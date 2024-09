Diskwalificatie voor Gasly na F1-kwalificatie Baku

Vlak na de Formule 1-kwalificatie in Baku maakten de stewards bekend dat er iets onreglementairs in de auto van Pierre Gasly is gevonden. In de auto's zit een zogenaamde fuel flow-meter, die de brandstoftoevoer naar de motor kan controleren. Er horen maximumwaarden bij wat betreft de maximale toevoer en uit data blijkt dat de Alpine daaroverheen is gegaan. De wedstrijdleiding heeft zich over het feit gebogen en besloten om Gasly uit de uitslag te halen. Voor de coureur uit Normandië betekent dat hij de Grand Prix van Azerbeidzjan vanaf de laatste startpositie moet beginnen.

De diskwalificatie van Gasly is een kleine pleister op de wond voor Lando Norris. De Brit wilde in Baku graag weer wat wegsnoepen van Max Verstappens voorsprong in het coureurskampioenschap, maar viel verrassend al af in Q1. Door het diskwalificeren van Gasly mag de McLaren-coureur zich zondag als zestiende oplijnen op de grid in plaats van zeventiende. Ook Zhou Guanyu - die vanwege het overschrijden van het maximum aantal motoronderdelen achteraan de grid zou moeten beginnen - profiteert. De Chinees krijgt de negentiende plek toebedeeld.

Voor Alpine kan de diskwalificatie er ook nog wel bij. Teamgenoot Esteban Ocon kende namelijk al een slechte zaterdag. De andere Fransman binnen het team schampte in Q1 de muur, waardoor er een scheurtje in de linker achterband ontstond. Hierdoor kon Ocon geen serieuze tijd neerzetten en was hij de langzaamste van de sessie. Ocon start zondag vanaf P18.