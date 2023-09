Sky Sports: Singapore het enige smetje op het blazoen

‘Max Verstappen wins at Suzuka to crown Red Bull F1 2023 constructors' champions’, zo staat er boven het raceverslag van het Britse Sky Sports. Met wederom een dominant optreden, waarmee alle monden na het debacle in Singapore werden gesnoerd, pakte Verstappen de winst. Het enige spannende moment was de start: “Zodra de lichten uit gingen, stuurde Verstappen meteen richting Piastri om hem af te schermen. Dat creëerde echter een opening voor Norris vanaf de derde plaats. Verstappen had net genoeg grip om in bochten 1 en 2 de leiding te behouden. Na een perfecte vroege herstart achter de safety car, werd Verstappen geen moment meer bedreigd en won comfortabel.”

Waar Verstappen nog even moet wachten op zijn derde opeenvolgende wereldtitel, konden de champagneflessen bij Red Bull Racing al wel open. Het team uit Milton Keynes is nu al niet meer te achterhalen door de concurrentie. “Het was al lange tijd een formaliteit dat Red Bull back-to-back wereldkampioen zou worden, met de RB19 die al het gehele seizoen een klasse apart is. De winst van Verstappen op Suzuka was de vijftiende zege van het team dit jaar. Enkel Singapore is het enige smetje op het blazoen van de ongeslagen reeks in 2023.” Met nog zes races te gaan mikt het team nu op een volgend record: het verbeteren van het meeste aantal zeges in een seizoen. Dat staat nu met negentien overwinningen in 2016 op naam van Mercedes.

Bild: Een van de beste seizoenen aller tijden

Ook bij de Oosterburen van Bild gaat het over de eerste hoofdprijs van het seizoen die door Red Bull is veiliggesteld. “De geschiedenis herhaalt zich”, zo staat er boven het raceverslag te lezen. De auteur van dienst vervolgt: “Max Verstappen wint de Grand Prix van Japan en rijdt de eerste WK-titel voor Red Bull naar huis. Opnieuw is het de Nederlander die voor de Oostenrijkse renstal de Formule 1-wereldtitel veiligstelt. Opnieuw in Suzuka. Het enige verschil met vorig jaar: ditmaal legt Verstappen beslag op de constructeurs-, en niet de rijderstitel.”

Zoals inmiddels bekend heeft de Nederlander volgend raceweekend in Qatar aan slechts een paar puntjes genoeg om de wereldtitel veilig te stellen. Zijn optreden in Japan - en al het gehele seizoen - geeft niemand enige hoop dat dat feest nog even uitgesteld kan worden. “Voor Verstappen is het de dertiende zege in zestien races van dit seizoen. De Red Bull-superster zet een van de beste seizoenen aller tijden neer in de geschiedenis van de koningsklasse van de autosport. Dat wordt op indrukwekkende wijze bewezen met een blik op de stand van het kampioenschap. De Nederlander zou ook zonder teamgenoot Sergio Perez de WK-stand bij de constructeurs aanvoeren, met 84 punten voorsprong op Mercedes.”

Interview: Helmut Marko looft Verstappen na het winnen van de constructeurstitel

L’Equipe: Verstappen verplettert de concurrentie

De Franse vrienden van L’Equipe pakken eveneens uit met de constructeurstitel van Red Bull, met niets dan lof voor Verstappen: “De Nederlandser sloeg fenomenaal terug na het moeilijke weekend in Singapore. In het land van de rijzende zon was hij onaantastbaar en liet niets dan kruimels over voor de concurrentie. Ook de safety car-periode bracht hem niet van zijn stuk. Vervolgens werd hij nooit meer gezien door zijn achtervolgers. Red Bull gaf hem vleugels. Met slechts één auto won het Oostenrijkse team de zesde constructeurstitel uit de historie. Missie geslaagd.”

In de gebruikelijke juryrapporten krijgt Verstappen een overduidelijke 10 voor zijn optreden. De uitleg luidt als volgt: “Het is onmogelijk om een lager cijfer uit te delen aan de wereldkampioen, zo verbluffend zijn zijn prestaties. Na de teleurstelling in Singapore, verpletterde de Nederlander zijn concurrenten met uitmuntend rijgedrag. Red Bull mag zich gelukkig prijzen. Met slechts een rijder zoals hij, konden ze nog steeds tot kampioen gekroond worden. De Nederlander heeft 400 punten, terwijl Mercedes met beide rijders er slechts 305 heeft.”

Gazzetta dello Sport: Zitje naast Verstappen heeft alleen nog maar slachtoffers gemaakt

‘Verstappen domina: Red Bull campione del mondo’, zo staat er te lezen in de Italiaanse sportkrant Gazzetta dello Sport. Bij de opening van het raceverslag heeft de auteur van dienst zijn creatieve pen weer uit de houder gehaald. Verwijzend naar een quote van de Nederlander staat er te lezen: “‘Deze auto is een raket’. Maar het besturen van een raket, vraag Sergio Perez maar, is geen kinderspel. Tenzij je Max Verstappen heet.” Vanaf het eerste moment was de Nederlander ongenaakbaar, wat hij bekroonde met een perfect weekend. “Super Max zette een stratosferische pole neer, domineerde in de race, zege nummer 48 uit zijn loopbaan, de 13e van 2023, en bezorgde zijn team het constructeurskampioenschap. Als kers op de taart pakte hij ook het bonuspunt voor de snelste raceronde. Het enige wat ontbrak was zijn eigen wereldtitel, maar die komt volgende race in Qatar.”

De eindconclusie is helder: “Max Verstappen beoefent met deze Red Bull een andere sport.” Dat bewijst Perez opnieuw, die geen moment in het spoor van zijn teamgenoot kon blijven en na een dramatische race uitviel. De positie van de Mexicaan wordt steeds wankeler, zo ziet men in Italië: “Maar als het aan Helmut Marko en de leidinggevenden van Red Bull ligt, is het vandaag de dag heel moeilijk om je een teamgenoot voor te stellen die niet door Verstappen aan gort wordt gereden en die elke race als tweede eindigt. Het zitje is zeer gewild. Sportief gezien heeft die plek tot nu toe alleen nog maar slachtoffers gemaakt, en dat zal zo blijven.”

F1-update: Verstappen superieur bij titelfeest Red Bull, Perez dolend in Japan