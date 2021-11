Wat is 'hard maar fair' racen? "Op Max na vroeg iedereen om duidelijkheid"

Het moment dat Max Verstappen en Lewis Hamilton een week geleden met elkaar hadden in ronde 48 van de Grand Prix van Brazilië houdt de gemoederen in de Formule 1 nog steeds bezig. De Brit opende bij de vierde bocht de aanval op de Nederlander voor de leiding in de race, waarna Verstappen bij zijn poging de eerste positie te verdedigen rechtdoor schoot en van de baan ging, waarna Hamilton geen andere keus had dan ook de uitloopstrook op te gaan. De stewards lieten weten het incident te hebben gezien, maar vonden het niet nodig om een onderzoek in te stellen. Hamilton haalde Verstappen later alsnog in bij de vierde bocht om daarna de race te winnen.

Later in de week plaatste de Formule 1 nieuwe beelden van het incident afkomstig van de auto van Verstappen op social media, waarna het team van Mercedes een verzoek bij de FIA indiende om nog eens naar het incident te kijken. De stewards oordeelden echter dat het nieuwe bewijs niet significant genoeg was om de zaak nog eens in behandeling te nemen en daarmee was de kous af wat betreft een mogelijke tijdstraf voor Verstappen, die hem terug had kunnen werpen naar de derde plaats. Maar dat betekende nog niet dat het laatste woord erover gezegd is.

Verre van zelfs. Tijdens de rijdersbriefing werd uitgebreid over het incident gesproken, waarbij het vooral ging om de vraag wat nu eigenlijk onder ‘hard maar fair’ racen wordt verstaan. Gevraagd of nu helder is wat er wel en niet geoorloofd is in een gevecht, zei Verstappen na de kwalificatie in de persconferentie: “Het is natuurlijk niet makkelijk voor de FIA om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Zij zijn natuurlijk degenen die beslissen, maar iedere coureur houdt er zo zijn eigen mening op na. Ik denk dat het gisteren vooral draaide om het delen van onze meningen en vervolgens legde de FIA haar gedachtegang uit. Ik denk dat we een eind zijn gekomen. Het was een erg lange bijeenkomst, maar ik denk dat het uiteindelijk wel redelijk duidelijk was.”

“Nee, het is niet duidelijk”, reageerde Hamilton daarop. “Op Max na vroeg iedere coureur om duidelijkheid. De meeste rijders wilden duidelijkheid krijgen, maar het werd niet echt duidelijk. Dus ja, het is nog altijd niet duidelijk waar de baan precies ophoudt. Kennelijk is dat niet langer bij de witte lijn, als we aan het inhalen zijn. Dus ja, ik denk dat we er voortaan gewoon maar voor moeten gaan. Het enige wat we willen is dat er consistent wordt opgetreden. Dus als hetzelfde als in de vorige race nog eens gebeurt, dan moet dat op dezelfde manier worden afgehandeld. Het moet in die scenario voor iedereen gelijk zijn. Dan is het prima.”

Valtteri Bottas zei dat er in het specifieke geval van Verstappen en Hamilton in Brazilië dan wel duidelijkheid is gekomen, maar gaf aan dat er ook nog altijd veel onduidelijk is. “Het is duidelijk dat als er zich een vergelijkbaar incident voordoet als in Brazilië, het dan oké is. Maar volgens mij hebben we verder niet echt een heldere uitleg gekregen van wat er wel en niet mag“, aldus de teamgenoot van Hamilton. ”Elke inhaalactie en elke verdedigende actie is uiteindelijk anders. Ik heb er echter vertrouwen in dat ze zo goed mogelijk hun best doen als ze een beslissing nemen of er wel of geen straf moet komen. Dus uiteindelijk verandert er niet echt wat. In elk geval is wat er bij Max en Lewis in Brazilië gebeurde geoorloofd, en dat is goed om te weten.”

'Dit was hard en unfair'

George Russell, die in het bestuur van de rijdersbond GPDA zit, liet in de paddock van Qatar aan onder andere Motorsport.com weten: “Helaas is er geen gisteren geen uitsluitsel gekomen. Ik begrijp dat elk geval afzonderlijk beoordeeld moet worden. In mijn ogen was het echter bij lange na geen grensgeval, maar werd daar royaal een grens overschreden. Als dat tijdens de laatste ronde van de race was geweest, dan had Max daar onherroepelijk een straf voor gekregen. Je kan jezelf niet zomaar 25 meter verremmen en zoiets doen.”

“Ik denk dat Max puur omdat Lewis de race heeft gewonnen, geen straf heeft gekregen”, vervolgde de Williams-coureur. “Maar het gevolg zou geen rol moeten spelen in de overwegingen. Een incident moet op zichzelf bekeken worden en zo vertellen ze dat ook altijd aan ons, dat het niet om de gevolgen van een incident gaat maar om het incident zelf. We willen uiteindelijk allemaal dat er hard maar fair geracet wordt, maar wat daar gebeurde was hard en unfair.”