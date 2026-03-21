Een meer dan bekende cynische grap die al tientallen jaren rondgaat in de paddock is dat wie miljonair wil worden in de Formule 1, moet instappen als miljardair. Het tekent de kapitaalintensieve en geldslurpende vorm van sport die Formule 1 nu eenmaal is, of eigenlijk was.

Want vroeger ging die vlieger zeker op. De soms honderden miljoenen euro's die de teams jaarlijks - van sponsoren en investeerders tot prijzengeld en tv-rechten - wisten binnen te harken, werden in het verleden één op één gestoken in het verbeteren van de auto en het draaiende houden van het team. Woorden als 'winst', 'rendement' en 'solvabiliteit' kwamen in de woordenboeken niet voor en financieel het hoofd boven water houden was elk jaar een uitdaging.

Populariteit en schaarste creëren waarde

Drie zaken hebben sinds de komst van Liberty Media - tien jaar geleden - alles veranderd en de waarde van de teams doen exploderen.

Ten eerste de invoering van het budgetplafond in 2021. Het idee was dat als er grenzen zouden worden gesteld aan de hoeveelheid geld die de teams jaarlijks mogen uitgeven, het veld dichter bij elkaar zou komen en de kansen op teamsucces gelijkwaardiger zouden worden verdeeld. Dat laatste is niet gebeurd, maar een bijkomend gevolg van het budgetplafond is dat er een enorme overwaarde is gecreëerd. De uitgaven zijn beperkt, terwijl aan de andere kant de inkomsten door de populariteit van de sport juist enorm zijn gestegen en inmiddels de uitgaven ver overstijgen. Voor het eerst in de historie houden de teams aan het einde van het jaar zowaar geld over.

Het tweede aspect dat we hierboven al even hebben aangestipt is de populariteit van de sport. Waar Bernie Ecclestone nog weigerde om sociale media (laat staan Netflix) toe te laten tot de paddock en slechts sponsoren wilde die zich richtten op een markt voor volwassen mannen ('jongeren hebben geen geld te spenderen'), is Liberty Media juist erg actief in het aanboren van nieuwe doelgroepen.

Netflix maakt niet alleen Drive to Survive, maar bijvoorbeeld ook een documentaire over Kimi Antoneli. Foto door: Netflix

Zo heeft de Netflix-serie Drive to Survive de Amerikaanse markt opengebroken. Maar ook op andere terreinen zijn Liberty Media en Formula One Management actief bezig om de sport onder een veel diverser publiek onder de aandacht te brengen. Bijvoorbeeld door het optuigen van een F1 Academy voor vrouwelijke coureurs. Dat zien we terug in de demografische cijfers: was F1 vroeger vooral iets voor volwassen mannen, tegenwoordig volgen ook veel vrouwen en jongeren de sport.

Het derde deel van het verhaal is de wetenschap dat F1 - net als de Amerikaanse sporten american football, honkbal en basketbal - een 'gesloten competitie' kent. Het aantal licenties is beperkt (met de komst van Cadillac) tot elf stuks. Dit gelimiteerde aantal (overigens staat in het Concorde Agreement dat er maximaal dertien teams aan het WK mee mogen doen) zorgt voor schaarste en dat drijft de prijs en dus de waarde van de bestaande teams voor potentiële kopers, zoals het Chinese BYD of in de afgelopen jaren Andretti, enorm op.

Het is dan ook geen wonder dat de waarde van de teams de afgelopen jaren is geëxplodeerd. Het Amerikaanse zakenblad Forbes heeft berekend dat het achterhoedeteam Williams inmiddels 2,18 miljard euro (2,5 miljard dollar) waard is, een onvoorstelbaar bedrag als je weet dat de familie Williams de stal in 2020, op dat moment op de rand van een faillissement, aan Dorilton Capital overdeed voor naar verluidt 180 miljoen dollar. In zes jaar tijd is Williams dus veertien keer zoveel waard geworden en ook de andere Formule 1-teams varen wel bij de verse wind die door de paddock waait. Forbes berekende de waarde van alle teams en de cijfers zijn hallucinant.

Waarde Formule 1-teams in miljarden euro's

*Cadillac dat dit jaar debuteert is niet meegenomen in dit overzicht

Ferrari kleine speler in globale sportwereld

Ferrari is, ondanks dat het de laatste jaren weinig succesvol is, de meest waardevolle renstal in de Formule 1. Dat heeft uiteraard te maken met de grandeur van het automerk zelf en de rijke historie van het succesvolle F1-team, maar ook met de komst van Lewis Hamilton vorig jaar. De Engelsman is misschien niet geliefd in Nederland, maar wereldwijd nog steeds de meest gevolgde en populairste coureur in de koningsklasse en dat vertaalt zich onder andere op sociale media in sponsorwaarde.

Ferrari is de meest waardevolle club in F1, maar wereldwijd een kleine speler. Foto door: Mark Sutton / Motorsport Images

Toch is Ferrari maar een kleine speler op de wereldmarkt voor sportteams. Forbes onderzocht ook dit en kwam tot een top-vijftig van de meest waardevolle sportteams.

Niet geheel verrassend wordt de top-tien geheel en al ingenomen door Amerikaanse franchises. De Dallas Cowboys (american football) is het meest waardevolle team ter wereld: omgerekend is het zo'n 11,34 miljard euro (13 miljard dollar) waard, gevolgd door basketbalclub Golden State Warriors, dat 9,60 miljard euro waard is.

Het eerste niet-Amerikaanse team vinden we terug op plek 20: Real Madrid vertegenwoordigt een waarde van 5,89 miljard euro, ruim 200 miljoen euro meer dan het hierboven genoemde Ferrari, dat we terugvinden op plaats 26. Mercedes is het enige andere F1-team in de top-50, op plek 34, een paar plaatsen boven FC Barcelona (#42). Mocht de opmars van F1 doorzetten dan zien we volgend jaar wellicht meer teams terug in de top-vijftig.