Dit mag Max Verstappen absoluut niet doen van Red Bull Racing

Kort na het raceseizoen reisden diverse aan Honda-gelinkte coureurs af naar het Japanse circuit van Motegi. Om de Honda-fans te bedanken organiseert het merk elk jaar een 'Thanks Day'. Niet alleen Max Verstappen, Sergio Perez, Pierre Gasly en Yuki Tsunoda waren van de partij, ook MotoGP-coureur Marc Marquez gaf acte de présence. Marquez en Verstappen zaten bij elkaar voor een interview.

"Deze gasten zijn echt gek", antwoordt de tweevoudig Formule 1-kampioen op de vraag wat hem het meest fascineert van de MotoGP. "De snelheid op het rechte stuk, het vermogen... ik wil het dolgraag een keer proberen. Helaas krijg ik er nog steeds geen toestemming voor", zegt Verstappen, waarna Marquez hem vraagt waarom dat niet mag. "Het team wil niet dat ik dat doe", gaat de Red Bull-coureur verder. Marquez stipt aan dat Verstappen in verband met de winterstop genoeg tijd heeft: "Ik kan nu inderdaad wel een been breken", reageert de Nederlander gekscherend. De Spanjaard geeft aan dat de Nederlander het rustig aan kan doen. "Maar ik ken mezelf. Ik wil het op z'n minst proberen, maar je zult net zien dat het dan fout gaat." Verstappen vervolgt daarna serieus zijn antwoord: "Het is natuurlijk bizar om te zien hoe sterk je moet zijn. De coureurs moeten hun hele lichaam trainen. Zij hangen geregeld naast de motor. Bij het accelereren alleen al heb je al ontzettend veel kracht nodig. Ik houd enorm van MotoGP. Daarnaast vind ik ook tof dat er zoveel verschillende fabrikanten kunnen winnen. Dat is geweldig."

Dezelfde vraag, maar dan over de Formule 1, wordt ook Marquez voorgelegd. "Je moet rondenlang geconcentreerd blijven, daarnaast communiceer je met het team, moet je hen vertrouwen als het om de strategie gaat... als MotoGP-coureur kun je je dat niet voorstellen. Wij zijn volledig geconcentreerd op de race en vergeten het team. Jullie moeten ook nog eens vertrouwen op de strategie." Wel krijgt een MotoGP-coureur digitale meldingen door. "Dat is met name op kritische momenten, bijvoorbeeld als er iemand achter mij zit die een gevaar is voor mijn kampioenschap. Maar als er niks aan de hand is, sta ik ze het niet eens toe om berichten te sturen", lacht de voormalig MotoGP-kampioen.

Een aantal jaar geleden kwam ook al ter sprake dat Verstappen eens een MotoGP-wilde gaan testen. Motorsport.com legde de vraag toentertijd voor aan Red Bull-teambaas Christian Horner, maar die liet duidelijk weten dat de Nederlander hier geen toestemming voor zou krijgen: "We zien onze coureurs graag met ledematen, armen en benen, die naar behoren functioneren. Het is nogal wat om een amateur op een MotoGP-machine te zetten", liet hij ons toen weten.