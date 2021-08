Diskwalificatie dreigt voor Vettel: te weinig brandstof in tank

Na afloop van een Grand Prix kan bij elke Formule 1-auto een brandstofmonster worden afgenomen. Daarvoor dient er bij terugkeer in de pits minimaal één liter brandstof in de tank over te blijven. Bij Sebastian Vettel, die achter Esteban Ocon tweede was geworden in een spectaculair verlopen Hongaarse Grand Prix, was dit echter niet het geval. De gebruikelijke straf hiervoor is diskwalificatie.

In een bericht van Jo Bauer, de technisch afgevaardigde van de FIA, valt te lezen: “Na de race is gekeken of er 1.0 liter brandstof kon worden afgenomen bij auto nummer 05. Het was slechts mogelijk om 0.3 liter uit de auto te halen volgens de procedures zoals omschreven in Artikel 6.6.4 van de 2021 Formula One Technical Regulations. Daarom verwijs ik de zaak door naar de stewards, aangezien dit niet overeenkomt met Artikel 6.6.2 van de 2021 Formula One Technical Regulations.” In dat laatste artikel staat dat deelnemers ervoor dienen te zorgen dat op elk willekeurig moment tijdens een evenement er een brandstofmonster van 1.0 liter moet kunnen worden afgenomen bij de auto.

Na het passeren van de finish kreeg Vettel de instructie van zijn team om zijn auto aan de kant van de baan te parkeren, wat hij deed bij de twaalfde bocht. Mogelijk dat het team de bui dus al zag hangen. Mocht Vettel worden gediskwalificeerd, dan schuift Lewis Hamilton op naar de tweede plaats en krijgt Carlos Sainz Jr. de derde plek in handen. Ook Fernando Alonso, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Nicholas Latifi, George Russell en Max Verstappen zouden profiteren. Laatstgenoemde zou dan twee punten overhouden aan de race op de Hungaroring in plaats van één. Kimi Raikkonen zou de tiende plek en daarmee het laatste WK-punt in handen krijgen. De Fin van Alfa Romeo kwam als elfde over de eindstreep na een tijdstraf van tien seconden voor een ‘unsafe release’.