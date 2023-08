Fernando Alonso verliet de Formule 1 na het seizoen 2018, al maakte hij daarvoor al uitstapjes naar de Indy 500 en 24 uur van Le Mans, waarbij het laatstgenoemde avontuur in succes eindigde. De zege in de Dakar-rally was ook altijd een droom van Alonso, die zich in 2020 voor het eerst aan deze woestijnrally waagde. Met Toyota - waarmee hij al deelnam aan het World Endurance Championship - kwam hij mede dankzij een koprol niet verder dan de dertiende plaats, maar dat mocht voor hem de pret niet drukken.

Door zijn terugkeer in F1, waar hij eerst twee seizoenen voor Alpine reed voordat hij naar Aston Martin verkaste, kwamen de uitstapjes in andere autosportklassen op een lager pitje te staan. Alonso geniet van zijn tijd bij Aston Martin en wil zich daar nu eerst op richten voordat hij weer aan de Dakar denkt. In F1 heeft Alonso een duidelijk doel voor ogen. "Ik zou het kampioenschap graag opnieuw winnen", zegt Alonso in de High Performance Podcast. "Maar het heeft niet de hoogste prioriteit. Ik geniet van het proces om, met name met Aston Martin, voor de toekomst een kanshebber te worden. Ik geniet van mijn tijd bij het team en hoe we allemaal op allerlei vlakken groeien."

Alonso heeft er geen geheim van gemaakt dat hij nog een poging wil wagen in de Dakar-rally. Hij is niet van koers gewijzigd en heeft een terugkeer nog altijd op de radar staan. "Ik zal 99 procent zeker nog eens de Dakar proberen... Het is niet zo dat de derde wereldtitel minder prioriteit heeft, het heeft prioriteit", benadrukt de Spanjaard. "Maar het winnen van de Dakar is voor mij ook een hoge prioriteit."

Alonso weet wel dat hij die slopende Dakar-rally niet zomaar gaat winnen. "Misschien moet ik die race wel acht of tien totdat ik geluk heb en voor de zege kan gaan. Maar als ik in de Formule 1, langeafstandsracerij en Dakar win, zal dat voor mij speciaal voelen - als coureur en mens. Dat soort uitdagingen spelen op dit moment in mijn hoofd." Alonso won in 2018 en 2019 de 24 uur van Le Mans namens Toyota. Hij opende daarmee de jacht op de Triple Crown. Dankzij zijn twee F1-zeges op Monaco ontbreekt enkel de zege in de Indy 500 - al is het nog maar de vraag of Alonso zich daar nog eens aan gaat wagen na drie mislukte pogingen.