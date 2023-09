Sky Sports: Historische tiende overwinning

“Max Verstappen pakt historische tiende opeenvolgende zege”, staat er in chocoladeletters te lezen bij Sky Sports. De regerend wereldkampioen is al het gehele seizoen niet te stoppen, en ook op het legendarische Autodromo Nazionale Monza zette hij weer een mooie show neer. Hoewel de concurrentie uit de hoek van Ferrari ditmaal wat steviger was, bleef de Nederlander koel. “Sainz leidde in de openingsfase in een DRS-trein voor Verstappen en Leclerc. De Red Bull-coureur merkte echter al gauw op dat de leider problemen had met zijn achterbanden”, zo meldt de verslaggever. “Verstappen ging een paar keer bijna voorbij aan Sainz nadat hij langszij kwam in de run naar de eerste bocht. Sainz schoot in ronde 15 echter iets te ver door in de eerste chicane, waardoor hij op de verkeerde lijn terechtkwam voor de exit. Verstappen had een goede run en nam de leiding.”

Zoals dit jaar bekend: zodra Verstappen aan de leiding rijdt, ziet niemand hem meer terug. Dat was ook op deze mooie zondagmiddag in Monza het geval. “Buiten de pitstopfase behield Verstappen de leiding voor de rest van de race. Zo stelde hij de zege veilig en verbeterde het record van Sebastian Vettel uit 2013 met een tiende opeenvolgende overwinning.” In het seizoen 2023 is Red Bull nog altijd ongeslagen. De voorsprong van Verstappen in de WK-stand is inmiddels gegroeid tot 145 punten.

Bild: Partycrasher Verstappen!

‘Verstappen übertrumpft Vettel-Rekord’, zo staat er boven het raceverslag van het Duitse Bild, met een komische ondertitel: ‘Er ist der Schnellste. Er ist der Beste – und er ist ein Partycrasher!’. Daarmee doelt men uiteraard op het Ferrari-feest dat Carlos Sainz en Charles Leclerc ervan probeerden te maken. Er bleek echter niets opgewassen tegen de Nederlander. “Max Verstappen wint de Grand Prix van Italië in Monza. De Formule 1-wereldkampioen viert feest, de tifosi treuren. 70.000 toeschouwers - voornamelijk Ferrari-fans die het hogesnelheidscircuit veranderen in een zee van rood - hoopten de eerste Scuderia-zege sinds 2019 op hun thuisbaan te kunnen vieren. Maar daar is Partycrasher Verstappen!”

Toch ging het voor de Red Bull-coureur minder soepel dan eerder dit jaar, en ook minder snel dan verwacht: “Verrassenderwijs begon de Red Bull-ster slechts als tweede. Nog verrassender: de Hollander kon niet zoals verwacht na een paar minuten al de leiding overnemen en zoals dit seizoen gebruikelijk een ontspannen overwinning naar huis rijden. Sainz verdedigt sterk, tot ronde 15.” Zoals bekend valt daar de beslissing in de strijd, en rijdt Verstappen vervolgens naar zijn tiende opeenvolgende zege.

Gazzetta dello Sport: De stier wachtte totdat het paard mank ging lopen

“Monza, F1 en het geweldige Ferrari-publiek liggen aan de voeten van Max Verstappen, de eerste man in de F1-historie die tien opeenvolgende GP’s wint”, zo opent het verslag van het Italiaanse Gazzetta dello Sport. Ook hier niets dan lof voor de prestatie van de regerend wereldkampioen, al zag men ook hier dat er in Monza meer strijd voor nodig was dan gebruikelijk. “De ‘temple of speed’ was de perfecte plaats om het record te verbreken. Het was een viering van de overweldigende Red Bull, de snelste auto van deze technische cyclus. Het team uit Milton Keynes scoorde bovendien zege nummer veertien in de veertiende GP van 2023. De kans dat de Red Bull-auto’s dit jaar alle races winnen, wordt steeds aannemelijker. Er zijn er nog acht te gaan, dat zou wederom een veelzeggend record zijn. Het zal zeker nog geruime tijd duren voordat iemand dit record van Verstappen kan evenaren, niet in de laatste plaats omdat de Nederlander zichzelf beloofd heeft om het record nog scherper te zetten.”

In Monza werd het in elk geval voor enige tijd een interessante strijd tussen Verstappen en beide Ferrari’s, die als een touwtje over het snelle circuit raasden. De Nederlander hield het hoofd koel en wist dat er vanzelf een foutje zou komen van leider Sainz. En zo geschiedde. “Max moest het opnemen tegen twee heel snelle Ferrari’s, maar zat zijn tijd rustig uit en ging in de aanval zodra de banden van Sainz minder werden. Het was een kwestie van afwachten: de stier wachtte totdat het paard mank ging lopen en ging vervolgens in de aanval. Er waren maar vijftien ronden voor nodig, en vanaf dat moment was de strijd gestreden.”

L’Equipe: Onmogelijk om hem geen 10 te geven

De grootste sportkrant van Frankrijk L’Equipe weet ook dat het een historische middag was op het Autodromo Nazionale Monza: “Hij gaat de geschiedenisboeken in. Het seizoen 2023 wordt gedomineerd door Max Verstappen en zijn Red Bull-team. De tweevoudig wereldkampioen won de Italiaanse GP, zijn twaalfde zege van het seizoen. Belangrijker: hij zette een nieuw record met zijn tiende overwinning op rij.” De redacteur van dienst zag eveneens een serene rust bij de Nederlander, ondanks het feit dat hij de openingsfase niet aan de leiding reed: “Hij toonde een indrukwekkende kalmte, vol vertrouwen in de superioriteit van zijn bolide. Met behulp van DRS probeerde hij de leidende Ferrari te grazen te nemen. Dat was echter buiten het koppige verdedigen van de Spanjaard gerekend. Soms op het randje, waardoor de dagwinnaar voorzichtig moest handelen en extra slim moest rijden.” Dat duurde zoals bekend tot ronde 15, waarna het pleit beslecht was.

In de gebruikelijke juryrapporten krijgt de Nederlander een 10 voor zijn optreden. De uitleg klinkt als volgt: “Voor de race zelf verdient de tweevoudig wereldkampioen waarschijnlijk een 9. Na een redelijke start en duurde het even voordat de inhaalactie op Carlos Sainz plaatsvond. Maar het is onmogelijk om hem niet het hoogste cijfer te geven, aangezien hij de eerste coureur ooit is die tien opeenvolgende Formule 1-races wint, allemaal met zijn gebruikelijke overtuiging. Zodra hij de Spaanse polesitter had verschalkt, kwam hij geen moment meer in de problemen.”

