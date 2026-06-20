De theorie van Sainz over de doorbraak van Hamilton bij Ferrari

Lewis Hamilton behaalde in Barcelona zijn eerste overwinning voor Ferrari – anderhalf jaar nadat hij bij het team kwam – en staat nu tweede in het Formule 1-kampioenschap.

Met al drie podiumplaatsen dit seizoen vóór zijn overwinning in Barcelona haalt Hamilton opnieuw de krantenkoppen.

De 41-jarige coureur heeft uitgebreid gesproken over de veranderingen waarvoor hij Ferrari vorig jaar heeft aangespoord – en hoe die inspanningen nu vruchten beginnen af te werpen. Maar zou het zo simpel kunnen zijn dat de nieuwe auto die Ferrari volgens de nieuwste regelgeving heeft gebouwd, beter bij zijn rijstijl past?

Carlos Sainz, die voor Ferrari reed voordat hij plaatsmaakte voor Hamilton, denkt dat dit best het geval zou kunnen zijn.

"Uiteindelijk blijkt dat deze sport geen geheimen kent", vertelde hij de Spaanse pers na de race in Barcelona, die door Hamilton werd gewonnen. "Ik denk dat we allemaal over een zeer hoog niveau van talent beschikken, maar met verschillende rijstijlen. Sommige auto’s passen bij ons, andere niet."

Sainz haalde het begin van het seizoen 2022 aan, toen Ferrari na een ingrijpende herziening van de regelgeving een van de snelste auto’s produceerde. Terwijl Charles Leclerc twee van de eerste drie races won en enige tijd aan de leiding stond in het kampioenschap, had de Spanjaard moeite om het tempo van zijn teamgenoot bij te houden.

Hij zegt dat hij tijd nodig had om zich aan te passen aan een auto die niet bij zijn natuurlijke rijstijl paste – en dat zodra hij dat had gedaan, de resultaten ook verbeterden.

"De echte kracht van een coureur is dat hij zich kan aanpassen en elke Formule 1-auto die je krijgt tot het uiterste kan drijven," zei hij. "Iets soortgelijks overkwam mij in 2022. Aan het begin van het jaar had ik een Ferrari die ik echt niet leuk vond. Toen lukte het me om me aan te passen, en in 2023 en 2024 presteerde ik volgens mij op een zeer hoog niveau.

"En dat kan je hele carrière bepalen. Plotseling kom je bij een team met een auto die niet bij je past, en je bent drie jaar lang niet in staat je aan te passen, of de auto past zich nooit aan jou aan, en dan kun je er volkomen nutteloos uitzien. Vervolgens stap je over naar een team waar de auto perfect bij je stijl past en plotseling lijk je een god. Deze sport is veel ingewikkelder dan mensen denken."

Carlos Sainz, Williams Foto door: EYE4images / NurPhoto via Getty Images

Sainz ging zelfs zo ver te suggereren dat, als de regels in de winter niet waren veranderd, het seizoen van Hamilton er heel anders had kunnen uitzien.

"Lewis verdient ook veel lof voor de manier waarop hij de situatie van vorig jaar naar dit jaar heeft weten om te buigen," zei hij. "Hij heeft ook geprofiteerd van de regelwijziging, want als hij nog drie jaar met de auto van vorig jaar had moeten rijden, zouden we misschien niet de Lewis zien die we dit seizoen zien.

"Het laat zien dat deze sport goed uitgelegd moet worden. Mensen moeten wat beter begrijpen hoe het allemaal in elkaar zit, want van team wisselen is niet eenvoudig. In dit tempo wissel ik om de twee jaar van team en moet ik me aanpassen aan wat ik ook maar krijg.

"En ja, daarom vind ik ook dat mijn seizoen van vorig jaar veel waard was. De podiumplaatsen aan het eind van het jaar en in de eerste helft van dit seizoen krijgen misschien niet veel aandacht, maar ik heb een heel, heel goed jaar."

In zijn vier seizoenen bij Ferrari eindigde Sainz één ke e in het kampioenschap boven Charles Leclerc – in zijn debuutseizoen bij het team in 2021, toen hij 5,5 punten meer scoorde dan de Monegask. Na de ingrijpende wijziging van het reglement in 2022 eindigde Sainz als vijfde in het klassement met één overwinning, terwijl Leclerc het jaar als tweede afsloot met drie overwinningen. De Spanjaard werd in 2023 zevende, op slechts zes punten achter zijn teamgenoot, voordat hij zijn carrière bij Ferrari afsloot als vijfde in het kampioenschap van 2024, met een achterstand van 66 punten op Leclerc, die derde werd.

Leclerc had ook ruim de overhand op Hamilton tijdens hun eerste gezamenlijke seizoen bij Ferrari in 2025. Maar het beeld is dit jaar drastisch veranderd. Na zijn overwinning in Barcelona staat Hamilton tweede in het kampioenschap, terwijl Leclerc vierde staat en 40 punten achterstand heeft op zijn teamgenoot.