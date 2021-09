Dit schreven internationale media over het F1-feest in Zandvoort

Sky Sports: Wat een prestatie, wat een sfeer!

“Max Verstappen maakt het publiek gek met de winst in zijn thuisrace”, begint de auteur van dienst bij de collega’s van Sky Sports. Daarbij wordt de Nederlander gesteund door een enthousiast publiek, mooi omschreven als “verbazingwekkende luide en kleurrijke lokale steun op de oranjegekleurde tribunes.”

Verstappen legde de basis voor de overwinning al bij de start vanaf pole-position: “Dankzij een start uit het boekje reed Verstappen al in de lange, doordraaiende eerste bocht weg bij zijn Mercedes-achtervolger en kwam na de eerste ronde met meer dan een seconde voorsprong over de streep. Die marge groeide gestaag.” Ondanks strategische pogingen lukte het Mercedes maar niet om de rollen om te draaien: “Mercedes probeerde Verstappen te undercutten, maar Red Bull reageerde om hun rijder vooraan te houden.” In de slotfase werd het dan ook geen spannende strijd meer, zo schrijft Sky: “De dreiging van een strijd om de zege sluimerde weg. Verstappen wint zijn eerste thuisrace met een simpelweg briljante race. Wat een prestatie, wat een sfeer!”

Bild: Verstappen ist der König von Holland!

“Verstappen feiert Holland Party! Jetzt ist er der König von Holland!” staat erin chocoladeletters te lezen bij het Duitse Bild. Ook hier gaat het in eerste instantie over de tienduizenden dolenthousiaste oranjefans: “De tribunes werden wild, Bengaalse vuren werden aangestoken. Een gekkenhuis!” Dat de strijd aan kop niet tot inhaalacties leidde, neemt men op de koop toe: “Vooraan gebeurde lange tijd nauwelijks iets. De voorsprong was voldoende om de tactische undercut te verdedigen. Verstappen brengt ondanks de hardere compound de zege naar huis en komt onder een oorverdovend kabaal van zjn thuisfans over de finish. Heel Zandvoort is een zee van oranje.”

De strijd om het extra punt voor de snelste ronde werd door toedoen van Valtteri Bottas nog wel even spannend, tot ook Hamilton in de voorlaatste ronde een stop maakt. “Maar de nieuwe koning van Nederland zal zich daar weinig van aantrekken”, luidt de conclusie.

Tekst gaat verder onder de video

F1-update: Verstappen maakt oranjedroom waar in kolkend Zandvoort

Gazzetta dello Sport: Een droomrace in eigen huis

In de grootste sportkrant van Italië komt men met vergelijkbare bewoordingen: 'Verstappen re d’Olanda!', oftewel 'Verstappen koning van Nederland!'. “Koning Willem-Alexander stond voor één dag vrijwillig zijn kroon af aan zijn jonge onderdaan, die als een vorst werd onthaald door de oranjezee in Zandvoort. Een droomrace in eigen huis, een race die nog lang in het geheugen gegrift zal staan." In de rapportcijfers werd voor de gelegenheid ruimte gemaakt voor een extra kopje: de fans. Uiteraard bekroond - net als Max Verstappen én Lewis Hamilton - met een 10: “De fans bij een GP mogen altijd zo spectaculair zijn. Sommige fans droegen zelfs oranje smokings! Een groot succes, en met respect voor Hamilton.”

Naast het feit dat Verstappen de zege pakte, heroverde de Red Bull-coureur ook de leiding in het wereldkampioenschap. Daarover schreef Gazzetta: “Na de negatieve wending in Silverstone en Hongarije keert Verstappen terug aan kop. Na de zomer regeert hij: eerst met de vreemde zege achter de safety car op Spa, in de race in Zandvoort domineerde hij van de eerste tot de laatste ronde, zonder Mercedes en Lewis Hamilton ook maar een kans te geven.” In beide races legde Verstappen de basis voor de overwinning op zaterdag, zo concludeert de auteur van dienst: “Net als op Spa was de verdiende zege van Verstappen gebaseerd op de kwalificatie. De twee poles waren cruciaal om beide races te winnen en de punten te verzamelen die nodig waren om Hamilton in te halen. Het is een fantastisch kampioenschap, dat beslist zal worden op details”, zo sluit men samenvattend af.

L’Equipe: Zoiets hebben we nooit eerder gezien

“Men verwachtte een overwinning en hij flikte het”, zo opende de Franse sportkrant L’Equipe. “Op weg naar de zeventiende overwinning uit zijn carrière liet de jonge Max zich niet intimideren door de twee Mercedessen.” Uiteraard ook hier niets dan lof voor het publiek. “We dachten dat we alles al hadden gezien, alles hadden meegemaakt. Maar we hadden het mis. Het waanzinnige respect van de Japanners op Suzuka voor de coureurs? Vergeet dat maar. De aanstekelijke passie voor de racerij van de Engelsen op Silverstone, het uitzinnige fanatisme van de Mexicanen, de ziedende vurigheid van de tifosi voor Ferrari? Allemaal achterhaald. Zoals het in Zandvoort was, hebben we nooit eerder gezien.”

De Franse fans waren overigens niet bijster enthousiast over de Grand Prix van Nederland qua amusementswaarde. In de gebruikelijke fan-vote om de race een cijfer te geven kwam het gemiddelde uit op een 5,5. Een kniesoor in Nederland die zich daar druk om maakt…

Win: Unieke, gesigneerde Max Verstappen merchandise