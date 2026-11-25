Formule 1 GP van Las Vegas

Dit probleem kostte Pierre Gasly mogelijk de zege in de F1-GP van Las Vegas

De Alpine-coureur eindigde als vijfde, maar lag halverwege zelfs derde

Ed Hardy Cihangir Perperik

Gepubliceerd: 25 nov 2026, 05:20

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Alpine

Foto: Manuel Eletto

Pierre Gasly denkt dat hij mogelijk de snelheid had om de Grand Prix van Las Vegas te winnen, als een koelingsprobleem zijn Alpine Formule 1-auto in de slotfase niet had gehinderd.

De Fransman eindigde vanaf de achtste startplek als vijfde, maar na 31 van de geplande 50 ronden reed Gasly derde achter de latere winnaar Max Verstappen van Red Bull en George Russell van Mercedes.

Daarna verloor Gasly in de volgende vier ronden plots vijf posities. Hij zakte terug naar de achtste plek, achter Lando Norris, Oscar Piastri, Kimi Antonelli, Lewis Hamilton en Charles Leclerc.

De 30-jarige legde uit dat dit kwam door een technisch probleem met zijn A526. Uiteindelijk werd hij alsnog vijfde, doordat Russell de muur raakte en het Ferrari-duo Hamilton en Leclerc elkaar raakte.

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Gevraagd of hij baalde dat hij zijn zesde podium in zijn carrière misliep, antwoordde Gasly zaterdagavond: “Zo wil ik het niet noemen. Ik begin ermee dat dit als team onze beste race was, en daar nemen we zeker het positieve van mee.”

Zijn beste resultaat eerder in het F1-seizoen 2026 was een zesde plaats in de tweede ronde in Shanghai, ondanks dat hij tijdelijk een podium in Monaco kreeg toegekend totdat die uitslag via de rechtbank werd vastgesteld.

Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Manuel Eletto

“Daarbij was het een heel leuke race om mee te maken en heb ik er echt van genoten om vooraan mee te vechten”, vervolgde Gasly. “Maar ja, in het begin gingen we hard. Ik wist helemaal op te schuiven naar P3.

“Op dat moment had ik echt het gevoel dat we de snelheid hadden om misschien zelfs voor de zege te vechten. En zodra ik op P3 reed, kreeg ik over de radio te horen dat de auto oververhit raakte en dat ik het vermogen moest terugschroeven.

“We hebben 45 ronden met minder vermogen gereden. Dus op het moment dat ik naar de meest agressieve stand ging om de auto af te koelen, verloor ik tot aan bocht 5 positie. Ik verloor op het rechte stuk achterop een plek, dus ik verloor twee posities in één ronde en zakte daarna helemaal terug. We waren de temperatuur aan het managen.

“Ik moest een gat laten vallen. Ik kon in de versnellingsbak zitten, maar moest afstand nemen om de auto af te koelen. Ik heb echt het gevoel dat we het podium hadden, en ik bleef vragen of ik weer op volle kracht mocht, maar dat mocht pas in de laatste twee ronden.

“We gaan precies bekijken wat er is gebeurd, want ik zie jullie allemaal in winterjassen staan en ik draag zelf ook een winterjas. Ik begrijp niet echt waarom de auto oververhit raakte, maar los daarvan was het een geweldige prestatie van het hele team.”

De temperatuur zakte tot 9 graden Celsius, waardoor Gasly het probleem niet goed kon plaatsen. Toch denkt hij dat het veel slechter had kunnen aflopen dan de vijfde plaats die hij pakte en waarmee hij tiende blijft in de stand.

Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Lars Baron / LAT Images via Getty Images

“Ik denk niet dat we dit aankwamen”, zei hij. “Maar ja, in die 45 ronden verloor ik op het extreemste moment volgens mij meer dan een seconde per ronde met die langzaamste motorstand waarin we reden.

“Ik ben blij met P5, maar ja, de auto was zeker heel snel en er zat meer in. Op een bepaald moment, toen ik in die extreme stand reed, verloor ik zoveel dat ik dacht dat ik nog verder zou terugvallen.

“Ik probeerde stand te houden en we speelden met vier of vijf verschillende standen. De meest extreme stand heb ik, denk ik, misschien tien ronden gebruikt. Dat was het meest zorgelijke deel van de race, want door het voordeel van de slipstream volgde ik andere auto's en kon ik weer terugkomen.

“Maar zoals gezegd: we gaan het bekijken. Het hoort bij racen, maar ik denk dat het ons zeker ook behoorlijk wat heeft gekost.”

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