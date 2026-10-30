Formule 1 GP van Mexico

Dit jaar nog meer glijden? Max Verstappen en Hadjar leggen de 'extreme' uitdaging van Mexico uit

Max Verstappen en Isack Hadjar stellen dat het F1-weekend in Mexico dit jaar nog uitdagender wordt voor coureurs door onder meer de actieve aerodynamica. Bovendien belooft turbo lag een grote factor te worden op hoogte.

Ronald Vording

Gepubliceerd: 30 okt 2026, 06:20

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Het Formule 1-weekend op het Autodromo Hermanos Rodriguez belooft in meerdere opzichten een behoorlijke uitdaging te worden voor de coureurs, motorfabrikanten en teams. Tijdens de mediadag in Mexico-Stad is het veelvuldig over de rol van turbo lag gegaan, zeker nu de MGU-H niet langer kan helpen om de turbo op grote hoogte (2286 meter boven zeeniveau) te assisteren.

De hoogte heeft logischerwijs ook een effect op de downforce en grip levels die coureurs voelen en precies om die reden verwachten vele coureurs een lastig weekend. Dat is logischerwijs altijd het geval in Mexico, maar in de voorbije jaren viel dat nog enigszins te compenseren met de vleugelkeuzes.

Traditiegetrouw rijden teams in Mexico nagenoeg met de Monaco-vleugelstanden, aangezien de penalty qua drag minimaal is. Maar op hoogte geeft dat hen slechts de downforce van pakweg de Monza-vleugels. Dit jaar is de situatie door de actieve aerodynamica echter iets anders, waardoor er volgens Verstappen nog minder te compenseren valt en het waarschijnlijk nog meer glijden wordt.

“Hier is veel minder grip. Door de hoogte kunnen we dat normaal gesproken met de vleugels nog een beetje compenseren, maar nu rijd je eigenlijk gewoon met één vleugelconfiguratie”, aldus Verstappen. “Daardoor zal de auto veel minder downforce hebben, wat volgens mij op zichzelf al behoorlijk uitdagend wordt. Dus dat legt waarschijnlijk nog meer nadruk op de low-speed performance.”

Die low-speed performance van Red Bull is volgens Verstappen niet uitzonderlijk goed. Hij liet in Austin weten dat de RB22 een redelijke allrounder is, maar nergens echt in uitblinkt, niet in high-speed en niet in low-speed. Dat gezegd hebbende, moet opgemerkt dat Verstappen wist te winnen in Singapore – een plek met overwegend low-speed bochten – en dat hij de auto zelfs op de eerste startrij posteerde in Monaco, nog voordat die van de grootschalige upgrades was voorzien.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Chris Graythen / Getty Images

Ook teamgenoot Isack Hadjar voorspelt een weekend waarin het vooral glibberen en glijden wordt voor de coureurs, ondanks dat het circuit opnieuw is geasfalteerd en dat de nieuwe asfaltlaag meer grip zou moeten bieden.

“Ik vraag me vooral af hoe extreem het gaat worden om met deze auto's te rijden”, zei Hadjar toen Motorsport.com hem vroeg naar de uitdagingen van dit weekend. “Vorig jaar had ik met de achtervleugel van Monaco al het gevoel dat ik enorm aan het glijden was. Nu heb je het hele jaar door min of meer hetzelfde downforce-niveau en dan kom je op een circuit als dit. Het gaat echt spekglad aanvoelen.”

Daarnaast komt de betrouwbaarheid logischerwijs om de hoek kijken. In 2026 is dat aspect in algemene zin verrassend goed gebleken ondanks de extreme omwenteling in het reglement, maar Hadjar voorspelt dat al het materiaal het in Mexico zwaar te verduren gaat krijgen. “Natuurlijk worden de omstandigheden voor de auto qua koeling heel extreem. En dat geldt ook voor de motor, de banden, de remmen, alles zal gloeiend heet worden, waarschijnlijk zelfs ikzelf in de auto!”

En dan is er dus nog die uitdaging van de turbo lag. George Russell heeft in de persconferentie alvast voorspeld dat Ferrari door de kleinere turbo een voordeel kan hebben op hoogte, maar Hadjar wil zijn eigen team op voorhand niet volledig uitvlakken. “Ik ben niet bezig met Ferrari of Mercedes. Ik denk natuurlijk dat ze allemaal heel competitief zullen zijn, maar ik denk vooral aan hoe zwaar het weekend voor onszelf gaat worden. De afgelopen races werkte de auto goed op heel verschillende soorten circuits. Dus waarom hier niet?”

Het blijft echter afwachten hoe de power unit van Red Bull Ford Powertrains omgaat met de grote hoogte, aangezien het voor die fabrikant letterlijk de eerste keer zal worden in deze omstandigheden. Verstappen verduidelijkt echter dat hij er als coureur weinig aan kan doen – ook niet door op sommige momenten lagere versnellingen te kiezen en hoger in de toeren te blijven.

“Nee, van onze kant kunnen we niet zo veel doen. Maar ik denk dat het gedurende het weekend vooral een kwestie van finetunen wordt, voor iedereen, ook voor ons. Om te begrijpen in welk bereik de motor moet functioneren, hoe de koeling van de auto werkt en hoe de remmen gekoeld moeten worden. Het is voor al die zaken een heel extreem circuit.”

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Photo by: James Sutton / LAT Images via Getty Images

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- Het Motorsport.com-team

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