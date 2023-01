Deze acht F1-records kunnen verbroken worden in het seizoen 2023

1. De meeste F1-kampioenschappen

Hoewel Lewis Hamilton niet vaak in de buurt kwam van een overwinning in 2022, is de Brit op dit moment wel de enige Formule 1-coureur die Michael Schumacher achter zich kan laten als het gaat om het behalen van de meeste kampioenschappen. Hamilton en Schumacher staan allebei op zeven. Hamilton kwam in 2021 in de buurt van een nieuw record, maar Max Verstappen verstierde dat feestje. Los van of de auto er toe in staat is: Hamilton gaat er in 2023 weer voor. Lukt het de Mercedes-coureur om zijn achtste wereldtitel te scoren en de beste F1-coureur ooit te worden?

2. Langste periode tussen twee F1-overwinningen

12 mei 2013. Dat was de laatste keer dat Fernando Alonso het hoogste treetje van het podium betrad. Dit deed de Spanjaard in Barcelona voor eigen publiek. Daarna is het podium nog wel bereikt, maar de eerste plek werd niet meer behaald. Mocht de man uit Oviedo in 2023 weer een zege scoren, dan neemt hij een record over van Ricardo Patrese. De Italiaan stond na zijn een-na-laatste overwinning welgeteld zes jaar en 211 dagen droog. In het geval van Alonso wordt dat minimaal negen jaar.

Fernando Alonso wint de Grand Prix van Spanje in 2013. Foto: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

3. Meeste overwinningen in dezelfde Grand Prix

Opnieuw vinden we hier de namen van Schumacher en Hamilton. De Duitser schreef acht keer de Franse GP op zijn naam, terwijl de Mercedes-coureur dit in Hongarije en Groot-Brittannië deed. Mocht Hamilton in 2023 op een van die twee circuits winnen, dan heeft Hamilton er weer een nieuw record bij.

4. Meeste podiums in een enkel F1-seizoen

Dit record staat op naam van Max Verstappen. De regerend wereldkampioen stoof in 2021 maar liefst achttien keer naar het podium. Afgelopen F1-seizoen kreeg de Nederlander met 22 Grands Prix een goede kans om dit te verbeteren, maar met zeventien stuks haalde hij dit niet. In 2023 staan er 23 Grands Prix op de planning, al worden het er 24 zodra er een vervanger voor China is gevonden. Scherpt hij zijn eigen record aan of gaat iemand anders dit van hem overnemen?

5. Meeste podiums behaald van buiten de eerste startrij

Het is het tweede record in dit lijstje waar Alonso in 2023 voor kan gaan. Kimi Raikkonen belandde maar liefst 72 keer op het podium nadat hij niet vanaf de eerste startrij begon. De Aston Martin-coureur heeft dat op dit moment 68 keer gedaan. Mocht hij dit kunstje komend F1-seizoen vijf keer herhalen, dan loopt dat getal op naar 73 en is Alonso de nieuwe recordhouder.

6. Het duo dat het vaakst samen op het F1-podium stond

Mochten Verstappen en Hamilton komend seizoen minimaal zes keer het podium delen, dan zijn zij het duo dat het vaakst bij elkaar op het ereschavot stond. Het getal komt dan boven de 56. Zo vaak stonden Vettel en Hamilton bij elkaar op het podium. Vettel rijdt niet meer in de Formule 1, dus kan dat record in ieder geval niet verdedigen of eventueel weer overnemen.

Lewis Hamilton en Max Verstappen delen het podium. Foto: Carl Bingham / Motorsport Images

7. Meeste pole-positions in dezelfde Grand Prix

Hamilton heeft momenteel acht keer pole-position gescoord in Australië en Hongarije. Schumacher deed dit acht keer in Japan, terwijl Ayrton Senna dit kunstje in de Grand Prix van San Marino flikte. Lukt het de Brit om in Australië of Hongarije nog een keer pole te scoren, dan is Hamilton weer een record rijker.

8. Meeste pole-positions voor een motorfabrikant

Ferrari had in 2022 de snelste auto en rekte als motorfabrikant het aantal pole-positions op naar 243 stuks. Mercedes voegde afgelopen F1-seizoen één toe en staat momenteel tweede met 220 stuks. Er moet heel wat voor gebeuren, maar het Duitse merk kan of op gelijke hoogte komen of, als er 24 Grands Prix komen, dit record overnemen. De kans is klein, maar het is mogelijk.