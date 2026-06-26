De verbluffende statistiek achter de slechte F1-starts van Hadjar en Red Bull in 2026

Als Red Bull-Formule 1-coureur Isack Hadjar één prioriteit heeft voor de Grand Prix van Oostenrijk dit weekend, dan is het wel dat de Fransman en zijn team voorkomen dat zijn enorme aantal verloren posities bij de start van een Grand Prix nog verder oploopt.

De start van de race is een achilleshiel gebleken voor Red Bull en zijn zusterteam Racing Bulls, nu ze nog moeten wennen aan de gloednieuwe krachtbron van Red Bull-Ford Powertrains, die verder een sterke start heeft gemaakt en zelfs wordt beschouwd als de krachtigste V6-motor.

Hadjar heeft met name moeite met de startprocedure van zijn auto. Tijdens de eerste zeven Grand Prix-races verloor de Fransman maar liefst 21 posities in de eerste ronde. Barcelona was tot nu toe zijn slechtste race, waarbij Hadjar te kampen had met een storing in het anti-afslag-systeem, waardoor hij van de zesde naar de dertiende plaats zakte.

Hadjar was er vast van overtuigd dat hij vanuit de cockpit niets kon doen en dringt er bij zijn team op aan om dit probleem onder controle te krijgen.

"Ik denk dat we dit jaar tot nu toe waarschijnlijk één goede start hebben gehad, namelijk in de sprintrace in Canada," zei hij. "De start van de eerste race in Monaco [ook], en dat was het dan. Ik denk dat ik bij elke andere start plaatsen heb verloren.

Isack Hadjar werd opgeslokt door het peloton tijdens de GP van Catalonië in Barcelona Foto door: Marcel van Dorst / EYE4images / NurPhoto via Getty Images

"Dat is wat we proberen te achterhalen en het is ingewikkeld. Voor alle duidelijkheid: het is geen menselijke fout van mijn kant. Dat is zeker. Ik denk dat de procedure eenvoudig is en ik weet hoe ik die moet uitvoeren. Het zijn gewoon diepere problemen.

"Ik heb de jongens verteld dat dit het belangrijkste aandachtspunt is sinds Barcelona. Daar hebben ze zich de afgelopen week heel hard op gericht en we zullen vanaf FP1 zien hoe ik me voel. Maar in Barcelona, het hele weekend lang, ging de auto elke keer dat ik de koppeling losliet nergens heen en zo bleef het de hele tijd."

Verstappen heeft ook moeite met de start, hoewel hij het verlies van posities grotendeels heeft kunnen beperken, afgezien van een rampzalige start in Monaco, waar hij vanaf de eerste startrij afsloeg en de auto moest opgeven.

"Kijk maar eens naar mijn starts in het algemeen. Ik denk niet dat die het hele seizoen door bijzonder goed zijn geweest," voegde Verstappen toe. "Dus ja, dat is zeker een gebied waarop we beter moeten presteren. We hebben op dit moment gewoon wat beperkingen met de motor, de koppeling en dat soort dingen, die we moeten optimaliseren."

Bij het zusterteam kenden zowelde ' ' Liam Lawson als Arvid Lindblad ook een slechte start in Spanje, waardoor ze in de eerste ronde samen 10 plaatsen verloren.

Max Verstappen viel na de eerste ronde van de Grand Prix van Monaco uit na het afslaan van de motor bij de start Foto door: Erik Junius

Na die race gaf Red Bull F1-baas Laurent Mekies toe dat de allereerste F1-aandrijfeenheid van zijn bedrijf een "zeer smalle marge" heeft om vanaf de start weg te komen, iets waar het team aan probeert te werken.

"We hebben tot nu toe dit seizoen zwakke starts gehad. Dat hoort bij het eerste jaar als fabrikant van aandrijfeenheden", gaf Mekies toe. "We hebben geleerd dat er veel dingen zijn die we moeten verbeteren en waar we aan moeten werken, zowel aan de chassiskant als aan de aandrijfeenheidskant.

"We hebben een zeer goede krachtbron, maar het is een krachtbron die ook een zeer smalle marge heeft. En er zijn veel gebieden waarop je het jezelf ook wat moeilijker maakt. Het hoort dus bij het leerproces in dit eerste jaar."