Vrachtschip loopt week vertraging op, DHL schiet F1-teams te hulp

Door de stijgende transportkosten en de oorlog in Oekraïne loopt het vrachtvervoer wereldwijd grote vertragingen op. Een aantal F1-teams stuurde daarom weken geleden al materiaal richting Melbourne, maar desondanks dreigden de spullen alsnog niet op tijd in Australië te arriveren. Een schip met vracht van drie equipes, dat in eerste instantie 42 dagen over de reis zou doen, liep maar liefst een week vertraging op, waardoor het strakke tijdschema om Australië op tijd te bereiken in het gedrang kwam.

DHL, een officiële partner van F1, schoot de teams te hulp. Het internationale vervoersbedrijf nam de beslissing om de vracht in Singapore van het schip te halen zodat het rechtstreeks naar Melbourne kon worden gevlogen. Paul Fowler, hoofd afdeling autosport bij DHL, reisde persoonlijk af naar Singapore om toezicht te houden op de 'reddingsoperatie'. Vliegtuigen vanuit Los Angeles en Vietnam werden omgeleid om de vracht op te halen. Uiteindelijk vertrokken er drie volle Boeings richting Melbourne. De levering kwam maandagochtend aan in Australië.

Bizarre kostenstijging

De MotoGP liep afgelopen weekend tegen soortgelijke problemen aan. Vanwege malheur met een vrachtvliegtuig moest het raceweekend zelfs ingekort worden naar twee dagen. Het Haas F1 Team moest de donderdagochtend van de tweede F1-test in Bahrein aan zich voorbij laten gaan, doordat hun vracht niet op tijd arriveerde in Sakhir na problemen met een vliegtuig.

Naast vertragingen worden teams ook geteisterd door stijgende transportkosten. "Het is haast een biedoorlog. Tarieven van Europa naar Azië en weer terug stonden op ongeveer 900 dollar per container, maar dat is inmiddels opgelopen naar 20.000 dollar", aldus Fowler. In een poging om kosten te besparen beschikken teams over meerdere uitrustingen, zodat die vast naar Grands Prix die later in het jaar plaatsvinden, kunnen worden verscheept. Het hebben van meerdere exemplaren van alles blijkt voordeliger dan een en dezelfde uitrusting naar elke race te laten vliegen. "Alle teams hebben vijf setjes van alles, maar vanwege de extra races komt daar een zesde bij. De spullen die je ziet in de garages, aan de muren en op de pitmuur, worden allemaal verscheept."