Deze stappen zet Pirelli na uitdagend F1-weekend in Qatar

Op vrijdagavond constateerde Pirelli al dat er scheurtjes - die overigens enkel onder een microscoop zichtbaar waren - in de banden waren na de vrije training. De FIA paste daarop de track limits in bocht 12 en 13 aan, aangezien daar aan de buitenkant van de bocht 'piramide-kerbstones' lagen, die als schuldige werden aangewezen voor de problemen met de banden. Na de sprintrace van zaterdag volgde nog een grondig onderzoek, waarop besloten werd om een maximumlengte van 18 ronden per bandenset op te leggen. Dat resulteerde in een verplichte driestopper in de Grand Prix van Qatar, waar in 57 ronden geen problemen waren met de banden.

"We gaan de banden naar Milaan sturen voor een extra analyse", legt Mario Isola, Pirelli's motorsportbaas, de volgende stappen voor de bandenleverancier uit. "In Milaan kunnen we de banden beter analyseren dan op het circuit. Daar hebben we laboratoria. Het is belangrijk om te begrijpen hoe we dit soort dingen in de toekomst kunnen voorkomen. We moeten van deze situatie leren en de communicatie met alle andere aandeelhouders verbeteren om dit soort problemen te kunnen anticiperen."

Isola stelt vast dat de ondernomen actie in het weekend, en dus de beperking op het aantal ronden dat de coureurs mochten rijden op één bandenset, werkten. "Qua banden hadden de coureurs de kans om meer te pushen, want met zo'n korte stint push je meer. Het was mooi om de twee McLarens in de slotfase te zien vechten. We hadden veel momenten in de race dat coureurs elkaar inhaalden en [om positie] streden. Alle coureurs konden verschillende banden kiezen, dus zij hadden genoeg banden in hun toewijzing." Hij wijst voor die variatie aan bandenstrategieën naar George Russell. Hij sloot de race namelijk af op de zachte band. "Ik weet zeker dat hij niet aan de race begon met het idee om de laatste stint op de zachte band te rijden", aldus Isola. "Dankzij de vele banden die zij tot hun beschikking hadden, was het mogelijk om voor andere strategieën te gaan."

In de race was er wel wat sprake van graining, maar volgens Isola werd dat naarmate de race vorderde wel beter. "Er was geen supportklasse hier", legt de Italiaan uit waardoor het een zwaarder weekend was voor de banden. "Alleen de Formule 1 reed. Met de wind en zand was het niet zoals regen in de nacht, de baan werd niet beter gedurende het weekend. De bandenslijtage was onder controle", vat hij zijn bevindingen van de zondag samen.

Voor het eerst

Isola wil zich in Qatar nog niet te veel wagen aan een analyse van wat er precies aan de hand was op het Losail International Circuit. Hij wacht liever eerst de analyse in Milaan af, waar de banden op een dyno worden getest. "We hebben verschillende machines om deze te testen", legt hij uit. "We hebben een machine waar je bijvoorbeeld de band over een replica van de kerbstone kan testen. Dat hebben we in het verleden wel eens gedaan door twee kerbstones op 180 graden te zetten en de banden er heel snel overheen te laten gaan om een vergelijkbare situatie te creëren. Dan moet je nog correlatie zien te vinden tussen wat er op de baan en in het lab gebeurt. Dat is niet supermakkelijk. Maar we kunnen simuleren wat er gebeurd is."

Bij Pirelli zijn er twee mogelijkheden om die omstandigheden te simuleren. "Een is met een eindige-elementenanalyse, waarbij je in een virtuele omgeving kunt simuleren hoe de constructie over de kerbstone gaat. Dan kun je de vervorming van de constructie begrijpen. Als dat een probleem oplevert, kunnen we ook verschillende vormen van de kerbstones simuleren. De tweede [soort activiteit] is degene die ik al genoemd heb, namelijk de indoormachine waar we verschillende kerbstones kunnen inzetten om te begrijpen hoe deze op de constructie werkt."

Volgens Isola is het niet nodig voor Pirelli om grondige wijzigingen aan de 18 inch-banden door te voeren na dit weekend. Dit specifieke probleem heeft Pirelli namelijk 25 jaar geleden voor het laatst gezien, maar dan bij rallybanden. Ook toen liet het rubber los van het karkas, al waren stenen daarvan de oorzaak. "Het is de eerste keer dat we een probleem met deze banden zien", benadrukt hij. "Het is erg specifiek voor dit circuit. We hadden hier twee jaar geleden een vergelijkbaar probleem met een ander product", doelt hij op de vorige generatie F1-banden van Pirelli. "We werken er altijd aan om de integriteit van onze banden te verbeteren, maar voor dit specifieke probleem denk ik dat we meer moeten zoeken naar oplossingen op andere vlakken. Het is dan aan ons de taak om een band te ontwerpen die sterker en sterker is en resistenter is vanwege de performance van de auto's, het downforceniveau enzovoorts."

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Qatar