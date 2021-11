Internationale media over de zege van Verstappen in Mexico

Sky Sports: Verstappen maakte korte metten met de Mercedes front row

“De Mercedes-muur op de eerste rij bleek geen obstakel voor Max Verstappen, die in de eerste ronde naar de leiding snelde en er vervolgens vandoor ging”, zo luidt de opening bij Sky Sports. De raketstart van de Nederlander vormde de sleutel tot de overmacht, waarover de redacteur van dienst schreef: “Verstappen maakte korte metten met de front row Bottas-Hamilton, door op indrukwekkende wijze aan de buitenkant langs beide rijders te slipstreamen. Daarmee eiste hij een beslissende voorsprong op die hij, buiten de pitstops, niet meer uit handen gaf.”

Met de winst breidde Verstappen de voorsprong in het wereldkampioenschap uit naar negentien punten met nog vier races te gaan. Blijkt deze zege in Mexico de beslissende slag? Sky Sports sluit het niet uit: “Als er één weekend is dat de onvoorspelbare wendingen van het boeiende seizoen 2021 samenvat, dan is het misschien wel het weekend op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Dominant op vrijdag, teleurgesteld op zaterdag: Red Bull completeerde de achtbaanrit met een dominante vorm op zondag. De fascinerende zoektocht naar de grootste winnaar van het seizoen gaat door. Verstappen reist af naar het sfeervolle Interlagos in de wetenschap dat nog een zege op zondag hem een grote stap dichterbij zijn droom van de wereldtitel brengt.”

Gazzetta dello Sport: Keuze van Bottas op z’n zachtst gezegd twijfelachtig

De bekendste sportkrant van Italië kopt veelzeggend: “Verstappen overrompelt Mercedes, verslaat Hamilton en gaat naar +19”. Ook hier concludeert men dat er een belangrijke stap gezet is in de titelstrijd: “De Nederlander zette een stap die beslissend kan zijn voor het wereldkampioenschap. De kwalificatie bewees dat Mercedes nooit voor dood achtergelaten mag worden, maar de race liet weinig ruimte voor discussie. In deze finale van het kampioenschap, waar er op sleutelmomenten gepiekt moet worden, maakt de combinatie Verstappen-Red Bull geen fouten. En de kloof in de stand is daarvan het bewijs.”

Uiteraard ging het ook in de roze sportkrant nog even over de start, al wordt daar vooral met een kritische blik gekeken naar de polesitter: “De keuze van Valtteri Bottas was op z’n zachtst gezegd twijfelachtig. Op het rechte stuk liet hij links de deur open voor de Red Bull van de Nederlander. Die pakte de kans met beide handen aan en pakte met een spectaculaire move de leiding. Een droomstart voor Red Bull, met Verstappen aan de leiding en Perez in de slipstream van Hamilton, met Bottas ver naar achteren teruggevallen.”

Zoals gebruikelijk deelt de redactie punten uit aan de hoofdrolspelers. De beloning voor de Nederlander zegt meer dan genoeg: een 10. “Bottas opende de deur voor hem, maar hij had wel het lef om een fenomenale actie uit te voeren waarmee hij de leiding kon overnemen. Er zijn nog vier races te gaan, maar deze negende overwinning van het seizoen is een vernietigende klap voor de titeldroom van Hamilton.”

L’Equipe: Meesterzet van de Nederlander

Bij de Franse collega’s spreekt men vooral van een zorgeloze middag voor Verstappen. Althans, na de wereldstart uiteraard: “In deze Mexicaanse Grand Prix kwam alles neer op de eerste ronde. Of beter gezegd: de eerste bocht. Verstappen werd goed geholpen door de slipstream van Valtteri Bottas. Lewis Hamilton, die een betere start had dan zijn teamgenoot, kwam al snel naast hem te rijden en kon daardoor niet profiteren van de waardevolle slipstream. In een driehoeksduel passeerde de Nederlander de Zilverpijlen aan de buitenkant. De race was beslist.”

Na een verder vlekkeloos optreden wordt Verstappen als winnaar afgevlagd. Van de Franse redactie krijgt hij 19 van de 20 punten voor zijn prestatie: “Een meesterzet van de Nederlander”, zo opent het juryrapport. “Gefrustreerd na zijn derde plaats in de kwalificatie, maakte Verstappen het in de race ruimschoots goed. In een Red Bull die veel sneller was dan de Mercedessen achter hem, maakte hij het na de herstart perfect af. Zijn race werd pas interessant toen Mercedes Bottas in zijn kielzog de pits uit liet komen met de opdracht op de snelste ronde weg te halen bij de Nederlander. Hij probeerde hem nog af te remmen, maar in de laatste ronde slaagde de Fin er toch nog in waardoor Verstappen een extra punt in de titelstrijd misliep.”

Over de race als geheel was men in Frankrijk niet erg enthousiast, met een score van 8 uit 20: “De Grands Prix volgen elkaar in rap tempo op. Turkije en de VS waren niet erg spannende wedstrijden, en ook Mexico was niet al te aantrekkelijk. Een beetje opwinding bij de start met Verstappen die inhaalt en een botsing tussen Bottas en Ricciardo en tussen Tsunoda, Ocon en Schumacher. Dan nog wat spanning aan het eind, vooral voor de Mexicanen op de tribunes, in de strijd om de tweede plaats tussen Hamilton en Perez. Afgezien van de podiumplaats van Perez zal deze GP van Mexico niet de geschiedenisboeken ingaan.”

Bild: Verstappen wint verdiend en soeverein

Ook bij de Duitse collega’s draait het vooral om de wereldstart van Verstappen. “Ist dieser Start Verstappens Meisterstück”, zo kopt het medium. Dolenthousiast klinkt het in het verslag van de race: “De Hollander valt in de eerste meters direct aan! Op het lange rechte stuk kan hij al in de eerste bocht beide Mercedessen verschalken. Hij gaat via links aan Hamilton en Bottas voorbij, die gezamenlijk proberen de deur te sluiten. Verstappen blijft echter kalm, wijkt naar links uit en remt voor de eerste bocht later dan beide Zilverpijlen. Sterk optreden!”

Zoals bekend rijdt de Nederlander vervolgens rap weg bij zijn achtervolger, terwijl Hamilton flink in de spiegels moet kijken om Sergio Perez achter zich te houden. Over Verstappen lezen we dan ook weinig meer terug in het verslag. Meer aandacht is er voor de strijd om de overige podiumplaatsen. “De afstand wordt kleiner, Hamilton staat in de langzamere auto onder druk. Ronde voor ronde komt Perez dichterbij. ‘Checo’ vliegt over het circuit. Een inhaalactie komt er echter niet. Hamilton blijft tweede, Perez derde. Verstappen is niet te verslaan, hij wint verdiend en soeverein.”

