Magnussen aan zijn lot overgelaten na incident met Ricciardo in F1 Brazilië

Kevin Magnussen werd in Brazilië door Daniel Ricciardo uit de wedstrijd getikt. De medical car was snel ter plaatse om beide Formule 1-coureurs te checken. Na de controle sprong de Australiër in de auto van het medische team en werd naar de paddock gebracht. Omdat er maar een plek vrij was, bleef Magnussen achter en kon vervolgens geen kant op. Na het race werd de Haas-coureur ook niet opgehaald en moest zelf terug zien te komen in de paddock. Dit betekende dat de polesitter van de sprintrace uiteindelijk door een menigte van toeschouwers moest.

"Dit was echt raar", antwoordt Magnussen op een vraag van Motorsport.com. "Ik heb geen idee wat er gebeurde, maar het was best gevaarlijk. Op de een of andere manier kon ik niet naar de pits worden gebracht. Daniel tikte me uit de wedstrijd en sprong snel in de medical car. Ik heb de hele race daar gestaan. Dat overleef ik wel, dat is geen probleem. Ik probeerde vervolgens een gesprek aan te gaan met de marshals, maar die spraken geen woord Engels. Na de race wachtte ik tot iemand mij op zou halen, maar toen gingen de marshals ook nog eens weg. Ik dacht: 'Wat moet ik doen?'"

Magnussen probeerde vervolgens een route naar de paddock te vinden, maar stuitte op een hek. Uiteindelijk hielpen baanmedewerkers hem. "Ik kwam bij dat hek en kon verder geen kant meer op", vervolgt hij. "Ik kon natuurlijk ook gewoon de baan volgen, maar daar stonden allemaal fans. Plots realiseerden de marshals zich dat ik in de problemen zat en knipten een gat in het hek. Zij bekommerden zich over mij, maar het had best verkeerd kunnen aflopen. Ik was blij dat ik geen Lewis Hamilton in Zandvoort was."

Hebben mensen van de organisatie hem nog tekst en uitleg gegeven? "Ze boden hun excuses aan, maar het blijft een rare situatie. Kom me gewoon ophalen. Hoe moeilijk kan het zijn? Het was vreemd. Ik hoop niet dat dit nog eens gebeurt."

Hoewel het F1-weekend van Magnussen beroerd eindigde, heeft dit volgens de Deen geen invloed gehad op de vreugde naar aanleiding van zijn eerste pole-position. "Ik ben onwijs trots dat we als klein privéteam pole pakten. Het was een prachtig moment. Dat maakte iedereen ook echt blij. Het laat zien dat alles mogelijk is. Hoewel het soms onmogelijk lijkt, is dat het niet. Dit soort momenten maken het allemaal waard." Magnussen ziet nog steeds dat dit voor een boost zorgde binnen het team. "Iedereen genoot ervan. Ik zie dat het team trotser is in de paddock. Dat is geweldig. Het is tevens iets om nooit meer te vergeten. Het is veel waard om op deze manier aan de winter te beginnen. Ik ben erg blij."

