Dit is volgens onze lezers de mooiste inhaalactie van het F1-seizoen 2022

De actie van Max Verstappen op zijn grote rivaal van afgelopen jaar Lewis Hamilton in de Grand Prix van Amerika is door onze lezers verkozen tot mooiste inhaalactie van het jaar. Vanaf medio december kon er op zestien inhaalacties gestemd worden. Middels een knock-out systeem kwamen we tot een finale, met daarin twee momenten van Max Verstappen. De beslissende inhaalactie op Charles Leclerc in de sprintrace in Imola kreeg veel stemmen, maar ging er uiteindelijk net niet met de winst vandoor.

De lezers hebben de inhaalactie van Verstappen op Hamilton in Austin verkozen tot de mooiste actie van het jaar. De Nederlander begon als kersvers tweevoudig wereldkampioen aan het raceweekend in Amerika. In de slotfase moest de Red Bull-coureur nog flink aan de bak om de winst naar huis te rijden. Een mislukte pitstop wierp hem terug tot de derde stek, waarna Verstappen de aanval moest openen. Na eerst Leclerc te hebben verschalkt, opende hij de jacht op leider Hamilton. Met nog een handvol ronden te gaan, moest ook de Brit capituleren.

Bedankt voor het stemmen en een fijne jaarwisseling gewenst namens de gehele redactie van Motorsport.com Nederland!