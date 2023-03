Jordan moest voor de Grand Prix van België van 1991 op zoek naar een vervanger voor zijn coureur Bertrand Gachot. De Fransman moest een celstraf uitzitten na een ruzie met een Londense taxichauffeur. Jordan had direct een vervanger op het oog: Michael Schumacher.

Schumacher was destijds actief als sportscar-coureur voor Mercedes en had nog geen enkele ervaring met een Formule 1-auto. Jordan besloot daarom een test te regelen voor de Duitser, om alvast kennis te maken met de 191 voordat hij aan de race op Spa-Francorchamps zou beginnen. Het toneel van die test moest Silverstone worden, maar het Britse circuit bleek volgeboekt te zijn op de enige dag dat Jordan, door tijdgebrek, zou kunnen testen.

Vastbesloten om deze ene kans niet te missen, onthult Jordan hoe hij extra moest onderhandelen om Schumacher de kans te geven om te testen. "Ik kon niet naar Silverstone omdat het door iemand geboekt was", zegt Jordan in de Formula for Success-podcast, die hij samen met David Coulthard maakt. "Ik zei: 'Wie kan dat zijn?' Maar ze wilden me niet vertellen wie."

"Dus ik sprong in mijn auto, reed naar Silverstone en trof daar niemand minder dan zesvoudig [golf]major-winnaar Nick Faldo aan in zijn Porsche 956, die hij niet voor de weg kon verzekeren en dus had hij het circuit voor die dag gehuurd", herinnert Jordan zich. "Ik zei tegen hem: 'Nick, ik denk dat we een soort van compromis moeten sluiten en tot een deal moeten komen. Wat als je me een groot plezier doet: als jij niet met de auto rijdt, kunnen wij dan rijden en als wij niet rijden, dan kan jij rijden?' En na een beetje geruzie sloot hij een deal met mij... en zo geschiedde."

Michael Schumacher in de Jordan 191 Ford, in gesprek met Eddie Jordan. Foto: Sutton Images

Laat besef

Vanaf de zijlijn keek Faldo toe hoe Schumacher de Jordan 191 over Silverstone stuurde. Dat was echter ook voor een groot deel uit eigen interesse, aangezien Jordan als onderdeel van die deal had toegezegd dat Faldo aan het einde van de dag zelf in de Formule 1-bolide mocht stappen. "Voor degenen die hem niet kennen: Nick is zo'n 1.90 meter. Hij is een reus van een man. Nick kon niet in de auto stappen, zoals je kon verwachten, want deze auto's zijn klein. Dus moesten we hem er zijdelings induwen. Het enige probleem was dat we het stuur er niet op kregen. Dat was een hele klus."

"Als er iets was gebeurd, was ik aangeklaagd voor doodslag, want dit was zelfmoord. Het had nooit mogen gebeuren, maar hij wilde koste wat het kost de auto besturen", vervolgt Jordan. "En hij reed er ook in. Hij zal waarschijnlijk vertellen hoe goed hij reed, maar wij weten wel beter! Hoe dan ook, dat is Nick, hij is een absolute kampioen."

Voor Faldo kwam het besef pas vele jaren later dat dit moment cruciaal is geweest in de succesvolle carrière van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. "Het was pas ongeveer tien jaar later dat hij me belde en zei: 'EJ, ik moet iets ophelderen? Kun je me vertellen of dit Michael Schumachers eerste keer in een Formule 1-auto was?!' En dat is een waar gebeurd verhaal. Het was Michael Schumachers eerste keer in een Formule 1-auto. Nick Faldo gunde hem de ronden op het circuit en wij gaven Nick de auto om mee te rijden. Iedereen ging blij naar huis, in het bijzonder Nick Faldo. En hij vertelt het nu aan iedereen omdat hij zich verkneukelt over het feit dat hij dezelfde auto heeft getest als de grote Michael Schumacher!"