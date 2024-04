Deze bijzondere mijlpalen kunnen Verstappen en Red Bull bereiken in F1 China

Voor het eerst sinds 2019 keert de Formule 1 dit weekend terug in China. Het land moest de Formule 1 missen vanwege de coronamaatregelen maar verwelkomt nu weer twintig coureurs, waaronder thuisheld Zhou Guanyu. Het kan een bijzonder weekend worden waarin meerdere mijlpalen bereikt kunnen worden. Bij Red Bull zal men alle aandacht richten op de zaterdag. Uiteraard begint die dag door het sprintformat eerst met de sprintrace, maar later op de dag is de kwalificatie. Mocht Sergio Pérez of Max Verstappen erin slagen om de pole-position te veroveren, dan kan de champagne alvast ontkurkt worden in de Red Bull-garage. Dat zou dan namelijk de honderdste pole-position zijn voor het Oostenrijkse renstal sinds zij in 2005 begonnen in F1. Ze blijven daarmee op de zesde plaats staan op de ranglijst van meeste pole-positions per constructeur, maar bij nummer 107 komen het team op gelijke hoogte met Lotus.

Verstappen zelf kan in de Grand Prix van China ook voor een bijzondere mijlpaal gaan. Als hij de race op zijn naam schrijft, dan heeft hij in totaal 50 procent van alle races sinds de Grand Prix van China van 2019 gewonnen. Zijn teller staat dan op 53 zeges sinds die duizendste F1 Grand Prix terwijl in de andere 53 races de zege naar een andere coureur ging. Lewis Hamilton was goed voor 28 van die 53 zeges. Bovendien is het Shanghai International Circuit een baan waar Verstappen nog nooit won. Als hij dat doet, dan heeft hij op 26 verschillende circuits gewonnen en komt hij dichter bij het record van Hamilton, die op 31 verschillende circuits op de hoogste trede is geëindigd.

Daarnaast zou Nederland met een zege van Verstappen een plaats op de ranglijst van succesvolste landen in de Formule 1 stijgen. Verstappen heeft dan 58 zeges achter zijn naam staan, waarmee hij eigenhandig Finland (Keke Rosberg, Mika Häkkinen, Kimi Räikkonen, Heikki Kovalainen en Valtteri Bottas) inhaalt. Frankrijk is dan de volgende op de lijst, maar wel op ruime afstand: Franse coureurs wonnen in totaal 81 Grands Prix. Als Verstappen op zaterdag ook nog de pole-position opeist, dan verbetert hij zijn persoonlijk beste polereeks van vijf races (Monaco tot en met Groot-Brittannië in 2023). Het zou tevens zijn eerste pole in China zijn, waardoor hij Ayrton Senna en Nigel Mansell zou inhalen op de lijst van meeste pole-positions op verschillende circuits. Nu staan de drie coureurs nog op gelijke hoogte met twintig verschillende circuits.

Voor het thuispubliek is het hoe dan ook een memorabel weekend, want voor het eerst in de geschiedenis staat er een Chinese coureur aan de start van de Chinese Grand Prix. Mede door de aanwezigheid van Sauber-coureur Zhou en het feit dat dit de eerste race in Shanghai sinds 2019 is, is het een uitverkochte race. Een coureur die tegen een minder memorabel weekend aankijkt, is Nico Hülkenberg. De Haas F1-coureur staat aan de vooravond van zijn 208ste F1-race. Een zege voor Hülkenberg lijkt zeer onwaarschijnlijk en mocht hij inderdaad opnieuw zonder zege blijven, dan komt hij op gelijke hoogte met Andrea de Cesaris. Hij reed 208 Grands Prix zonder een Grand Prix te winnen. In Miami zal Hülkenberg op eenzame hoogte komen te staan met 209 GP's zonder zege.