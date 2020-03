Retro: Ook deze 10 races werden afgelast

Rally Dakar 2008 1 / 11 Foto door: Team Kamaz Master In 2008 was een concrete dreiging van Al Qaeda de oorzaak om de Dakar Rally op het laatste moment af te gelasten. Het was ook meteen de laatste keer dat de Dakar Afrika zou aandoen. In 2020 trok de rally van ASO naar Saudi-Arabië.

WRC Rally van Australië 2019 2 / 11 Foto door: Austral / Hyundai Motorsport De Rally van Australië moest in november van afgelopen jaar ook op het laatste moment worden afgezegd door de enorme bosbranden die het land toen teisterden. Australië werd getroffen door de grootste bosbranden ooit in het land, die pas recent helemaal zijn uitgedoofd.

Formule 1 Grand Prix van Bahrein 2011 3 / 11 Foto door: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images In de nasleep van de Arabische Lente werd het ook bijzonder onrustig in Manama, de hoofdstad van Bahrein. Door massale protesten moest de Formule 1-race afgelast worden. Sakhir zou de openingsrace van het seizoen organiseren.

MotoGP Grand Prix van Groot-Brittannië 2018 4 / 11 Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images Silverstone kreeg in 2018 een nieuwe asfaltlaag, maar die bleek niet opgewassen tegen hevige regenval in het weekend van de MotoGP, eind augustus. Op vrijdag en zaterdag kon er nog gereden worden, zondag moest alles worden geschrapt.

24 uur van Le Mans 1936 5 / 11 Foto door: Motorsport Images Frankrijk staat bekend om regelmatige stakingen en dat zorgde al in de jaren 30 voor problemen in de autosport. In 1936 waren er door massale stakingen niet genoeg werklieden om het circuit van de 24 uur van Le Mans in orde te brengen en dus kon de etmaalrace niet doorgaan.

Indianapolis 500 1942 6 / 11 Foto door: IndyCar Series De Indianapolis 500 1942 zou aanvankelijk doorgaan, maar daar besliste de Japanse aanval op Pearl Harbor in december 1941 anders over. Amerika raakte verwikkeld in de Tweede Wereldoorlog, zodat de editie van 1942 werd afgeblazen. Ook de volgende drie jaar zou de race door de oorlog niet doorgaan.

CART Texas 2001 7 / 11 Foto door: DPI De CART-race op de oval van Texas Motor Speedway kon in 2001 niet doorgaan om een wel heel bijzondere reden. Rijders kregen door de enorme, aanhoudende G-krachten op de supersnelle oval het zwart voor de ogen te zien en dreigden het bewustzijn te verliezen. Om veiligheidsredenen werd de race wijselijk afgelast.

Race of Champions 2013 8 / 11 Foto door: Race of Champions De Race of Champions zou in 2013 voor het tweede jaar op rij gehouden worden in Bangkok. Door massale volksprotesten in the hoofdstad van Thailand werd de editie van 2013 echter twee weken voor aanvang afgelast. Het stadion waarin het evenement zou plaatsvinden werd overigens door duizenden demonstranten gebruikt voor bijeenkomsten.

FIA Formule 2 Spa Francorchamps 2019 9 / 11 Foto door: Joe Portlock / Motorsport Images Door het tragische overlijden van Anthoine Hubert in de hoofdrace van de F2 in Spa werd de sprintrace van zondagochtend afgeblazen.

WRC Rally van China 2016 10 / 11 Foto door: Red Bull Content Pool China zou in 2016 verschijnen op de kalender van het WRC, maar een enorme zondvloed in de regio rond Peking besliste daar anders over.