De zes heetste Formule 1-races ooit: Van flauwvallende coureurs tot aan opbrekend asfalt

6. Grand Prix van Australië 2008

Temperatuur op racedag: 38,2 graden Celsius

Lewis Hamilton wint de Grand Prix van Australië 2008. Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Lewis Hamilton en Robert Kubica vormen de eerste startrij voor de Grand Prix van Australië 2008. Het is het hele weekend al warm in Albert Park en op zondag is dat niet anders. De thermometer tikt dan 38,2 graden Celsius aan, waardoor het voorafgaand aan de race zoeken is naar verkoeling. Uiteindelijk moeten de 22 Formule 1-coureurs er toch aan geloven en doven de lichten voor de start van de race én het seizoen 2008. Bij de start gaat het direct al fout voor Felipe Massa, die de controle over zijn Ferrari verliest en deze in de baanafzetting van bocht 2 parkeert. Meer naar achteren vliegt Giancarlo Fisichella door de lucht na contact, waarop de safety car de baan op komt.

Het is het startsein van een zeer chaotische Grand Prix, geteisterd door vele incidenten. Zo komen Sebastian Vettel, Jenson Button, David Coulthard, Timo Glock en Robert Kubica niet over de streep als gevolg van een incident. Na een uitputtingsslag van 58 ronden is het Hamilton die zegeviert in Melbourne, waar slechts 8 coureurs officieel worden meegerekend als finishers - al staat achter de namen van Sébastien Bourdais en Kimi Raikkonen formeel wel een DNF. Waar je met die temperaturen zou verwachten dat het een fysiek uitdagende race is, reageert Hamilton daar koeltjes over na de race. "Ik voelde me fantastisch. Ik had nooit gedacht dat het fysiek zo'n makkie zou zijn als het was. Het is een geweldige voorbereiding op Maleisië, dus kom maar op, ik kijk er echt naar uit", aldus de toenmalig McLaren-coureur.

5. Grand Prix van Brazilië 2007

Temperatuur op racedag: 38,2 graden Celsius

De Grand Prix van Brazilië 2007 was een van de heetste F1-races ooit, maar werd gewonnen door een coureur die bekendstaat als 'the Iceman': Kimi Raikkonen. Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Eén race voor de Grand Prix van Australië 2008 vindt ook al een hete race plaats, namelijk de Grand Prix van Brazilië van 2007. Ook daar worden op racedag temperaturen van 38,2 graden gemeten. De druk staat er vol op bij Lewis Hamilton (107 punten), Fernando Alonso (103 punten) en Kimi Raikkonen (100 punten), die hier om de wereldtitel strijden. Met die hoge temperaturen is het de vraag wie zijn hoofd het koelst kan houden op het circuit van Interlagos.

Thuisheld Felipe Massa voert het veld aan bij de start, met titelrivalen Hamilton en Raikkonen achter zich. Hamilton heeft een prima start, maar ziet Raikkonen snel aan zich voorbijschieten en niet veel later volgt ook McLaren-teamgenoot Alonso. Hamilton kampt later in de race met versnellingsbakproblemen en valt ver terug. Hij kan wel door, maar vooraan zijn het Massa en Raikkonen die het veld aanvoeren. Alonso is op dat moment virtueel kampioen, maar Massa hoeft alleen zijn Ferrari-teamgenoot erlangs te laten om hem die titel te geven. Dat gebeurt na de pitstops, aangezien Raikkonen vlak voor de Braziliaan weer de baan op komt en zo de race én de titel - met slechts één punt verschil - wint als 'The Iceman' in de zinderende hitte in São Paulo.

4. Grand Prix van Argentinië 1955

Temperatuur op racedag: 40,0 graden Celsius

Juan Manuel Fangio in de Mercedes-Benz W196 in Argentinië, waar hij de hitte trotseerde om zijn thuisrace te winnen. Foto: Motorsport Images

Voor de nummer vier van deze lijst moeten we flink in de geschiedenisboeken duiken. Op 16 januari 1955 vindt de Grand Prix van Argentinië plaats, de eerste Formule 1-race van het seizoen. Deze race werd destijds door Autosport omschreven als 'Argentijnse Inferno'. Hoewel de apparatuur om de temperatuur te meten toen nog niet zo geavanceerd was als nu, werden temperaturen van 40 graden gemeten. Wie in de schaduw verkoeling wilde opzoeken, kwam bedrogen uit. Zelfs daar was het 37 graden. De baantemperaturen liepen zelfs op tot 52 graden.

Het resulteerde zelfs in coureurswissels tijdens de race. Juan Manuel Fangio in de Mercedes en Roberto Mieres in de Maserati waren de enige twee coureurs van het veld van twintig deelnemers die zonder coureurswissel van start tot finish reden. De hitte eiste tijdens de race zijn tol en een groot deel van het veld zocht de pits op voor wat water en schaduw. Fangio zette dus door en won zodoende zijn thuisrace.

3. Grand Prix van Frankrijk 1959

Temperatuur op racedag: 40,0 graden Celsius

Maurice Trintignant parkeert zijn Cooper T51-Climar langs de baan in Reims. Foto: Motorsport Images

Je weet dat het heet is wanneer niet alleen de coureurs, maar ook het asfalt kuren vertoont door de zon. In de Franse Grand Prix van 1959 is het dusdanig heet op het circuit van Reims, dat het bitumen van het asfalt begon weg te smelten. Met temperaturen van 40 graden was dat ook niet heel vreemd. Enkele coureurs vielen uit in deze race vanwege een hitteberoerte en uitdroging, terwijl andere coureurs weer uitvielen door de steeds slechter wordende asfaltlaag. Masten Gregory hield er een lichte hersenschudding aan over (naast zijn hitteberoerte) nadat hij op zijn hoofd was geraakt door een steen die van de baan was geslingerd. De zege ging naar Tony Brooks in de Ferrari 246 F1.

2. Grand Prix van Dallas 1984

Temperatuur op racedag: 40 graden Celsius

Keke Rosberg houdt het hoofd koel in Dallas en wint de GP van 1984. Foto: Motorsport Images

Het is zoeken naar verkoeling wanneer de Formule 1 in 1984 voor het eerst - en meteen het laatst - in het Amerikaanse Dallas arriveert. Op het 3,901 kilometer lange, 23 bochten tellende Fair Park stijgen de temperaturen tot maar liefst 40 graden wanneer de coureurs in de hete cockpits van hun Formule 1-bolides stappen. Mede door de hitte breekt het asfalt op sommige plekken open, waarop Niki Lauda en Alain Prost oproepen tot een boycot. Daar komt het niet van en om 11 uur in de ochtend beginnen de coureurs aan de 67 ronden op het technisch uitdagende stratencircuit, waar Nigel Mansell van pole vertrekt met naast zich Elio de Angelis.

Het is een ware slijtageslag in Dallas, waar 26 coureurs aan de start verschijnen, maar uiteindelijk slechts 8 coureurs genoteerd worden als gefinisht. Het is de Finse Keke Rosberg die aan het langste eind trekt en dat met een riante voorsprong van 22,5 seconden als eerste over de streep komt. "Ik had geen tijd om na te denken over de hitte, ik was de hele dag behoorlijk druk", reageert Rosberg koeltjes na de race. Dat die hitte een effect heeft op sommige coureurs, blijkt wanneer na de race Nigel Mansell naast zijn Lotus-Renault loopt om deze over de finish te duwen maar plots naar de grond gaat. Eddie Cheever Jr. spreekt van de 'heetste Grand Prix waar ik ooit aan heb deelgenomen'. "Ik herinner me dat het ongelofelijk zwaar was, een echt hete race. Veel problemen met de auto's werden veroorzaakt door de hitte. Het asfalt brak op omdat het zo verdomd heet was. Het was onwerkelijk."

1. Grand Prix van Bahrein 2005

Temperatuur op racedag: 42,6 graden Celsius

Fernando Alonso wint in 2005 de tot nu toe heetste Formule 1-race ooit. Foto: Motorsport Images

Waar het bij de vorige vier Grands Prix al zweten geblazen is, spant toch één race wel de kroon: de Grand Prix van Bahrein van 2005. Temperaturen van 40 graden stellen coureurs met een racepak aan en helm op al zwaar op de proef, maar op het circuit van Sakhir tikt de thermometer in 2005 de 42,6 graden aan wanneer er 57 ronden geracet moeten worden over het 5,412 kilometer lange circuit. Fernando Alonso start namens Renault van pole-position, Michael Schumacher vertegenwoordigt Ferrari vanaf startplek twee. Alonso voelt de druk van Schumacher, totdat hij in ronde 12 een fout maakt en rechtdoor schiet. Hij keert terug de baan op, maar keert diezelfde ronde terug in de pitstraat om uit te vallen.

In de race krijgt Jenson Button de opdracht van zijn engineer om alles zo koel mogelijk te houden, maar hij haalt de finish niet. Dat geldt in totaal voor zes coureurs. Alonso wint en heeft dus nog altijd de eer om de heetste Formule 1-race tot nu toe te winnen. "Het was heter dan in Maleisië dus dit was de heetste race waar ik ooit in heb gereden", stelt de Spanjaard na de slopende race.

Na de Grand Prix van Qatar van 2023, een waarin Logan Sargeant opgaf vanwege de hitte en waar Esteban Ocon als gevolg van een hitteberoerte in zijn helm overgaf, stelt Alonso dat dat 'zeker een van de zwaarste races' ooit was. "Ik herinner me dat de races in Maleisië, Sepang, heel extreem waren. Volgens mij was het in Bahrein 2009 [dat moet dus 2005 zijn] iets van 41 graden, dat was een extreem hete. En dan deze, dus die staat absoluut in de top-drie."