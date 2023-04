Onlangs plaatste Die Aktuelle een groot exclusief interview met Michael Schumacher in het blad. Op de voorkant van het magazine stond de tekst: "Wereldsensatie, het eerste interview." Achteraf bleek dat het tijdschrift het interview had gemaakt door middel van kunstmatige intelligentie (AI) en dat viel niet in goede aarde bij de familie van de zevenvoudig wereldkampioen. Zij maakten bekend het blad voor de rechter te slepen. Inmiddels heeft het Duitse medium zelf stappen ondernomen, hoofdredacteur Anne Hoffmann op straat gezet en excuses aangeboden aan de familie. Het is niet de eerste keer dat de familie van de voormalig F1-coureur in de clinch ligt met het blad.

"FUNKE neemt met onmiddellijke ingang afscheid van hoofdredacteur Anne Hoffmann van Die Aktuelle", aldus FUNKE-directeur Bianca Pohlmann. "FUNKE biedt de familie Schumacher excuses aan voor de berichtgeving in het laatste nummer van Die Aktuelle over Michael Schumacher. Het voldoet in geen enkel opzicht aan de journalistieke normen die wij en onze lezers verwachten van een uitgeverij als FUNKE. Als gevolg van de publicatie van dit artikel worden meteen stappen ondernomen. Anne Hoffmann, de hoofdredacteur van Die Aktuelle, die sinds 2009 journalistiek verantwoordelijk is voor het tijdschrift, wordt per direct van haar taken ontheven."

Het is al lange tijd onbekend hoe het met de F1-legende gaat. In 2013 liep hij ernstig letsel op bij een ski-ongeluk in Frankrijk. De Duitser bracht dagen door in het ziekenhuis en werd uiteindelijk naar huis gebracht voor verdere verzorging. De familie is terughoudend met het delen van informatie.