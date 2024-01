Deze mijlpalen kan Max Verstappen in F1-seizoen 2024 bereiken

3.000 ronden aan de leiding

Het was aan het einde van het seizoen 2023 een bijzondere statistiek: Max Verstappen passeerde in de Grand Prix van Abu Dhabi de teller van duizend ronden aan de leiding in één seizoen. Het was een nieuw record, maar daarmee zet hij ook een grote stap richting een mijlpaal: 3.000 ronden aan de leiding. Voor de start van het seizoen 2024 staat de Red Bull-coureur op 2.858 ronden aan de leiding, waarmee hij de nummer vijf is op de lijst. Lewis Hamilton voert deze lijst aan met een riante voorsprong: 5.455 ronden ging de zevenvoudig wereldkampioen aan de leiding. In zijn 2932ste ronde aan de leiding passeert Verstappen Ayrton Senna voor de vierde plaats, waarna Sebastian Vettel met 3.501 ronden ook al in het zicht komt. Daarna is het gat naar Michael Schumacher weer wat groter: 'Schumi' staat op 5.111 ronden als raceleider.

200 Grand Prix-starts

Een van de mijlpalen die Max Verstappen gegarandeerd zal bereiken in 2024, is zijn 200ste Formule 1 Grand Prix-start. De teller stond na de Grand Prix van Abu Dhabi van 2023 op 185 starts en dus zal hij in de vijftiende race van 2024 voor de 200ste keer aan een F1-race beginnen - mits alles technisch mee zit uiteraard. Dat zou bovendien samenvallen met een bijzondere race: de Grand Prix van Nederland. Tegen die tijd heeft Verstappen dan al Nigel Mansell en Michele Alboreto ingehaald op de lijst van coureurs met meeste F1-starts. In Zandvoort haalt hij ook nog Alain Prost in. De eerstvolgende op de lijst is dan Jean Alesi terwijl hij met 24 GP-starts in 2024 ook nog voorbijgaat aan Nelson Piquet, Nico Rosberg en Andrea de Cesaris. Verstappen staat op die lijst op P26, maar dat zou dan aan het einde van het jaar P19 moeten zijn. Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Sergio Perez, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas en Nico Hülkenberg zijn actieve coureurs die momenteel nog boven Verstappen staan.

100 podiums

Waar Red Bull Racing in 2023 nog haar honderdste Formule 1-zege in Canada en 250ste podium in Hongarije vierde, kan Verstappen dit jaar ook een bijzondere mijlpaal vieren. Hij heeft namelijk 98 keer op het Formule 1-podium gestaan en kan dus al in Saudi-Arabië zijn honderdste podiumplaats pakken. Met deze 98 podiums heeft hij dus vaker wel dan niet het ereschavot gehaald in zijn 185 starts. Hij staat met dat aantal bovendien op de zevende plaats in de lijst. Kimi Raikkonen is het eerstvolgende doelwit met 103 podiums, waarna een nog actieve coureur volgt: Fernando Alonso. De Spaanse Aston Martin-coureur heeft 106 keer op het podium gestaan. Hamilton voert deze lijst aan met 197 podiumplaatsen.

3.000 punten

Waar enkele mijlpalen gegarandeerd zijn voor 2024, is de mijlpaal voor het aantal punten nog wat variabeler. Op basis van het ongekende seizoen 2023 is het mogelijk, zeker omdat dit seizoen 24 races telt, dat Verstappen de 3.000 punten passeert. Verstappen is 151 keer in de punten geëindigd en staat daardoor nu op 2.586,50 punten. Kortom, de drievoudig F1-kampioen moet dit jaar 413,5 punten halen om aan die 3.000 te komen. Aangezien Verstappen afgelopen jaar op 575 punten eindigde, lijkt deze mijlpaal op papier haalbaar. Het is echter nog even afwachten tot de eerste race wat de onderlinge verhoudingen zullen zijn. Door de verschillende puntentellingen door de jaren heen is deze lijst wat vertekend: momenteel staat Verstappen op P3, maar hij heeft Vettel met 3.098 punten in het vizier. Opnieuw is Hamilton koploper: hij staat op 4.639,50 punten.

Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images Max Verstappen kan in 2024 meerdere bijzondere mijlpalen bereiken.

P5 bij de landen

Een andere opvallende mijlpaal die Verstappen kan bereiken, heeft niet helemaal betrekking tot Verstappen als coureur zelf. Hij heeft echter als enige Nederlander een Grand Prix gewonnen en heeft die teller doen oplopen tot 54 zeges. Daarmee heeft hij Nederland eigenhandig naar de zesde plaats geholpen op de lijst van landen met meeste F1-zeges. Bovenaan staat het Verenigd Koninkrijk met in totaal 308 zeges, gevolgd door Duitsland met 179 en Brazilië op 101. Verstappen heeft nog een flinke weg om Brazilië te passeren, maar kan in 2024 wel al Finland inhalen op de lijst om Nederland naar de vijfde plaats te tillen. Daarvoor heeft hij slechts vier zeges nodig.

Meer zeges dan alle Red Bull-coureurs bij elkaar

Een die meer voor de persoonlijke eer van Verstappen is, is een mijlpaal met betrekking tot Red Bull Racing. Hij heeft namelijk 54 races gewonnen in de kleuren van het Oostenrijkse team en met een contract tot en met 2028 is het maar de vraag waar het stopt. Hij kan dit jaar echter al de andere Red Bull-coureurs haast uit de geschiedenisboeken rijden, want met zege 59 is hij in zijn eentje al goed genoeg voor evenveel zeges namens dat team als Sebastian Vettel (38 zeges), Mark Webber (9 zeges), Daniel Ricciardo (7 zeges) en Sergio Perez (5 zeges) bij elkaar. Elke zege van Perez duwt die limiet uiteraard weer wat omhoog, waardoor deze mijlpaal kan fluctueren. Bij nummer 60 - zonder zege van Perez dus, heeft Verstappen meer zeges dan de andere Red Bull-coureurs in totaal.

Top-vijf op pole-lijst

Hoewel Verstappen relatief gezien niet zo vaak van pole-position is vertrokken, nadert hij wel heel snel Jim Clark en Alain Prost op de lijst van meeste F1-poles. Hij staat nu op gelijke hoogte met Nigel Mansell dankzij 32 poles, maar met nog twee erbij gaat hij in één klap voorbij aan Clark en Prost, die beide op 33 staan. Hij zou daarmee dus de vijfde plaats op de lijst in handen hebben, waarbij hij dan 'alleen' nog Vettel (57 poles), Ayrton Senna (65 poles), Michael Schumacher (68 poles) en Hamilton (104 poles) kan passeren.

Meeste zeges namens één team

Verstappen maakt vanaf moment één deel uit van de Red Bull-familie in de Formule 1, al reed hij zijn eerste seizoen nog namens het zusterteam Toro Rosso. Zijn eerste zege stamt van 2016, toen hij net de overstap had gemaakt naar het topteam. Sindsdien heeft hij 54 keer als eerste de finishvlag gepakt, waardoor hij op de derde plaats staat van meeste zeges namens één team. Door de 24 races van 2024 kan hij nog stijgen naar de tweede plaats, de eerste van Hamilton (82 namens Mercedes) is nog te ver weg. Michael Schumacher is echter wel binnen bereik: 'der Rekordmeister' won 72 races namens Ferrari.