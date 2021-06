Dit schreven internationale media over Verstappen op Paul Ricard

Bild: Mercedes wordt steeds zwakker

Bij het Duitse Bild gaat het vooral om de huidige ‘crisissituatie’ bij fabrikant Mercedes. De redacteur van dienst heeft het over een ‘curieuze situatie’: “De wereldkampioen Lewis Hamilton maakt zelf niet meer fouten dan vroeger. Zijn Mercedes-team, dat hem jarenlang van de beste auto en beste strategie voorzag, wordt echter steeds zwakker. Het gevolg: in de voorlaatste ronde moest de dapper strijdende Hamilton zijn titelrivaal voorbij laten en verloor de zege.” Toch hoeft er voor Mercedes nog niets verloren te zijn, aldus de auteur: “Het seizoen is met vijftien races nog lang en ook Verstappen maakt fouten, zoals in de eerste bocht.”

Maar uiteraard ook de terechte waardering voor de racewinnaar Max Verstappen, die op schitterende wijze de strategie van zijn team tot een succes maakte: “Red Bull kan dit jaar ook op vermeende Mercedes-circuits winnen. Ook nieuw: de race in Frankrijk op het Circuit Paul Ricard, vaak verguisd als enorme gestreepte parkeerplaats, was voor het eerst sinds twee jaar eens spannend voor het publiek.”

Sky Sports: Verstappen koel en berekenend

De Britten van Sky Sports spraken van een ‘nail-biting F1 duel’, waarbij Verstappen in de voorlaatste ronde op ‘superbe wijze’ voorbij ging aan zijn rivaal. Het was voor beide titelkandidaten geen gemakkelijke race, getuige de fout van Verstappen in de eerste bocht en de lange tweede stint voor de Mercedes-mannen. Zoals het zo mooi in het Brits verwoord werd: On a topsy-turvy and tense afternoon. “Het was echter een verre van eenvoudige middag voor beide coureurs. De polesitter Verstappen verloor de leiding na een fout in de eerste bocht. Hamilton verloor de leiding na een undercut van Red Bull, maar het eindresultaat is een voorsprong van twaalf punten in de WK-strijd voor de Nederlander.”

Sky-analist Paul di Resta was lovend over de beslissende actie van Verstappen: “Koel en berekenend. Absoluut super gereden door Max Verstappen.”

Gazzetta dello Sport: Mooie slag in de strijd om de titel

‘Sorpasso al penultimo giro! Vince Max Verstappen, e siamo 3-3’ kopt Gazzetta dello Sport, doelend op het aantal overwinningen van de twee titelkandidaten. De redactie spreekt van een “prachtig verdict voor het wereldkampioenschap 2021, dat steeds heviger wordt dankzij de superuitdager Max Verstappen. Lewis Hamilton vocht zoals gebruikelijk als een leeuw, maar kon niets uitrichten tegen Max.” Men zet nu al in op een titelstrijd die tot het gaatje gaat, aangezien “geen van beide auto’s dominant is”. Uiteraard moet er nog een Italiaans sneertje uitgedeeld worden aan de trots uit Maranello: “Het is jammer dat Ferrari niet mee kan doen. Een puntloos optreden met Sainz als elfde en Leclerc als zestiende.”

De bekende roze sportkrant uit Italië beloonde het optreden van Verstappen met een negen: “De fout in de eerste bocht is de enige smet op een fenomenale race. Red Bull (10) maakt het goed met een geweldige tweestopstrategie, rekenend op de snelheid van Max. Een mooie slag in de strijd om de titel. De auto vliegt, de coureur is foutloos en de derde plaats van Perez (8) maakt het werk af.”

L’Equipe: Verbluffende comeback

De Franse collega’s koppen ‘Verstappen in extremis’ boven het verslag van de thuisrace op Paul Ricard. Er wordt gesproken over een “adembenemende finish” nadat de twee titelrivalen “elkaar meedogenloos volgden”, totdat Verstappen de concurrentie verraste en de pits in dook voor een set vers rubber. “De leider in het kampioenschap, teruggekeerd op de vierde plaats, begon aan een waanzinnige sprint. Hij verschalkte eerst Perez en vervolgens Bottas, met wederom een zwakke verdediging. Hamilton worstelde en bij de voorlaatste passage van de chicane peuzelde Verstappen hem op. De Mercedes-coureur verdedigde niet eens meer…”

Voor zijn optreden krijgt Verstappen 18 van de 20 punten: “Hij aarzelde geen moment om zijn tegenstander de leiding in handen te geven door een verrassende tweede stop te maken. Op medium banden begon de jonge Nederlander aan een verbluffende comeback, die hij op fraaie wijze afrondde. Briljant en moedig slaagde hij erin om in 21 ronden tijd een gat van 19 seconden te dichten. Lewis Hamilton moet zich zorgen gaan maken…”

F1-update: Max Verstappen vloert Mercedes