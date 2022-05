Ferrari opende het Formule 1-seizoen 2022 sterk met twee zeges in de eerste drie races. Vooral tijdens de Grand Prix van Australië oogde Charles Leclerc dominant, al kwam dat deels ook door de verkeerde balans bij Red Bull Racing. In de quoteringen na de race in Melbourne was echter ook terug te zien dat Leclerc en Ferrari door de bookmakers als favoriet werden aangeduid voor de wereldtitels. De quotering van Leclerc was op dat moment 1,64, terwijl Ferrari op 1,66 stond. Gokkers die op de Monegask en zijn Italiaanse team inzetten, zouden bij een wereldtitel respectievelijk 1,64 en 1,66 euro terugkrijgen voor iedere ingezette euro.

De situatie in de Formule 1 kan echter snel veranderen, want Max Verstappen en Red Bull Racing sloegen in Imola en Miami keihard terug. De regerend wereldkampioen pakte de afgelopen twee races maximale punten en heeft zijn achterstand op Leclerc in het WK verkleind tot 19 punten. Dat heeft forse gevolgen voor zijn quotering bij het Nederlandse wedkantoor Toto. Na de GP van Australië stond die nog op 3,15, inmiddels wordt hij met een quotering van 1,86 gezien als de favoriet voor de wereldtitel. Charles Leclerc volgt met 2,18, waarna opvallend genoeg Mercedes-coureurs Lewis Hamilton (30,00) en George Russell (40,00) komen. Carlos Sainz en Sergio Perez zijn met quoteringen van respectievelijk 50,00 en 60,00 de laatsten onder de 100. Lando Norris is de eerstvolgende, maar zijn quote is al 800.

Bij de constructeurstitel is Toto er nog niet helemaal uit wie de favoriet is. Duidelijk is wel dat de quotering van Red Bull iets is gezakt, terwijl die van Ferrari iets is gestegen. Beide teams zijn nu gedeeld favoriet met een quote van 1,91. Mercedes staat nu op 21,00 en is daarmee het laatste team onder de 100. Daarna volgt McLaren met een quotering van 800, voor AlphaTauri, Alpine, Haas (allen 1000), Alfa Romeo (1500), Aston Martin (3000) en Williams (5000).