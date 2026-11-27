Analyse

Formule 1 GP van Qatar

De twee discussies achter F1’s inhaalvraagstuk

Nu de aandacht verschuift naar inhaalhulpmiddelen voor 2030, is het debat over kwantiteit versus kwaliteit versterkt door de recordbrekende Grand Prix van Las Vegas van afgelopen weekend

Stuart Codling

Gepubliceerd: 27 nov 2026, 18:22

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Toevoegen als voorkeursbron

Lando Norris, McLaren, Arvid Lindblad, Racing Bulls

Foto: Mark Thompson / Getty Images

Autosport Explains



Our experts decode the most important stories in motorsport

Op de 'mediadag' voor de Grand Prix van Qatar gebeurde iets opmerkelijks. Zelfs doorgaans verstandige journalisten bleven vragen stellen over de race van afgelopen weekend in Las Vegas.

Normaal gesproken geldt het eindeloos oprakelen van de vorige race als een amateuristische misstap, omdat lezers de kwesties daaruit allang hebben verwerkt. Het is zonde van ieders tijd en een vergrijp waarvoor je bij wijze van spreken buiten een pak rammel verdient. Hier waren er misschien verzachtende omstandigheden, omdat dit de middelste race is van een triple-header waarin de spanning er al grotendeels af is.

Maar in het zeer actuele debat over de toekomstige technische formule doen de lessen uit een race met een recordaantal van 352 positiewisselingen er wel degelijk toe voor wat hierna komt. De hoofdlijnen van de motorreglementen voor 2030 liggen vast: V8's met een kleinere turbo en minder elektrificatie. Andere onderdelen, zoals mogelijke hulpmiddelen om in te halen, worden nog besproken.

Achterhalen wat 'de fans' denken en willen hangt af van welke doelgroep je het vraagt en hoe je de vraag stelt. De coureurs hebben hun eigen mening en de reactie op de huidige afstelling is overwegend negatief geweest. Toch levert het uitpluizen van de race in Las Vegas interessante elementen op die het waard zouden zijn om in de toekomst opnieuw te proberen te creëren.

"Ik heb best van de race genoten, moet ik zeggen. Ik zou er niet over klagen", zei Gabriel Bortoleto. "Tegelijk vind ik dat we het ook even moeten laten rusten. Sommige coureurs klagen als er niet wordt ingehaald en ze klagen als er wel wordt ingehaald. Wat willen ze nou in godsnaam? Je moet rijden en je werk doen, meer niet."

Bij de uitspraken van Bortoleto past wel de kanttekening dat de vermogensafgifte van zijn Audi-motor ervoor zorgde dat hij het forse slipstreameffect in de straten van Las Vegas net iets anders ervoer dan sommige rivalen.

Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Oliver Bearman, Haas F1 Team

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Misschien kwam het doordat we aan snelheid tekortkwamen op de rechte stukken, maar ik haalde steeds op het laatste moment in, midden in de bocht", zei hij. "Voor mij was het dus eigenlijk best leuk. Heel af en toe deed ik een paar acties midden op het rechte stuk als de andere auto zonder batterij kwam te zitten. De meeste acties die ik maakte waren bijvoorbeeld met Ollie [Bearman], steeds in bocht 1, echt heel dicht bij elkaar."

Hoewel wisselende batterijniveaus en inzetstrategieën ervoor zorgden dat veel inhaalacties weer ongedaan werden gemaakt, was dat niet het hele verhaal. Op dit circuit, waar energie schaars is en er weinig mogelijkheden zijn om op te laden, werd een slipstream op de rechte stukken extra belangrijk door het gebrek aan elektrisch vermogen.

"De belangrijkste reden waarom [Vegas] dit jaar anders was, is dat je de helft van de ronde met 500 pk rijdt", zei Arvid Lindblad. "Je kunt uiteindelijk zeggen of dat goed of slecht is. De motoren zijn dit jaar nu eenmaal zoals ze zijn. Maar ik denk dat het een van de, ik weet niet of je het voordelen moet noemen, het werkte eigenlijk goed voor het racen.

"In alle andere jaren dat ze naar Vegas gingen, had je 1.000 pk en de luchtweerstand van een F1-auto. Dit jaar rijd je de helft van de ronde met 500 pk, maar wel met de luchtweerstand van een F1. Dan is het alsof je een F3-motor in een F1-auto legt. Je wilt dan een zo groot mogelijke slipstream vinden, want de auto heeft heel veel weerstand en je hebt geen vermogen.

"Daarom was die slipstream zo sterk. Ik vond het gaaf. Alleen al qua mindset, de manier waarop ik tijdens die race moest nadenken, dat heb ik lang niet gehad... misschien in F3 een beetje, maar eerlijk gezegd vooral in het karten. Als je in een treintje zit, denk je: waar wil ik in de groep zitten? Wanneer wil ik daar zitten? Waar ga ik inhalen?"

Daar zit het pure racecraft-element van een slipstreamgevecht. Over de race in Las Vegas viel bovendien te zeggen dat de uitslag tot de laatste ronde onzeker bleef. De commerciële rechtenhouder probeert al jaren het zogenoemde 'peak-end effect' te creëren, de cognitieve vertekening waardoor we een ervaring positief beoordelen als het hoogtepunt van de spanning dicht bij het einde ligt.

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Photo by: Manuel Eletto

Menig saaie race is als klassieker weggezet omdat er een spannend slot aan zat. In Las Vegas beroofde de softwarefout van Antonelli ons van wat een fel bevochten laatste ronde had kunnen worden, maar de reguliere media presenteerden de race als geheel nog steeds als dramatisch.

Cynici zouden kunnen zeggen: veel lawaai en weinig inhoud.

Hier lopen minstens twee debatten naast elkaar. Het ene gaat over de waarde van inhalen, het andere over de vraag hoe je de technische formule zo maakt dat inhaalkansen op een natuurlijke manier ontstaan en de vaardigheid van de coureur weerspiegelen, in plaats van dat ze worden bepaald door batterijen en software-algoritmes. Wat die lijnen verbindt, is de realiteit dat F1 zowel een miljardenbusiness als een sportieve competitie is.

De commerciële rechtenhouder presenteerde het enorme aantal inhaalacties in Las Vegas vanzelfsprekend als een triomf, omdat de constante actie de indruk van drama en gevaar wekte, ook al waren veel inhaalmanoeuvres tijdelijk en werden ze meteen beantwoord. In de inmiddels onsterfelijke woorden van CEO Stefano Domenicali eerder dit jaar: "Inhalen is inhalen."

Vergeet de kwaliteit, kijk naar de kwantiteit.

Slipstreamen weer tot een echt gevecht maken zonder dat het elektrische vermogen daarbij scherp wegvalt, wordt een uitdaging. Je zou bovendien niet per se willen dat het bij elke race gebeurt.

Iets dat conceptueel lijkt op het polariserende Drag Reduction System (DRS), in de huidige formule vervangen door actieve aerodynamica, is voor 2030 zeer waarschijnlijk. Dat zou samengaan met een push-to-pass die kortstondig extra vermogen vrijgeeft. Er zijn ook stemmen die ervoor pleiten de huidige actieve aerodynamica te behouden.

Carlos Sainz, Williams

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Ik denk dat het snelheidsverschil [tussen auto's] eerder aan het begin van het rechte stuk moet ontstaan, wanneer je de slipstream probeert vast te houden, en niet aan het einde van het rechte stuk, wanneer de inhaalactie plaatsvindt en de snelheid te hoog is", zei Carlos Sainz.

"De kracht van de overtake mode, push-to-pass, DRS, hoe je het ook wilt noemen, moet bij het uitkomen van de bocht komen. Je krijgt dan als het ware een extra vermogensboost om goed te maken wat je in de bocht verliest, maar die boost moet je vervolgens niet helpen om de inhaalactie af te maken.

"De boost moet je helpen om weer in de heel korte slipstream te komen. Daarna moet je de slipstream en het rempunt gebruiken om zelf je actie te maken.

"Het vreemde inhalen dat je ook een beetje met DRS zag, ontstaat volgens mij wanneer je verschillen in topsnelheid van 30 km/h krijgt en zo snel aankomt dat je zelfs als je ervoor zit bang bent om te verdedigen en hem af te knijpen, omdat het snelheidsverschil zo groot is.

"Dat is dus mijn idee van hoe ik het graag zou zien. Iets vergelijkbaars met DRS en een overtake mode waarbij je, als je binnen een bepaalde afstand komt, dat voordeel krijgt omdat je het hebt verdiend met snelheid, doordat je in de vuile lucht hebt moeten rijden en jezelf in een positie hebt gebracht waarin je dat voordeel kunt krijgen."

Het sleutelwoord hier is 'verdiend'. Een gemene deler die trouwe fans dit seizoen heeft gestoord, is het willekeurige karakter van het jojo-racen. Als inhalen wordt bepaald door technische grilligheid, wordt het iets als een sportdag op school waarop iedereen een prijs krijgt.

F1 is een competitie en succes moet worden afgedwongen, niet als confetti worden uitgedeeld.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Manuel Eletto

We willen jouw mening!

Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?

Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.

- Het Motorsport.com-team

Reacties lezen en plaatsen

Lees ook :





Deel of bewaar dit artikel

Kopieer link

Deel op Facebook

Deel op Twitter

Deel op WhatsApp

Deel op LinkedIn

Deel op Pinterest

Deel op Viber

Net binnen





De twee discussies achter F1’s inhaalvraagstuk



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



1 min



De twee discussies achter F1’s inhaalvraagstuk





Ducati reageert op afscheid Marc Márquez: "Het was best een schok"



MotoGP



MGP MotoGP



GP van Valencia



2 min



Ducati reageert op afscheid Marc Márquez: "Het was best een schok"





Beroep Audi tegen Yuki Tsunoda afgewezen: dit is waarom



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



3 min



Beroep Audi tegen Yuki Tsunoda afgewezen: dit is waarom





FIA bevestigt F1-motorfreeze en legt testbeperkingen op voor V8-terugkeer



Formule 1



F1 Formule 1



GP van Qatar



4 min



FIA bevestigt F1-motorfreeze en legt testbeperkingen op voor V8-terugkeer

Vorig artikel Beroep Audi tegen Yuki Tsunoda afgewezen: dit is waarom

Beste reacties

Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?

Bekijk alle reacties en praat mee

Meer van

Stuart Codling





Verbale strijd: wat doen Max Verstappen en George Russell als toegift?



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



4 d



Verbale strijd: wat doen Max Verstappen en George Russell als toegift?





McLaren-teambaas verdedigt gevloek van Piastri in GP van Las Vegas



Formule 1



Formule 1



GP van Las Vegas



4 d



McLaren-teambaas verdedigt gevloek van Piastri in GP van Las Vegas





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



26 d



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico

Uitgelicht

Geniet van een advertentievrije website





Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1 21 d



Door Ronald Vording



Een waterpark, 'geen rockster' en Wolffs woorden – Is Antonelli echt een ander type F1-kampioen?





Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



25 d



Door Jake Boxall-Legge



Hoe Ferrari's verlies Max Verstappen winst opleverde in de GP van Mexico





Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



26 d



Door Stuart Codling



Extra brandstof kostte Russell mogelijk pole in Mexico





Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026



Uitgelicht



Formule 1



Uitgelicht



Formule 1



GP van Mexico



27 d



Door Jake Boxall-Legge



Wat we leerden van de vrijdagtrainingen voor de GP van Mexico 2026

Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker

Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.

Er zijn twee opties:

Word abonnee

Schakel je adblocker uit

Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in

Adblocker al uitgeschakeld?

Ververs de pagina

Beheer alerts

Abonneer