Sky Sports: Winstpercentage het meest significante record

‘Max Verstappen claims record-extending win’, zo staat er te lezen boven het raceverslag van het Britse Sky Sports. Met opnieuw een op het oog eenvoudige zege sloot de Nederlander zijn seizoen in stijl af, iets waar iedereen vooraf al op had gerekend. “Verstappen controleerde de 22e en laatste race van het jaar vanaf pole-position en claimde zijn 19e zege van het seizoen, een uitbreiding van zijn recordaantal overwinningen in een jaar. Na het overwinnen van wat problemen in de vrije training en alsnog pole pakken in de kwalificatie, was de kans dat Verstappen de pole niet zou omzetten in een zege minimaal toen de lichten voor de laatste maal in 2023 doofden. Zodra de Nederlander twee inhaalpogingen van Charles Leclerc in de openingsronde had afgeslagen, was die kans zelfs zo goed als nul. Zoals zo vaak het geval was dit seizoen, managede Verstappen rustig zijn banden door buiten de DRS-afstand te blijven, voordat hij aan de horizon verdween.”

Het perfecte einde van een seizoen voor de geschiedenisboeken. Het ene na het andere record ging eraan in 2023. “Met deze overwinning in Abu Dhabi kwam het totaal van Verstappen op 54, waardoor hij voorbijsteekt aan Sebastian Vettel en enkel Lewis Hamilton en Michael Schumacher nog voor zich heeft. De Nederlander, die zijn derde opeenvolgende titel al veiligstelde met nog zes Grands Prix voor de boeg, eindigt het seizoen met een recordtotaal van 575 punten, meer dan het dubbele van zijn eerste achtervolger Sergio Perez. Red Bull won op een na alle races. Misschien wel het meest significante record tijdens dit nagenoeg foutloze jaar is het winstpercentage boven de 86 procent. Dat is iets wat, in tegenstelling tot zeges en puntenaantallen, niet beïnvloed wordt door de almaar uitdijende kalender.”

Bild: Sportief gezien was alles nog eenmaal zoals altijd

Ook het Duitse Bild spreekt nog eenmaal lovend over het indrukwekkende seizoen van Max Verstappen. “Met de Grand Prix van Abu Dhabi op het Yas Marina Circuit komt een einde aan het seizoen van de superlatieven: 22 races (record!), 19 zeges voor Verstappen (record!) En, gemeten naar het nog aantal te verrijden races, de vroegste beslissing in de titelstrijd (record!).” Nu is het tijd voor een welverdiende vakantie en winterstop voor de teams en coureurs, zo concludeert de auteur van dienst. Voor Verstappen en Red Bull Racing om eindelijk echt te kunnen genieten van het ongelofelijke jaar, voor de concurrentie om een plan te bedenken om de achterstand in elk geval een deel te dichten.

“In de grote finale is sportief gezien alles nog eenmaal zoals altijd: Verstappen begint op pole, met naast hem Charles Leclerc in de Ferrari. De Monegask komt goed weg, zit in de eerste bocht bijna naast de Nederlander en probeert direct meerdere malen aan te vallen. Zonder succes, de Nederlander gaat ervandoor en wint de race probleemloos.”

L’Equipe: En passant doorbrak hij de grens van 1.000 ronden aan de leiding

Bij het Franse L’Equipe lijkt men net als de F1-teams en -coureurs toe aan vakantie. Een droge “Max Verstappen wint zijn negentiende race van het seizoen in Abu Dhabi” vormt de titel boven het raceverslag. Dat opent met “Vanaf pole-position scoorde Max Verstappen opnieuw een simpele zege in Abu Dhabi, zijn 19e in 22 Grands Prix dit seizoen.”

Verderop wordt de stijl toch wat enthousiaster, met uiteraard de nodige waardering voor het indrukwekkende jaar van de Nederlander: “Het Formule 1-seizoen 2023 eindigde zoals het begon: met een zege voor Verstappen. Met een vleug déjà vu boekte de Nederlander zijn negentiende overwinning. De drievoudig regerend wereldkampioen weerstond de aanvallen van Charles Leclerc in de openingsronde. Verstappen bouwde in de eerste stint geen enorme voorsprong op, maar vertrok in de tweede stint aan de horizon en pakte een rustige zege. En passant doorbrak hij de grens van 1.000 ronden aan de leiding.” De lezers verkiezen de Nederlander wel als beste rijder van de dag. Met 33 procent van de stemmen blijft hij Leclerc en Yuki Tsunoda voor. De race zelf krijgt een 5 als cijfer volgens de lezers van de Franse sportkrant.

Gazzetta dello Sport: Mercedes en Ferrari de grootste teleurstellingen van dit jaar

‘Max Verstappen de emir van Abu Dhabi’, zo staat er boven het raceverslag in de Italiaanse Gazzetta dello Sport te lezen. Met zijn negentiende zege sluit de Nederlander het seizoen in stijl af. “Dit is het laatste verdict van 2023, een jaar dat de geschiedenisboeken in gaat met opnieuw een geweldig optreden van Red Bull en met name de Nederlander. Hij gaat de geschiedenis in als de rijder met de meeste overwinningen in een seizoen. Wat valt er nog te zeggen over een kampioen die tot zulke prestaties in staat is? Schumacher en Hamilton zetten al statistieken neer die onaantastbaar leken, en hun totaalaantal zeges zullen mogelijk nog wel even blijven staan. Maar Verstappen heeft nu al een enorm prestigieus record op zijn naam gezet, waardig aan Michael en Lewis.”

De meeste aandacht tijdens de race ging uit naar Ferrari en Mercedes, die streden om de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Niet veel meer dan een doekje tegen het bloeden, getuige de enorme achterstand op Red Bull Racing. “Mercedes en Ferrari blijven de grootste teleurstellingen van dit jaar”, aldus de journalist van de Italiaanse sportkrant. “Zij moeten op zoek naar antwoorden om te voorkomen dat 2024 eveneens een Red Bull-monoloog wordt. Een monoloog zoals deze GP, die alleen bij de start wat spanning bood.” Voor zijn optreden kreeg Verstappen in de juryrapporten de maximale 10 toebedeeld.

