Dit schreven internationale media over de F1-wintertests

Sky Sports: Mercedes sterk, Red Bull maakt verwachtingen waar

In Groot-Brittannië ziet men vooral dat Mercedes een sterke indruk heeft achtergelaten. “Mercedes begon 2020 waar het 2019 is geëindigd: bovenaan de tijdenlijsten. De nieuwe W11 was vanuit de pitbox meteen snel en leverde met het DAS-systeem bovendien de grootste innovatie van de voorbije winter op.” Tel daarbij op dat Mercedes de meeste ronden heeft gereden en het Zuid-Duitse merk is volgens Sky Sports weer favoriet. Maar dit betekent niet dat de concurrenten geen hoop mogen hebben. “Zo was het probleem met de oliedruk zeker niet het enige probleem bij motoren van de wereldkampioenen of bij het klantenteam van Williams. Er werden zelf motoren teruggestuurd naar Brixworth voor onderzoek.”

De tegenstand moet dit jaar natuurlijk weer van Ferrari of Red Bull komen. Het Italiaanse merk is moeilijk te peilen, waardoor de verwachtingen van Sky van Red Bull iets hoger zijn gespannen. “Vele analisten noemden Red Bull al voor de winterse tests één van Mercedes’ sterkte tegenstanders en de RB16 toonde zich in deze veertien dagen inderdaad vrij betrouwbaar. Bovendien is Red Bull qua tijden ook sterk geëindigd”, vervolgt de journalist van dienst. “Nog los van het grote aantal spins – dat hij meer aan de omstandigheden toeschreef dan aan de auto zelf – leek Verstappen vrij content met het verloop van de tests. Zowel de Nederlander als ook Alex Albon noemden de auto een duidelijk stap voorwaarts.”

Bild: Mercedes is testkampioen, Vettel heeft werk aan de winkel

In Duitsland deelt men deze mening grotendeels. Of zoals Bild het met een Duits sausje verwoordt: “Mercedes ist Test-Weltmeister.” De Zilverpijlen beginnen dus ook hier als favoriet. “De eerste titel van het Formule 1-seizoen is al vergeven. Mercedes is winterkampioen na deze twee winterse testweken in Barcelona.” Ook voor het DAS-systeem heeft men alvast een passende naam bedacht in Duitsland. De noviteit gaat door het leven als ‘der Flugzeug-Trick’.

Deze termen zijn vanzelfsprekend met een vette knipoog gekozen, want wat is zo'n ‘testtitel’ nou waard? Bild laat de vraag onbeantwoord, maar stelt op basis van de tijden wel dat Sebastian Vettel aan de bak mag. “Sebastian Vettel noteerde bij de tests slechts een negende tijd. Hij moet zich richting de start in Melbourne nog duidelijk verbeteren.” Het lijkt een tamelijk voorbarige conclusie, de Duitse journalist leest sowieso nogal veel af aan de tijden. En dus is deze slotvraag nog wel het meest op z’n plaats: “Is zijn auto echt te langzaam of is het allemaal bluf van Ferrari?”

Gazzetta: Ferrari niet snel, maar in ieder geval betrouwbaar

In Italië denkt men wat betreft de laatste vraag van niet. De grootste sportkrant van het land, de Gazzetta dello Sport lijkt in ieder geval nog niet overtuigd van een goede afloop. Men sluit zich zodoende aan bij media-uitlatingen van enkele Ferrari-kopstukken: de 2020-auto is nog niet snel, maar wel betrouwbaar. “De SF1000, die volgens Mattia Binotto nog niet de snelheid heeft om te winnen, heeft in ieder geval laten zien betrouwbaar te zijn. Dat is bij Mercedes nog niet volledig aangetoond, bijvoorbeeld vanwege de derde motor die men op de laatste testdag moest gebruiken.”

“Kort gezegd heeft Ferrari ook zelf aangegeven nog niet tevreden te zijn. Hamilton sloot zich vrijdag aan bij die klaagzang door te zeggen dat de tests voor de wereldkampioenen [van Mercedes] ook nog niet helemaal vlekkeloos zijn verlopen”, zo vervolgt men in de roze sportkrant. “Van de topteams heeft Red Bull misschien nog wel het meest stabiele optreden laten zien. Zij kampten ook met enkele technische problemen, maar lieten over het algemeen toch wel stabiliteit zien.”

L’Equipe: Weinig zwakke punten Mercedes, Ferrari verstopt zich niet

Bij L'Equipe maakt men - wat betreft Ferrari althans - dezelfde inschattingen. Ja Ferrari leek in de tweede week in ieder geval betrouwbaar, maar nee de echte snelheid is er nog niet. "Charles Leclerc legde op de laatste dag 181 ronden af, dat zijn bijna drie (!) Grands Prix van Spanje. Maar terwijl hij op de baan was, liet Mattia Binotto wetten 'we hebben ons niet verstopt. Onze tests verliepen goed, maar we zijn niet helemaal tevreden omdat we niet de snelste auto hebben'."

Bij Mercedes ziet men in Frankrijk maar weinig zwakke punten, al neemt de journalist van dienst wel mee "dat Hamilton op donderdagmiddag van kostbare baantijd werd beroofd" door malheur met de motor. Het is zo mogelijk het enige smetje op een verder geslaagde week voor de Zilverpijlen. Het eerste visitekaartje is ondanks dat ene euvel immers wel afgegeven. Ook in Frankrijk bestaat er dus al met al weinig twijfel over: Mercedes zal op 15 maart als favoriet aan het vertrek staan.

