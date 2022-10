Analyse: De volgende stappen voor Red Bull in de budgetkwestie

Je zou zeggen dat hiermee (eindelijk) een streep onder het Formule 1-seizoen 2021 gezet kan worden, maar niets is minder waar. De stappen die de FIA gaat ondernemen tegen de teams en het verweer van de vermeende overtreders vormen het begin van een proces dat nog weken of zelfs maanden kan duren. Red Bull Racing heeft gereageerd “verrast en teleurgesteld” te zijn over de uitkomst, de kampioenenformatie van Max Verstappen bekijkt welke stappen het kan ondernemen om onder een straf uit te komen. Aan de andere kant zullen de rivalen (lees: Mercedes en Ferrari) de overtreding van Red Bull gebruiken om het politiek in hun voordeel te gebruiken.

Er volgt nu een formeel proces waarin de straf voor de overtreders bepaald moet worden. De procedurele fouten van Aston Martin en Williams verschillen daarin wezenlijk van de ‘kleine overschrijding’ die Red Bull op haar conto heeft gekregen. Het is daarin belangrijk te vermelden dat de FIA geen openheid van zaken gegeven heeft over de exacte overschrijding van het budgetplafond. De formatie heeft het budgetplafond met een maximum van 5 procent overschreden. Dat kan dus maximaal 7,25 miljoen dollar zijn, maar het kan bij wijze van spreken ook over een overschrijding van 50 dollar gaan.

We bespreken hier de vervolgstappen die mogelijk in de komende weken en maanden uitgespeeld worden.

Optie 1: De vermeende overtreder geeft de fout toe

De eerste mogelijkheid is dat Aston Martin en Red Bull hun overtreding accepteren en daarmee stemmen ze in met een zogenaamd Accepted Breach Agreement (ABA). Hiermee geven de betreffende teams in feite toe dat ze een overtreding gemaakt hebben, ze stemmen daarmee ook in met de verschillende sancties die de budgetplafondcommissie van de FIA ze oplegt.

In het geval van de ABA geven teams openheid van zaken met betrekking tot het monitoren van financiën, wordt er een boete uitgedeeld en er kunnen verschillende kleine sportieve straffen aan verbonden worden. Om deze optie aantrekkelijk te maken voor de teams is er in de ABA-route omschreven dat er ‘kleine sportieve’ straffen aan verbonden zijn. Ze kunnen daardoor geen punten voor het rijders- en constructeurskampioenschap verliezen, ook is het dan uitgesloten dat er voor dat specifieke team gesleuteld wordt aan het budgetplafond voor de toekomst.

Hierdoor blijft alleen de mogelijkheid dat het team een publieke reprimande krijgt, dat er een schorsing komt voor bepaalde fases van de competitie (afgezien van races) of beperkingen op het gebied van aerodynamica en testwerk.

Optie 2: Een verhoor bij het Cost Cap Adjudication Panel

Als Aston Martin en Red Bull de ABA niet accepteren of wanneer de FIA vindt dat het niet gepast is om die route te volgen, zal er een verhoor komen bij het Cost Cap Adjudication Panel, een groep van zes tot twaalf onafhankelijke rechters die zijn voorgedragen door de algemene vergadering van de FIA. Daar zijn ook vertegenwoordigers van de teams bij aanwezig, evenals getuigen die een relevante rol hebben in de zaak.

Na het verhoor is er een meerderheid onder de rechters nodig om te beslissen of het betreffende team schuldig is of niet. In het geval van een gelijkspel heeft de aangewezen voorzitter van het verhoor de beslissende stem.

Indien nodig zal het panel ook besluiten over de passende straf, die in de reglementen omschreven staat. Is een team schuldig bevonden, maar is men het niet eens met de beslissing? Dan kan de renstal in beroep gaan bij het de arbitragecommissie van de FIA.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Foto: Red Bull Content Pool

Welke straffen horen bij de overtreding?

Het financiële reglement geeft helderheid over de potentiële straffen die uitgedeeld kunnen worden als een team over de schreef gaat. Voor procedurele fouten (het te laat inleveren van de documenten, het niet samenwerking met de budgetcommissie of het opgeven van foutieve informatie) staat dat er een financiële sanctie uitgegeven kan worden.

De enige uitzondering is als een team kan aantonen dat er verzachtende omstandigheden waren, de rechters kunnen dan besluiten om geen straf uit te delen. Ook kan het andersom zo zijn dat er voldoende verzwarende omstandigheden zijn waardoor naast een financiële straf nog een lichte sportieve sanctie opgelegd kan worden.

Wanneer het zoals in het geval van Red Bull gaat om een ‘lichte overschrijding’, wat in het reglement omschreven staat als minder dan 5 procent, kan de budgetcommissie een financiële of kleine sportieve straf opleggen. De regels schrijven zes opties voor die als kleine sportieve straf omschreven worden: een openlijke reprimande, het afnemen van constructeurspunten, het schrappen van verdiende punten in het rijderskampioenschap, het schorsen van een of meerdere fases van de competitie (afgezien van de race), beperkingen op het gebied van testwerk of aerodynamica of een verlaging van het toekomstige budget.