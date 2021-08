Defensie schrapt fly past tijdens Dutch Grand Prix

Het is bij veel Formule 1 Grands Prix en ook in de IndyCar Series goed gebruik om voorafgaand aan de start een vliegshow te houden. Vliegtuigen of straaljagers van de nationale luchtmacht vliegen dan als saluut in formatie over start-finish en laten daarbij de kleuren van de vlag zien.

Ook vlak voor de start van de Dutch Grand Prix stond zo'n fly over of fly past gepland, uiteraard van de Koninklijke Nederlandse Luchtmacht. Er kwam echter veel kritiek op namens natuurbeschermingsorganisaties, zeker nadat de Verenigde Naties een buitengewoon alarmerend rapport over het klimaat naar buiten brachten. De Stichting Vrienden van Middenduin spande zelfs een kort geding aan omdat Circuit Zandvoort naast het Nationaal Park Zuid-Kennemerland ligt en een deel daarvan is aangewezen als stiltegebied. De zaak zou op 1 september voorkomen, maar is nu van tafel.

Overigens laat het ministerie van Defensie aan Nu.nl weten dat het besluit niet vanwege de klimaatdiscussie is genomen, maar puur en alleen vanwege de situatie in Afghanistan. "We zijn bezig met een grote humanitaire operatie in Afghanistan. Daarom lijkt het ons nu niet gepast om rondom de Formule 1-race een vliegshow te houden", aldus een woordvoerder van Defensie.

Het ministerie laat weten dat het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht wel aanwezig zal zijn in Zandvoort en daar voorafgaand aan de race het Wilhemus zal spelen.