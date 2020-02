Mateschitz maakt zich geen zorgen over toekomst Oostenrijkse GP

Dat huidige contract tussen de Red Bull Ring in Spielberg en de Formule 1-eigenaren van Liberty Media loopt eind 2020 af. Een nieuwe handtekening is nog niet gezet, maar dat gegeven baart Mateschitz geen zorgen. Sterker nog: een nieuwe deal is volgens de Red Bull-baas vooral een kwestie van tijd. "Ik denk dat we wel doorgaan. Bij zo'n project denk je namelijk altijd aan de langere termijn", zegt de gefortuneerde Oostenrijker tegenover Speedweek.

De Grand Prix van Oostenrijk is dankzij alle steun van de energiedrankengigant weer uitgegroeid tot een vaste waarde op de Formule 1-kalender. De race kan, onder meer vanuit Nederland, op veel publieke belangstelling rekenen en ook qua faciliteiten scoort het circuit in de Steiermark hoge ogen. Veel redenen om de wegen te scheiden, zijn er dus niet. "We hebben het contract met de MotoGP vorig jaar ook al met vijf jaren verlengd. Chase Carey komt graag bij ons en wil de Oostenrijkse Grand Prix graag op de kalender houden. Daardoor zal het niet zo'n probleem worden om het F1-contract te verlengen."

Concorde-deal en Honda

Ook wat betreft een ander contract, het zogenaamde Concorde Agreement, heeft Mateschitz goede hoop. Deze commerciële overeenkomst tussen de teams en Liberty Media loopt ook aan het eind van 2020 af. De contractverlenging van Max Verstappen geeft al aan dat Red Bull langer doorgaat in de koningsklasse en dus een nieuwe deal zal ondertekenen. Maar ook in algemene zin zijn de meeste plooien gladgestreken volgens Mateschitz. "Er is nog geen deal, maar het gaat om de details. Ik verwacht geen problemen, bovendien hebben we geen tijdsdruk. Alles ligt wel zo'n beetje klaar om te worden ondertekend."

Met een langlopend contract voor Verstappen en een nieuw Concorde Agreement in de maak, rest alleen de vraag welke motor er vanaf 2022 in de Red Bull ligt. Formeel heeft Honda immers maar voor één seizoen bijgetekend, tot en met 2021. "Maar goed: daardoor hebben we nog twee seizoenen voor een nieuw besluit. En dat zal ook aan onze prestaties liggen", sluit Mateschitz af.