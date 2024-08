Albon uit resultaat F1-kwalificatie Zandvoort geschrapt om illegale vloer

Een van de coureurs die de show stal in de kwalificatie was Alexander Albon. De Williams-coureur reed een ijzersterke sessie en noteerde een achtste tijd op het circuit van Zandvoort. Een paar uur na de kwalificatie kwam echter het bericht naar buiten dat de coureur serieus moest vrezen voor het kwijtraken van de klassering. De FIA heeft onderzoek gedaan naar de vloer en deze bleek illegaal te zijn.

Na iedere sessie worden er willekeurig een paar auto's onderworpen aan een uitgebreid technisch onderzoek. Deze keer werd de Williams van Albon uitgekozen en het bleek dat de vloer niet aan de regels voldeed, zoals beschreven in het technisch reglement 3.5.1 a. De FIA laat aan Motorsport.com weten dat een van de vloerdelen niet de juiste afmetingen heeft. Het onderdeel is volgens het onderzoek simpelweg te breed. Het enige gevolg van een overtreding van het technische reglement is een diskwalificatie, iets waar de stewards ook toe besloten hebben. Williams gaat niet in tegen de metingen van de FIA, maar benadrukt dat eigen metingen heel andere resultaten hebben laten zien, zo valt in het FIA-document te lezen.

De diskwalificatie betekent dat alle coureurs vanaf de negende plek in het oorspronkelijke resultaat een plekje opschuiven. Yuki Tsunoda, Nico Hülkenberg en Kevin Magnussen winnen zo twee plekken, want zij wonnen eerder al een positie door de gridstraf van Lewis Hamilton.

Dat juist in Zandvoort de vloer niet aan de regels voldoet, is hoogst opmerkelijk. Het Britse team had op donderdag de avondklok doorbroken om uitgebreid te testen of het onderdeel legaal is, aangezien de vloer onderdeel is van het upgradepakket voor de FW46. De checks blijken nu niet voldoende te zijn geweest. Wat het nog opmerkelijker maakt, is dat de teams dezelfde meetapparatuur hebben als de FIA en de afmetingen vastliggen. Doordat het team een updatepakket heeft meegenomen met deze nieuwe vloer, is het ook nog de vraag of het genoeg exemplaren heeft meegenomen van het oude model.

Dramatische dag Williams

Voor Williams is dit het volgende hoofdstuk van de toch al slechte zaterdag. In de derde training schreef de andere coureur Logan Sargeant zijn auto af na een stevige crash. De Amerikaan kon daardoor niet deelnemen aan de kwalificatie en moet zondag achteraan plaatsnemen op de grid. Datzelfde lot is nu teamgenoot Albon dus beschoren.