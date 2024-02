Het riep al de nodige vragen op toen Ferrari aankondigde dat het contract van Charles Leclerc met meerdere jaren verlengd was, maar er geen nieuws was over de toekomst van Carlos Sainz. Even werd er nog gedacht aan een link met Alexander Albon, een interessante coureur voor vele teams. Het was echter een veel groter verhaal dan dat, want niemand minder dan zevenvoudig F1-kampioen Lewis Hamilton neemt het zitje van Sainz over bij Ferrari. Zo moet de 29-jarige Madrileen voor 2025 zoeken naar een ander team. Het gunstige in deze situatie is dat dit jaar vele contracten van coureurs aflopen en er dus een overvloed aan opties lijkt te zijn. Aan de andere kant vallen ook de zitjes bij Alpine, RB, Haas F1 en Williams onder deze lijst en dat zou voor Sainz wellicht een minder interessante optie zijn. Toch zitten er ook enkele opties tussen die aantrekkelijker zijn.

Mercedes

Door het vertrek van Lewis Hamilton valt er bij Mercedes meteen een gat dat opgevuld zou kunnen worden door Sainz. Het zou in feite dus een directe ruil tussen Ferrari en Mercedes kunnen opleveren. Sainz heeft bij Ferrari bewezen dat hij het kan opnemen tegen de snelle Charles Leclerc en zou dus waarschijnlijk niet wijken voor een directe strijd met George Russell, die mogelijk de leidersrol op zich zal nemen in 2025. Sainz wil bovendien wel vooraan meedoen en Mercedes zou dan een goede optie kunnen zijn, mits zij dit jaar stappen vooruit laten zien. De afgelopen twee seizoenen waren teleurstellend voor het team dat juist van 2014 tot en met 2021 constructeurskampioen werd.

Het is aan de andere kant wel de vraag in hoeverre Sainz een interessante optie is voor Mercedes op de lange termijn. Mercedes zet namelijk hoog in met junior Andrea Kimi Antonelli, die na het binnenhalen van de Duitse en Italiaanse F4-titels en het winnen van het FRECA-kampioenschap dit jaar meteen de overstap maakt naar de Formule 2 en zodoende de Formule 3 overslaat. Antonelli zou met een indrukwekkend debuutseizoen al direct door kunnen naar Mercedes F1, al is in het verleden al gebleken dat zij liever eerst een junior stallen bij een team als Williams. Zo zou Sainz wel gedurende die periode het gat bij Mercedes kunnen opvullen met zijn ervaring en snelheid terwijl Antonelli de kans krijgt om zich te ontwikkelen. Mercedes weet echter ook dat veel contracten dit jaar aflopen en Sainz zal dus niet de enige zijn die op het lijstje staat van het team van Toto Wolff.

Stake F1/Audi

Misschien een flink contrast voor hoe de zaken er nu voor staan, maar als Mercedes geen plaats biedt voor Sainz, dan kan hij nog altijd naar het Stake F1-team. Valtteri Bottas zou naar verluidt een optie hebben voor 2025 bij het team van Sauber, maar Zhou Guanyu moet zich dit jaar opnieuw bewijzen. Inzet hierbij is niet de korte termijn, maar langere termijn. Vanaf 2026 gaat Sauber namelijk verder als het fabrieksteam van Audi. De Duitse autogigant stapt dan in als krachtbronproducent en werkt samen met Sauber om de weg naar de top in te zetten.

Dat is een aantrekkelijke optie voor Sainz, die bovendien al duidelijke linken heeft naar Audi dankzij vader Carlos Sainz senior. Als Sainz inderdaad in 2025 bij Sauber aan de slag gaat, kan hij alvast samen met Bottas sturing geven aan het F1-project van Audi en wennen aan het team. Mocht dat in 2025 niet lukken, dan zou Sainz het kunnen gokken op een tussenjaar om in 2026 direct bij het Audi F1-team in te stappen. Sainz kan dan bovendien het boegbeeld vormen voor Audi, iets wat zijn vader de afgelopen jaren heeft gedaan met zijn Dakar-avontuur. Onlangs won Sainz sr. nog de Dakar namens Audi, waardoor een overstap van zijn zoon naar het F1-team des te mooier zou zijn.

Over het F1-project van Audi zijn wel de nodige twijfels. Zo gingen er eind 2023 nog verhalen dat Audi zou overwegen om toch een streep door het avontuur te zetten, maar die geruchten werden ontkend door het bestuur. Ook de geruchten dat de motorontwikkeling niet op schema zou liggen werden naar het rijk der fabelen verwezen.

Ligt Carlos Sainz' toekomst bij Audi? Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Red Bull

Een veel pikantere optie zou een overstap naar Red Bull Racing zijn. Max Verstappen is daar tot en met 2028 een zekerheid door zijn contract, maar teamgenoot Sergio Perez moet zich dit jaar gaan bewijzen. Zijn contract loopt af en op basis van het seizoen 2023 wankelt zijn positie daar. Hij presteerde wisselvallig en Red Bull verwacht dat de concurrentie dichterbij zal komen, waardoor de teamgenoot van Verstappen geen steken mag laten vallen. Op papier is Red Bull dus zeker een optie voor Sainz, die zijn F1-carrière nog begon bij het opleidingsteam van Red Bull als teamgenoot van Verstappen, ware het niet dat daar juist alle ogen gericht zijn op Daniel Ricciardo.

De goedlachse Australiër keerde vorig jaar terug bij de Red Bull-familie na een mislukt avontuur bij McLaren. Hij was oorspronkelijk derde rijder, maar kreeg al voor de tweede seizoenshelft de mededeling dat hij Nyck de Vries zou vervangen bij AlphaTauri. Voor velen werd deze stap van Red Bull gezien als een test om te zien wie de betere teamgenoot zou zijn voor Verstappen op lange termijn, waarbij de strijd dus gaat tussen Ricciardo en Perez. Ricciardo won zeven races namens Red Bull en is nog altijd erg geliefd binnen het team.

Met Sainz zou Red Bull dan juist weer een gok nemen, aangezien het in 2015 niet helemaal boterde tussen Verstappen en Sainz. Als Toro Rosso-teamgenoten streden Sainz en Verstappen om promotie naar het topteam, wat verhitte momenten opleverde. Red Bull-adviseur Helmut Marko sprak van een 'giftige' relatie als gevolg daarvan. Door de jaren heen is die situatie echter wat veranderd en kunnen de twee wel ogenschijnlijk door één deur.

Aston Martin

Tot slot zou Aston Martin een competitieve optie zijn voor Sainz, maar tegelijk ook een gok. Het team van Lawrence Stroll heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in een nieuwe campus in Silverstone en kan de komende jaren voortbouwen op de nieuwe simulator en windtunnel. Zo is Aston Martin minder afhankelijk van de windtunnel van Mercedes en is er veel personeel van andere teams binnengehaald met een duidelijk doel: binnen afzienbare tijd meedoen om het kampioenschap.

Ook hier hangen dan de nodige haken en ogen aan. Het contract van Fernando Alonso loopt dit jaar af, maar Aston Martin gaat dolgraag verder met de tweevoudig F1-kampioen. Over het contract van diens teamgenoot, Lance Stroll, is minder bekend. Wel is duidelijk dat vader Lawrence als doel had om van Lance een succesvolle coureur te maken en lijkt het onwaarschijnlijk dat de 25-jarige Canadees snel plaats moet maken voor een andere coureur. Toch zou meer druk vanuit de aandeelhouders kunnen leiden tot een andere gang van zaken, aangezien zij vooral resultaten willen zien en in 2023 zagen dat Stroll regelmatig flink wat tekortkwam ten opzichte van Alonso. Voor Sainz zou dat bovendien een ideaal scenario zijn, aangezien hij dan samen met zijn jeugdheld zal werken.