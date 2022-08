Deadline voor F1-entree in 2024 nadert voor Andretti Autosport

De interesse van Michael Andretti om vanaf 2024 met zijn eigen team op de Formule 1-grid te staan, is inmiddels al enige tijd bekend. Eerst probeerde hij eind vorig jaar om het Sauber F1-team over te nemen, maar de deal klapte op het allerlaatste moment wegens aangepaste voorwaarden. Andretti schakelde vervolgens snel en verklaarde niet veel later dat hij vanaf 2024 met zijn eigen Andretti Autosport wil debuteren in de koningsklasse. Dat nieuws werd door veel fans met gejuich ontvangen, maar vanuit de teams kan hij op de nodige weerstand rekenen en ook F1 en de FIA lijken niet direct aan te sturen op het uitbreiden van de F1-grid.

Andretti heeft echter nog niet opgegeven en is op eigen initiatief alvast aan de slag gegaan, zodat het team bij groen licht toch aan de start kan verschijnen in 2024. Toch begint de tijd nu te dringen, zegt marketingdirecteur Jean-Francois Thormann. "Wij wachten niet op de definitieve versie van de regels vanaf 2026, wij willen eerder instappen. Maar voor het plan om in 2024 in te stappen wordt het inmiddels wat krap. Ja, die deadline komt heel dichtbij", legt hij uit aan Speed Week. Want er moet nog het nodige gebeuren, voordat Andretti Autosport klaar is voor een F1-debuut. Zo is het team inmiddels begonnen aan de bouw van een fabriek in de Verenigde Staten, maar ook is er een Europese basis nodig. "Onze huidige uitvalsbasis voor de Formule E - de voormalige Marussia-fabriek in Banbury - is niet voldoende."

Daarnaast heeft Andretti ook een samenwerking met een motorfabrikant nodig om in 2024 te kunnen racen. Renault lijkt op het oog de meeste capaciteit te hebben om een nieuw team van motoren te kunnen voorzien omdat het momenteel alleen levert aan Alpine, maar Thormann benadrukt dat alle opties nog open worden gehouden. "We praten met alle mogelijke partners", vertelt hij. Ook moet er dan nog een besluit worden genomen over de coureurs. Colton Herta is tot nu toe veelvuldig genoemd als ideale kandidaat voor Andretti, maar ook dat staat volgens Thormann nog niet vast. "We zullen zien wie er het beste bij past. Een Amerikaan zou heel goed zijn, maar dat is niet in beton gegoten."