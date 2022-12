Deze auto van F1-wereldkampioen Max Verstappen wordt geveild

Er worden regelmatig oude Formule 1-auto's geveild, maar een veiling van een straatauto die eigendom is geweest van een F1-coureur komt minder vaak voor. Toch is dat precies wat Catawiki vanaf vrijdag om 12.00 uur aanbiedt. Het gaat om een Honda Civic Type-R GT van bouwjaar 2018, die tot en met 2021 eigendom was van inmiddels tweevoudig F1-wereldkampioen Max Verstappen. Kort na het behalen van zijn eerste wereldtitel werd de auto al verkocht door zijn persoonlijke sponsor CarNext, dat het volledige aankoopbedrag destijds doneerde aan een goed doel.

Een jaar later laat de nieuwe eigenaar de Honda Civic dus alweer veilen. Aangezien het een Type-R betreft, is de auto een zeer sportieve uitvoering. Met een vermogen van 320 pk en 400 Nm koppel komt de auto vlotjes van zijn plek, want binnen 5,8 seconden gaat de Civic van 0 naar 100 kilometer per uur. De topsnelheid bedraagt zo'n 270 kilometer per uur. Daarnaast is de in het wit gespoten wagen volgeladen met diverse opties, zowel qua exterieur als interieur. Zo heeft de Civic Type-R GT een flinke achterspoiler, een adaptief dempingssysteem, extra getint glas, een sportuitlaat en extra carbon onderdelen aan zowel de buiten- als binnenkant van de auto. Qua interieur is er een sportstuur dat verstelbaar is, een premium audio-installatie, navigatie, multimediavoorbereiding en bluetooth. Tot slot is de auto voorzien van een hele reeks veiligheidsopties, waaronder adaptive cruise control, een achteruitkijkcamera en een systeem dat zelfstandig een noodstop kan uitvoeren.

De door Verstappen op het dashboard en de achterkant gesigneerde Honda Civic Type-R GT wordt vanaf vrijdag 12.00 uur aangeboden op veilingsite Catawiki. Een expert van de site, Sander Houdel, verwacht dat de auto tussen de 50.000 en 60.000 euro gaat opleveren. Dat bedrag kan in de toekomst nog hoger worden, is zijn verwachting. "Max Verstappen is enorm populair en gaat de geschiedenis in als een van de jongste en meest getalenteerde coureurs ter wereld. Als deze auto goed behandeld wordt, heeft die potentie om de komende jaren flink in waarde te stijgen", zegt hij over de Honda Civic. Bieden kan nog tot en met 19 december om 20.01 uur.