Dit is de trofee voor de winnaar van de Dutch Grand Prix 2022

Net als in 2021 heeft titelsponsor Heineken een kunstenaar gevraagd om de trofee voor de winnaar van de Grand Prix van Nederland te ontwerpen. Ditmaal ging de eer naar contemporary artist Pablo Lücker. Hij staat vooral bekend om zijn ‘visuele droomschrift’. Die stijl heeft Lücker terug laten komen in de bokaal.

Het ontwerp werd tijdens een speciale mediadag op Circuit Zandvoort onthuld. “Ik heb me laten inspireren door de beelden en geluiden van de race in Zandvoort en de energie die de fans meebrengen naar het circuit. Het unieke kunstwerk vangt de adrenaline, de vreugde en de kick die loskomt in de feestende menigte”, aldus de ontwerper.

Otto Esser, Marketing Manager bij Heineken: “Pablo zijn kunst is speels, verfrissend en modern. Hij vertelt met zijn stijl een verhaal en spreekt nieuwe generaties aan, daar zochten we vanuit Heineken naar. Ik vind dat hij daar bijzonder goed in is geslaagd. De kunst van Lücker komt ook terug in het winnaarspodium en langs het circuit. Ook wordt er een racehelm in dezelfde stijl uitgevoerd. "Deze wordt, mét handtekeningen van de coureurs, geveild voor een goed doel", onthult Esser.

Dutch Grand Prix bokaal Foto: Heineken