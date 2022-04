Dit bieden wedkantoren voor een wereldtitel van Max Verstappen

Ferrari heeft een indrukwekkende start van het seizoen gemaakt. De F1-75 ligt vrijwel overal meteen goed op de baan en dat heeft – in combinatie met betrouwbaarheidsproblemen bij Red Bull – vooralsnog gezorgd voor een paar afgetekende overwinningen. In Bahrein behaalde Charles Leclerc de maximale score van 26 punten. In Saudi-Arabië was de zege voor Max Verstappen, maar de Nederlander viel in Australië weer uit. Het goede werk in Jeddah was daarmee ongedaan gemaakt. De Limburger loopt achter de feiten aan, hij staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap. Sommige fans lijken de moed al opgegeven te hebben, maar niets is minder waar. Er zijn namelijk nog ruim 500 punten te verdelen in het huidige F1-seizoen, er zijn immers nog twintig races te gaan.

Ook de bookmakers geloven nog wel in een wereldtitel van Verstappen. Leclerc is met een quotering van 1,64 momenteel de leider. Voor elke euro die ingezet wordt op de Monegask, krijg je in potentie 1,64 terug. Ondanks zijn twee uitvalbeurten staat Verstappen nog altijd tweede. Voor een wereldtitel van de Limburger krijg je op dit moment 3,15 bij het Nederlandse wedkantoor Toto. Zij staan torenhoog boven de anderen. Op een wereldtitel van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton staat momenteel een quote van 10,00, Carlos Sainz Jr. volgt met 22,50. George Russell wordt ingeschat op 30,00 terwijl Sergio Perez de laatste met een quote onder de 100 is. Hij staat op 40,00.

In het constructeurskampioenschap staat Ferrari ook aan de leiding. De quotering van Ferrari daar is 1,66. Hoewel Mercedes momenteel op de tweede plek staat bij de constructeurs, schatten de bookmakers Red Bull hoger in. De formatie van Christian Horner staat op 2,70 terwijl Mercedes op 6,10 staat. Na de traditionele top-drie staat McLaren op 200 voor Alpine (250) en Haas (600). AlphaTauri (700), Alfa Romeo (800), Aston Martin Racing (2000) en Williams (2500).