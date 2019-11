Debuut in een F1-wagen: Gamble test McLaren uit 2013

De Blancpain-coureur, Ginetta Junior-kampioen en racewinnaar in de Britse Formule 3 opende de testdag met een installatierun. Daarna mocht hij vier runs met vliegende ronden afwerken. "Het is echt een geweldige auto. Ik wist wel dat een F1-auto snel zou zijn, maar zo snel had ik absoluut niet verwacht", verkondigde Gamble vol ongeloof na zijn eerste meters tegenover Motorsport.com. "Het is gewoon fenomenaal. Van de snelheid tot het aanremmen en zelfs de aerodynamica."

"Je wilt gewoon steeds maar blijven rijden, het voelt echt fantastisch. Toen ik het pitbord zag met de tekst 'pit-in' dacht ik, ik kan ook gewoon blijven doorrijden en dan maar afwachten wat ze zeggen", kan Gamble duidelijk geen genoeg krijgen van deze eerste F1-test. "Ik wil McLaren bovenal bedanken voor deze prachtige kans." Gamble treedt met zijn test overigens in de voetsporen van onder meer Lando Norris, de Britse F1-coureur greep de Autosport Award in 2016. Inmiddels heeft Aston Martin zich als titelsponsor verbonden aan de prijs.

Bekijk hierboven de beelden van Gamble's eerste F1-test.