Degradatie bij Red Bull deed Albon pijn: “Het maakte mij kapot”

Red Bull Racing moest in 2019 het vertrek van Daniel Ricciardo opvangen en probeerde dat door Pierre Gasly de kans te geven. Halverwege het seizoen werd de Fransman vanwege tegenvallende prestaties teruggezet naar Toro Rosso – het huidige AlphaTauri – terwijl Alexander Albon de omgekeerde weg bewandelde. Hoewel de Thaise coureur langer de kans kreeg om zich te bewijzen, wist hij het team in anderhalf jaar niet te overtuigen dat hij de juiste teamgenoot was naast Max Verstappen. Zo werd Albon eind 2020 gedegradeerd tot reservecoureur, terwijl het team de komst van Sergio Perez aankondigde.

Dat heeft zijn sporen nagelaten bij Albon, die anno 2022 een racezitje heeft bemachtigd bij Williams. “Het maakte mij kapot, het was verschrikkelijk. Het werd redelijk laat aangekondigd dat ik geen racecoureur zou zijn, volgens mij was het in december. Het werd na afloop van het seizoen aangekondigd, ook voor mij was dat laat”, zo geeft hij toe in de podcast Beyond the Grid. Toch voelde Albon nog altijd het vertrouwen binnen Red Bull, ook van teambaas Christian Horner en adviseur Helmut Marko. Dat hielp hem om de knop relatief snel om te zetten. “Maar voor mij was het min of meer: ‘Ik wil in F1 rijden, voor mijn gevoel ben ik de hongerigste coureur die er is. Hoe kan ik terugkomen?’ Al heel snel wist ik dat ik mijn werk zo goed mogelijk moest doen en mijn waarde moest laten zien.”

'Hard werken, maar dat was het waard'

Dat deed Albon vooral door plaats te nemen in de simulator, waar hij drie tot vier dagen in de week in plaatsnam. “Voor Monaco bracht ik maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag door in de sim, waarna ik op zaterdag afreisde naar de race. Ik was dus drukker dan ooit, terwijl ik ook in DTM reed. Vorig jaar was ik dus drukker dan dit jaar, maar ook dan toen ik in 2020 nog bij Red Bull reed. Het was volle bak, maar het was het ook waard. Hoe meer ik eraan wende dat ik niet racete, hoe meer ik het gevoel kreeg dat ik een teamspeler werd”, ziet hij ook de positieve kanten van zijn jaar langs de zijlijn.

In zijn functie als reservecoureur heeft Albon ook een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de RB18B, waarmee Max Verstappen de wereldtitel pakte. “Toen we aan 2021 begonnen, hebben we enkele dingen gladgestreken en hebben we ons op gebieden gefocust die de 2020-auto zo lastig te besturen maakten. Toen we in Bahrein kwamen voor de eerste drie testdagen, was de auto vanaf het begin snel. Ik luisterde via de radio naar Checo en Max, en Max vertelde hoeveel beter de achterkant aanvoelde en hoeveel stabieler die was”, zegt Albon, bij wie dat gemengde gevoelens opleverde. “Dat doet wel een beetje pijn, maar op hetzelfde moment denk je: ‘Dat is geweldig, voor mijn gevoel heb ik daaraan bijgedragen.’”