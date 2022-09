VIDEO: De Vries breekt ronde af na foutje in Q2 F1 Monza

Nadat Nyck de Vries op fantastische wijze doorging naar het tweede deel van de kwalificatie, was hij ook in die sessie snel onderweg. In zijn laatste ronde probeerde hij zich nog te verbeteren om in de buurt van een plekje in Q3 te komen, maar het ging mis.

De Vries blokkeerde bij het aanremmen voor de tweede chicane en raakte zijn wagen even kwijt. Hij kon hem nog wel opvangen maar zijn ronde was natuurlijk weg. Bekijk hierboven de video.