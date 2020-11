VIDEO: Deze circuits willen Formule 1-rijders op de kalender zien

Er zijn kandidaten genoeg om een Grand Prix Formule 1 te houden, zolang het financiële plaatje klopt. Tijdens het coronaseizoen 2020 hebben we al kunnen zien hoe een F1-race op pakweg Mugello of Portimao eruit zou zien. Voor 2021 hoopt de F1 terug te grijpen naar een klassiek seizoen met publiek en is er dus geen ruimte meer voor de gelegenheidscircuits die het seizoen 2020 mede gered hebben. Naast Mugello en Portimao waren ook de races op de Nürburgring en Imola een populaire toevoeging.

Die circuits komen in principe allemaal in aanmerking op de afgelaste race in Vietnam te vervangen, maar uiteindelijk zal het ontvangen van fans en het betalen van de hosting fee grotendeels uitwijzen welke baan dat zal worden. Maar als geld geen probleem is en we puur naar het sportieve mogen kijken, wat zou dan het ideale circuit zijn op de kalender? Die vraag hebben we de voorbije weken gesteld aan verschillende F1-rijders en in bovenstaande video zie je het resultaat.