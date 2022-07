Deze coureur is volgens Hamilton zijn sterkste tegenstander in F1

Het zestiende Formule 1-seizoen van Lewis Hamilton is inmiddels halverwege en dat betekent dat hij een mooie mijlpaal tegemoet gaat. De Grand Prix van Frankrijk wordt namelijk de driehonderdste F1-race waaraan de Mercedes-coureur gaat deelnemen. Hij wordt daarmee de zesde die deze barrière weet te slechten. Het is een mooi moment om terug te blikken op de tegenstanders die hij in de afgelopen jaren is tegengekomen in de Formule 1. Als Hamilton in de aanloop naar de race op Paul Ricard gevraagd wordt naar wie hij als zijn sterkste tegenstander in de koningsklasse ziet, maakt hij toch een ietwat opvallende keuze.

"Het is moeilijk om te zeggen wie de sterkste tegenstander is geweest, want iedere keer dat je met iemand bent, sta je op een ander moment in je leven", antwoord Hamilton, om vervolgens te kiezen voor Fernando Alonso. "Ik herinner me dat ik als 22-jarige naast Fernando werd gezet. Mentaal gezien was ik zo jong. Qua skills was ik prima, maar er staat veel druk op als je het opneemt tegen een grootheid als Fernando. Qua pure snelheid is hij de zwaarste tegenstander. We hebben enkele mooie duels gehad. Ik had graag meer duels met hem willen uitvechten. Hopelijk blijft hij racen, zodat we in de toekomst nog vaker kunnen strijden."

Hamilton werd in 2007 als debutant naast Fernando Alonso gezet bij McLaren. Het tweetal bleek qua snelheid aan elkaar gewaagd. Ze zouden allebei op 109 punten eindigen in het kampioenschap, één puntje achter kampioen Kimi Raikkonen. De onderlinge relatie verzuurde echter in de loop van het seizoen. In Hongarije blokkeerde Alonso Hamilton tijdens de kwalificatie bij het uitrijden van de pits en gedurende de jaargang leek teambaas Ron Dennis geregeld de voorkeur te geven aan Hamilton. In combinatie met de spygate, waardoor McLaren alle punten in het constructeurskampioenschap verloor, was dat reden genoeg voor Alonso en het team om het contract al na één jaar te verscheuren.

Ondanks de eerdere spanningen stelt Alonso dat het altijd een genot was om de strijd aan te gaan met Hamilton. "Eerlijk gezegd denk ik niet dat hij echt veranderd is. Het talent had hij in 2007 al, nu heeft hij dat talent gecombineerd met ervaring", zegt Alonso over de inmiddels 37-jarige Brit. "Hij is een uitmuntende coureur, een legende van onze sport, dus het is een genot om deze tijd met hem door te brengen. Toentertijd dacht ik niet dat iemand in staat zou zijn om net als Michael [Schumacher] zeven wereldtitels te pakken, dus de tocht is geweldig geweest. Het team dat ze door de jaren bij Mercedes hebben opgebouwd, is uitstekend. Gefeliciteerd met nummer driehonderd."