Deze beker krijgt de winnaar van de Dutch Grand Prix in Zandvoort

De beker werd woensdagochtend onthuld door voormalig drievoudig Formule 1-wereldkampioen en Heineken-uithangbord Sir Jackie Stewart. Het ontwerp is gebaseerd op de trofee die in 1939 tijdens de allereerste Grand Prix op het circuit van Zandvoort uitgedeeld werd.

Het nieuwe exemplaar is enigszins groen uitgeslagen en dat heeft een reden. Het is namelijk gemaakt van gerecyclede flessen (glas) en kratten (de onderkant) van het biermerk, dat dit weekend de titelsponsor is van de Dutch Grand Prix.

Het Circuit Zandvoort is dit weekend voor het eerst in 36 jaar het toneel van een Formule 1-race op Nederlandse bodem. Bij het persevenement van Heineken was voormalig wereldkampioen Nico Rosberg aanwezig, evenals sportief directeur Jan Lammers, David Coulthard en Robert Doornbos. Het geheel werd gepresenteerd door Hélène Hendriks.

De beker voor de winnaar van de Dutch Grand Prix 2021

VIDEO: Documentaire Dutch GP - Back on Track