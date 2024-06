Dit is na tien races het paceverschil tussen de F1-teamgenoten

Het eerste doel van de Formule 1-coureur is het verslaan van zijn teamgenoot. Die heeft immers hetzelfde materiaal. Laten we na tien races eens kijken wat de verschillen in rondetijden zijn tussen de huidige teamcollega's. Om een goed beeld te krijgen (verkeer, staat van gebruikte banden, brandstof) bekijken we de kwalificatietijden van de coureurs.

Kwalificatiepace

Het eerste echte meetmoment in een Formule 1-weekend is de kwalificatie. Met een lichte auto moet de perfecte ronde afgelegd worden om zo de best mogelijke startpositie te bemachtigen. Hier is duidelijk dat Red Bull Racing het grootste onderlinge verschil heeft, gevolgd door Williams (Albon en Sargeant) en Sauber (Bottas en Zhou). Bij die drie teams is niet alleen het verschil in snelheid opmerkelijk groot, de 'onderliggende partij' heeft ook nog eens geen enkel kwalificatieduel gewonnen.

Het kleinste verschil vinden we bij Alpine. Gasly is gemiddeld vier honderdsten sneller dan teamgenoot Ocon. Opvallend aan deze statistiek is dat in het onderlinge kwalificatieduel Ocon juist zes keer sneller was dan zijn teamgenoot. Leclerc en Sainz ontlopen elkaar met 0,09 seconden ook bijzonder weinig, maar ook hier is het verschil in het onderlinge kwalificatieduel opmerkelijk. Leclerc was van de negen keer dat beide coureurs kwalificeerden maar liefst zeven keer sneller. Opmerkelijk is het onderlinge kwalificatieduel tussen Fernando Alonso en Lance Stroll. De Aston Martin-coureurs verschillen gemiddeld 0,2 seconden per ronde, maar in het duel staat het slechts 6-4 in het voordeel van Alonso.

Racepace

Hoe belangrijk de kwalificatie ook is, in de race worden de punten verdeeld. Ook hier zien we dat Verstappen en Albon hun teamgenoten overklassen. Zij zijn de enigen die in alle races voor hun teammaat zijn gefinisht. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Albon en Verstappen gemiddeld het snelste zijn ten opzichte van hun teamgenoot.

Team Verschil racepace in Grand Prix Onderling duel in de Grand prix (wanneer beiden finishen) Red Bull Racing Verstappen gemiddeld 0,47 seconden per ronde sneller dan Pérez 7-0 in het voordeel van Verstappen Mercedes Russell gemiddeld 0,04 seconden per ronde sneller dan Hamilton 6-3 in het voordeel van Russell Ferrari Leclerc gemiddeld 0,04 seconden per ronde sneller dan Sainz 5-3 in het voordeel van Leclerc McLaren Norris gemiddeld 0,35 seconden per ronde sneller dan Piastri 8-2 in het voordeel van Norris Aston Martin Racing Alonso gemiddeld 0,29 seconden per ronde sneller dan Stroll 7-2 in het voordeel van Alonso Alpine Gasly gemiddeld 0,08 seconden per ronde sneller dan Ocon 5-3 in het voordeel van Ocon Williams Albon gemiddeld 0,4 seconden per ronde sneller dan Sargeant 5-0 in het voordeel van Albon RB F1 Team Tsunoda gemiddeld 0,12 seconden per ronde sneller dan Daniel Ricciardo 6-2 in het voordeel van Tsunoda Sauber Bottas gemiddeld 0,06 seconden per ronde sneller dan Zhou 4-4 gelijke stand Haas F1 Team Hülkenberg gemiddeld 0,29 seconden per ronde sneller dan Magnussen 8-1 in het voordeel van Hülkenberg

Het gat tussen McLaren-coureurs Norris en Piastri is met 0,35 seconden per ronde opvallend groot. Op Red Bull en Williams na is dat zelfs het grootste onderlinge verschil. De 8-2 in het voordeel van Norris is dan ook goed te verklaren.

De kleinere gaten zien we bij Alpine, Mercedes en Sauber. Vooral Sauber valt op, want in de kwalificatie is Bottas veel beter dan Zhou. In de race is dat dus niet het geval, want Zhou en Bottas waren beiden vier keer beter. Russell is op zijn beurt 0,04 seconden gemiddeld per ronde sneller, maar de 6-3 in het onderlinge duel is wel opvallend groot. Bij Alpine is net als in de kwalificatieverschillen Gasly gemiddeld net wat sneller dan Ocon, maar verliest hij het onderlinge duel tot nu toe nipt.

Een ander opvallende statistiek is dat Hülkenberg nagenoeg het hele seizoen Magnussen te sterk af is. Alleen tijdens de seizoensopener in Bahrein was laatstgenoemde coureur sneller dan zijn Duitse teamgenoot. Het vertaalt zich eveneens in punten, want terwijl Magnussen er eentje heeft, staan er achter de naam van Hülkenberg zes.