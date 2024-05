Sinds 2021 komt de Formule 1 ieder seizoen op Nederlandse bodem na decannialange afwezigheid. De organisatie van de Grand Prix is druk bezig met het doorvoeren van een aantal verbeteringen aan de faciliteiten van het circuit in Zandvoort, wat volgens circuitdirecteur Robert van Overdijk moet leiden tot een verlenging van het contract met FOM. Deze loopt in 2025 af, maar Van Overdijk doet er alles aan om ook daarna het F1-circus naar Zandvoort te laten komen. "We proberen nog een aantal jaar door te gaan met de Formule 1", vertelt hij in gesprek met Viaplay.

De kansen voor het verlengen van het contract schat hij hoog in, maar Van Overdijk wil niet te hard van stapel lopen. "Ik denk dat we drie schitterende edities achter de rug hebben. We hebben er nog twee te gaan en we zijn Promotor of the Year geworden. Volgens mij zijn dat allerlei ingrediënten, mooie ingrediënten, om er nog een paar jaar aan vast te plakken", vertelt de mede-eigenaar van het parcours door de Noord-Hollandse duinen. "Alleen wij gaan daar niet over, FOM gaat daar over. Ik weet alleen dat we hele positieve gesprekken voeren."

F1-baas Stefano Domenicali zette eerder de deur open naar een roulatieschema, waarin circuits het ene jaar wel en het andere niet een Grand Prix organiseren. "In welke vorm [wij blijven organiseren], daar wordt veel over gespeculeerd, maar dat is aan FOM. Wordt het een jaarlijkse race, wordt het een roulatievorm: daar zullen de komende maanden echt wel gesprekken over worden gevoerd", aldus Van Overdijk. "Maar dat de Dutch Grand Prix en FOM een beetje verliefd op elkaar zijn geworden, dat is wel een feit."

Faciliteiten aangepakt

Om een goede indruk achter te laten bij FOM heeft het circuit de afgelopen tijd veel geld gestoken in het upgraden van de faciliteiten. "Afgelopen week hebben we het nieuwe pitgebouw opgeleverd. Dat is niet zomaar een gebouwtje wat we hebben neergezet", begint Van Overdijk zijn opsomming. "Er is een nieuw racecafé, Bernie's Bar & Kitchen is uitgebreid, zes pitboxen die eigenlijk als congresruimte gebouwd zijn. Dan merkte ik hoeveel energie dat gaf."