Deze F1-coureurs zijn bestraft na de sprintrace in Qatar

Het Qatarese Grand Prix-weekend staat niet alleen in het teken van de derde wereldtitel van Max Verstappen, het gaat ook al dagen over track limits en het overschrijden daarvan. Eerder op zaterdag paste de FIA in bocht twaalf en dertien de baanlimieten aan, omdat er scheuren waren ontdekt in de Pirelli-band. Dit kwam door de piramidevormige kerbstones, die de banden beschadigden wanneer een coureur te wijd ging. Speciaal daarvoor werd er een extra training van tien minuten ingelast, zodat de F1-coureurs konden wennen aan de nieuwe situatie.

In de sprintrace was het echter opnieuw feest, want twee rijders liepen een straf op door het overschrijden van track limits. Charles Leclerc en Lance Stroll hebben namelijk een tijdstraf van vijf seconden gekregen en vallen zodoende terug in de uitslag van de sprintrace. Volgens de wedstrijdleiding verliet het duo vier keer de baan. De Ferrari-coureur zakt van plek zeven naar dertien, terwijl Stroll, wiens weekend totaal niet loopt, van P13 naar P15 gaat.

Overigens neemt Pirelli na de sprintrace het rubber weer onder de loep. Op deze manier kijkt de Italiaanse bandenfirma of het stappen moet nemen voor de Grand Prix, die zondag verreden wordt. Als de banden opnieuw gescheurd zijn, dan mogen nieuwe banden in de race niet langer dan twintig ronden ingezet worden, terwijl gebruikte banden die in de race op de wagen worden gezet niet meer dan 22 rondjes gebruikt mogen worden. Dit is inclusief in en out laps. Daarnaast worden drie pitstops verplicht.