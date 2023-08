Red Bull Racing was oppermachtig in de eerste seizoenshelft van 2023. Het Oostenrijkse Formule 1-team verbrak een 35 jaar oud record van McLaren door dertien opeenvolgende zeges te pakken, waarbij de Grand Prix van Abu Dhabi 2022 is meegerekend. Dit is een indicatie van hoe succesvol de renstal tot dusver is. Het is nu de grote vraag of Red Bull het jaar ongeslagen kan afmaken.

Naast dat punt zijn er nog tal van andere zaken waar we naar kunnen uitkijken. Zo heeft Lewis Hamilton nog altijd geen handtekening gezet onder een nieuw contract bij Mercedes, terwijl zijn huidige overeenkomst eind dit jaar afloopt. Verder doen we in november met Las Vegas een nieuwe, maar toch bekende F1-locatie aan en komt de FIA natuurlijk met een analyse van het budgetplafond in 2022, waarbij diverse formaties in de problemen lijken te komen.

Wint Red Bull alles?

Weet iemand de dominantie van Verstappen en Red Bull te stoppen? Foto: Erik Junius

In principe is al duidelijk dat Red Bull constructeurskampioen wordt en Max Verstappen binnenkort zijn derde wereldtitel bemachtigt, al kunnen er zich altijd onvoorziene 'rampen' voordoen. Als de 25-jarige coureur op deze manier doorgaat, dan is het slechts een kwestie van tijd voordat hij zijn derde titel op rij verovert. Hoewel een spannende titelstrijd altijd de voorkeur geniet, is er iets speciaals aan het aanschouwen van deze dominantie. De RB19 wordt ongetwijfeld een van de beste F1-auto's in de autosportgeschiedenis.

De kloof tussen Red Bull en de rest van het veld werd in Bahrein al pijnlijk duidelijk. George Russell deed zelfs de uitspraak dat de formatie van Verstappen en Sergio Perez alle Grands Prix zou gaan winnen. Fernando Alonso had in zijn Aston Martin in Monaco een grote kans, maar moest zijn meerdere erkennen in de Nederlander. Mocht Red Bull inderdaad alles winnen, dan breekt het team het record van beste winstpercentage. Op dit moment is dat in handen van McLaren. Zij wonnen in 1988 vijftien van de zestien races, wat neerkomt op 93,8 procent.

Red Bull zelf weigert zich te laten meeslepen, maar dat unieke stukje F1-geschiedenis ligt binnen handbereik. De concurrentie moet hopen op een fout om een kans te maken op een zege. "Hoe lang we dit gaan volhouden?", stelde Red Bull-teambaas Christian Horner zichzelf de vraag. "We zien het wel. We bekijken het per race."

Perez, Ricciardo en Tsunoda strijden voor hun toekomst

De situatie bij AlphaTauri wordt interessant om in de gaten te houden. Foto: Erik Junius

Hoewel de dominantie van Red Bull zelfs negatieve invloed lijkt te hebben op de interesse van de hardcore F1-fans, is er wel een ander interessante verhaallijn binnen het team die het volgen waard is. Er staan dit seizoen namelijk drie carrières centraal, die van Perez, Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda. Zij maken allemaal kans op een zitje bij Red Bull, terwijl Verstappen tot in ieder geval eind 2028 verbonden is aan de renstal.

Checo, de huidige teamgenoot van Verstappen, kan dit seizoen niet het niveau van zijn ploegmaat evenaren. Mocht dit in 2024 zo blijven, dan vreest Red Bull ervoor dat het de constructeurstitel kan verliezen aan een team dat volgend seizoen een betere auto weet te maken. Daarnaast maakte een oude bekende na de Britse Grand Prix zijn F1-rentree. Daniel Ricciardo verving namelijk Nyck de Vries, die niet kon imponeren in de eerste tien races. Red Bull kan nu perfect bekijken of hij beter is dan Tsunoda en het het waard is om de Australiër vanaf 2025 terug te halen naar het topteam, al zou het ook geen verrassing zijn als die beslissing al een jaar eerder wordt genomen.

Daarnaast wil Red Bull dolgraag kledingmerk AlphaTauri promoten. Mocht Ricciardo geen promotie krijgen omdat Perez de zaken weet om te draaien, dan is hij marketingtechnisch de ideale coureur voor het Italiaanse team. Mocht hij blijven, dan is er ook een kans dat hij een nieuwe teamgenoot krijgt. Tsunoda heeft namelijk nog geen nieuwe overeenkomst, terwijl Red Bull-junior Liam Lawson goede zaken doet in de strijd om de Japanse Super Formula-titel. In die kwestie is nog niets zeker. Wel staat vast dat Helmut Marko, ondanks zijn leeftijd van 80 jaar, nog wel in staat is om dergelijke belangrijke beslissingen te nemen. De adviseur heeft die vrijheid, zelfs nu het management na de dood van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz is veranderd.

FIA presenteert resultaten budgetplafond van 2022

Red Bull overtrad het budgetplafond in 2021, wie deden dat in 2022? Foto: Getty Images / Red Bull Content Pool

Toen de strijd om het kampioenschap 2022 kort na de zomerstop uitdoofde, bleef F1 gefascineerd door geruchten over vermeende overtredingen van het budgetplafond in 2021. Later bleek dat Red Bull, Aston Martin en Williams in de fout waren gegaan. Bij de twee laatstgenoemde formaties bleek het om procedurele overtredingen te gaan, terwijl Red Bull over het budgetplafond was gegaan en als straf twaalf maanden lang minder tijd in de windtunnel mocht doorbrengen.

In de komende maanden komt de financiële afdeling van de internationale autosportbond met een rapport over het budgetplafond van 2022. Naar verluidt is er dit keer strenger onderzoek gedaan, met een gedetailleerde analyse en diverse gesprekken met belangrijke mensen van F1-teams, plus het weghalen van de maas in de wet die het mogelijk maakte om het systeem te omzeilen met speciale projecten.

In de races kort voor de zomerstop kwamen berichten naar buiten dat verschillende teams verdacht worden van het overtreden van het budgetplafond in 2022. De FIA wees deze berichten van de hand: "We willen graag benadrukken dat het proces dat voorafgaat aan het certificeren van de teams voor het voldoen aan de financiële regels, nog gaande is. De teams hebben nog geen informatie ontvangen over de status van hun certificaat”, aldus het bestuursorgaan.

Het is essentieel dat de controle nog aan de gang is, al moet deze in de komende weken worden afgerond. Vervolgens is er een korte periode van evaluatie. Om de degelijkheid en effectiviteit van de beoordeling niet te schaden, maakte de FIA eerder duidelijk dat er geen vaste jaarlijkse deadline is waarop de cijfers bekend worden gemaakt. Maar verwacht snel nieuws, vooral als de resultaten aan teams bekend zijn gemaakt en er overtredingen zijn geweest.

Ferrari blijft verbeteringen zoeken

Fred Vasseur heeft na zeven maanden nog niet alles op de rit in Maranello. Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Ferrari staat nu al zeven maanden onder leiding van Fred Vasseur, nadat het Mattia Binotto eind vorig jaar had ontslagen. Om eerlijk te zijn is de situatie onder leiding van de Fransman niet echt verbeterd. Het is eigenlijk nog meer de verkeerde kant opgegaan. Het heeft nu 191 punten, ten opzichte van 314 op dit punt vorig jaar. In 2023 begon de Scuderia met nog meer betrouwbaarheidsproblemen en het bandenmanagement is nog niet helemaal onder controle in vergelijking met dat van Red Bull.

Met de SF-23 hebben Charles Leclerc en ook Carlos Sainz een auto waar het mee om pole-position kan strijden, maar een Grand Prix-zege lijkt nog ver weg. In Hongarije en België leek het F1-team de banden iets beter onder controle te hebben, maar volgens Leclerc was het nog te vroeg om te stellen dat de problemen echt weg zijn. Andere problemen zijn ook nog steeds aan de orde. Zo blijft het team soms fouten maken bij bandenwissels en maken ook de rijders af en toe fouten. In het geval van Leclerc kwam dit doordat hij te veel van de SF-23 vroeg, om de tekortkomingen goed te maken.

Vasseur werkt hard om de structuren binnen Ferrari beter te maken. De Fransman wist Loic Serra, performance director bij Mercedes, binnen te halen, al kan hij pas vanaf 2025 aan de slag in Maranello. Laurent Mekies en David Sanchez raakte Vasseur juist kwijt aan respectievelijk AlphaTauri en McLaren.

Mercedes blijft worstelen met vorm op weg naar 2024

Mercedes focust zich al op 2024. Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Mercedes nam in Monaco definitief afscheid van het 'zeropod'-concept en liet James Allison en Mike Elliot van functie wisselen. Zo is eerstgenoemde nu technisch directeur, terwijl Elliot Chief Technical Director is. Hiermee lijkt het Duitse merk de focus al naar 2024 te hebben verlegd. De W14 lijkt nu misschien wel de zwarte Red Bull wat betreft het ontwerp van de sidepods, maar hij behield wel elementen van de W13, aangezien die niet kunnen worden aangepast tot de winter. Daarom draait het huidige F1-seizoen met name om het identificeren van veranderingen voor de W15, waarmee het tijdwinst kan pakken. Dit deden Aston Martin en McLaren de afgelopen maanden ook al.

Mercedes moet ook weer aan de afstelling sleutelen, nadat porpoising opnieuw de kop was opgestoken tijdens de Belgische Grand Prix - al was dat in 2022 ook al het geval op dit circuit. Daarnaast zaten Lewis Hamilton en George Russell elkaar twee keer in de weg in Spa, waarbij de zevenvoudig wereldkampioen het gevoel had dat hij de kans op pole voor de sprintrace had gemist. Elliot liet na Spa weten dat het F1-team van plan is om de communicatie aan te pakken. Naar verluidt gaven dergelijke berichten Russell het idee dat hij minder tijd had om een snelle ronde neer te zetten, terwijl dit niet het geval was. In Hongarije liep het ook niet helemaal goed, wat gewoon niet bij Mercedes past. De renstal is druk bezig om ervoor te zorgen dat dit niet weer gebeurt.

Aston Martin moet ontwikkelingsstrategie onder de loep nemen

Aston Martin viel terug na Canada, wat moet het veranderen? Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Terwijl Ferrari en Mercedes er niet in slaagden om afgelopen winter ook maar in de buurt te komen van Red Bull, kreeg Aston Martin juist veel lof en aandacht voor zijn opmerkelijke opmars van de zevende plek in het constructeurskampioenschap van vorig jaar naar de dichtstbijzijnde uitdager van Red Bull in de eerste paar races. Het had de uitvalbeurt van Leclerc nodig om met Fernando Alonso in Bahrein naar het podium te kunnen rijden. De Spanjaard haalde daarna nog eens vijf keer het ereschavot.

Sinds het begin van de zomer is de vorm van Aston Martin achteruitgegaan. In eerste instantie werd gedacht dat dit te maken had met de schommelingen tussen de vier teams achter Red Bull, want in Canada behaalde Alonso nog een tweede plek. Het Britse raceteam gaf daarna eerlijk toe dat het met de ontwikkeling de verkeerde kant is opgegaan. Het is voor Aston Martin zaak om dat in deel twee van 2023 weer goed te maken. Ook moet het proberen om Lance Stroll ergens in de buurt van het niveau van Alonso te krijgen.

Wat doet Hamilton in 2024?

Mercedes en Hamilton zijn er nog niet helemaal uit. Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Begin juni zei Mercedes-teambaas Toto Wolff dat hij verwachtte dat het contract van Hamilton voor na 2023 binnen "dagen, geen weken" zou worden ondertekend. Sindsdien zijn er twee maanden verstreken en is op dit moment nog steeds de verklaring dat er juridische strubbelingen zijn. Terwijl een bevestiging van een nieuw contract uitblijft, leidt dit tot speculatie dat er mogelijk een grote verandering in de F1-toekomst van Hamilton op komst is. Dat blijft wel uiterst onwaarschijnlijk, dit omdat gewoon verwacht wordt dat de Brit bij Mercedes verlengt en daarbij ook een update over de toekomst van Russell wordt verwacht.

Er zijn, naast Hamilton, Ricciardo en Tsunoda, nog meer F1-coureurs waarvan eind 2023 het contract afloopt. Zo heeft Zhou Guanyu nog geen nieuw contract bij Alfa Romeo, terwijl dit bij Williams ook voor Logan Sargeant geldt. Bij Haas staat ook nog alles open, al is de kans groot dat Amerikaanse formatie verder wil met de ervaren Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg. Felipe Drugovich, de F2-kampioen van 2022 die waarschijnlijk naar de Formule E vertrekt, is ook nog een (kleine) kanshebber voor een plekje bij een team in de achterhoede.

Alpine zoekt een nieuwe teambaas

Otmar Szafnauer mocht na Spa zijn biezen pakken. Foto: Motorsport Images

Bij Alpine was het een chaos bij het ingaan van de zomerstop. In Hongarije incasseerde het Franse merk zijn derde dubbele uitvalbeurt van het seizoen, waarbij Pierre Gasly en Esteban Ocon het slachtoffer werden van de ongelukkige actie van Zhou. CEO Laurent Rossi werd overgeplaatst om zich te bekommeren om niet nader genoemde 'speciale projecten' bij Renault, Alpine-teambaas Otmar Szafnauer en sportief directeur Alan Permane werden ontslagen.

Szafnauer zat slechts achttien maanden in Enstone, terwijl Permane er al 34 jaar werkte. Het duo was van mening dat het nog wel even zou duren voordat Alpine weer voor de wereldtitel kon gaan. Het is in de huidige F1 enorm lastig om fouten te corrigeren, helemaal omdat men tegenwoordig met het budgetplafond werkt. Mercedes en Ferrari zijn daar goede voorbeelden van. Het management van Renault en Alpine, inclusief interim-teambaas Bruno Famin, waren van mening dat het sneller kan. Dat gaat in tegen de heersende opinie in de paddock, die suggereert dat er meer problemen ontstaan als Alpine doelen blijft missen. Dit betekent dat Famin misschien de vaste teambaas wordt, al kan het ook een nieuwe teambaas aantrekken. De naam van Binotto wordt genoemd, maar waarom zou hij willen terugkeren naar een structuur dat hem bij Ferrari de kop kostte? Op dit moment lijkt er niet echt een snelle oplossing te zijn voor Alpine.

Worden power units gelijkgetrokken?

Alpine kent een behoorlijke achterstand ten opzichte van de concurrentie. Foto: Matt Kew

Iets dat Alpine kan helpen - al gaat dat niet onmiddellijk gebeuren - is het gelijktrekken van alle power units. Dit zou betekenen dat Alpine het gat van 30 pk naar Honda, Mercedes en Ferrari kan dichten. In een recente vergadering van de F1 Commission werd geconcludeerd dat er inderdaad een groot verschil is tussen concurrenten. Er wordt daarom gekeken naar een oplossing voor de onbalans. Het voorstel wordt uiteindelijk weer besproken door de F1 Commission.

De huidige gedachte is dat de sterkere power units moeten worden teruggeschroefd, omdat de ontwikkeling van de motoren bevroren is. Als dit niet gebeurt, dan loopt het nadeel voor Alpine tot 2026, wanneer een nieuwe motorreglement van kracht gaat. Het gelijktrekken van de power units wordt nu al gesteund dor Red Bull. Het heeft met de Honda op dit moment de beste motor, maar het pleitte bij de start van het hybride tijdperk voor een soortgelijke stap, toen het achterliep met de Renault-motor. De bevriezing van de power units kwam ook door Red Bull, nadat Honda besloot om na 2021 de sport te verlaten.

Las Vegas keert (eindelijk) terug, als nachtrace dit keer

F1 heeft grote plannen met de GP van Las Vegas. Foto: Las Vegas GP

Het seizoenseinde van 2023 ziet er nogal anders uit in vergelijking met die van vorig jaar. Twee GP's keren terug op de kalender. Allereerst keert Qatar na een jaar afwezigheid terug. Het circuit van Losail gebruikt voor F1 dezelfde lay-out als die het al heel lang voor de MotoGP gebruikt en werd in 2021 gebruikt als vervanger in de coronapandemie. De hele baan is dit keer echter voorzien van een nieuwe laag asfalt, staat de komende tien jaar nog op de F1-kalender én maakt dit jaar zijn rentree met een nieuw gebouwde pits en paddock.

Maar waar F1 het meest naar uitkijkt, is de terugkeer van de Formule 1 naar Las Vegas. Ditmaal racen de coureurs over de beroemde Strip en wordt zaterdagavond 22.00 uur lokale tijd verreden. Liberty Media doet voor deze race alles zelf. De commerciële rechtenhouder van F1 gaf ongeveer 500 miljoen dollar uit aan bouwwerkzaamheden in de gokstad. Dit liet F1 nooit eerder zien, maar het kan nu wel helemaal zelf bepalen hoe alles georganiseerd moet worden.

Het nieuwe circuit in Las Vegas is heel anders dan 41 jaar geleden. Foto: Red Bull Content Pool