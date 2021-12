De strafpuntenbalans na 2021: Red Bull-coureurs moeten oppassen

Coureurs moeten over een FIA-superlicentie beschikken om in de Formule 1 uit te komen. Enkele jaren geleden besloot de autosportfederatie om daar een soort puntenrijbewijs van te maken. Als een F1-coureur binnen een tijdsbestek van 12 maanden 12 strafpunten op zijn superlicentie verzamelt, dan volgt er een schorsing van één race. Die strafpunten kunnen de stewards aanvullend uitdelen als zij een rijder al op de bon hebben geslingerd en blijven precies een jaar staan. Tot dusver is het echter nog niet voorgekomen dat iemand in de Formule 1 een schorsing opliep vanwege het vergaren van twaalf strafpunten.

De stewards gaven in 2021 in totaal 35 tijdstraffen, 21 reprimandes en twaalf gridstraffen voor incidenten op de baan. De stewards waren het drukst tijdens de GP van Oostenrijk, toen zij maar liefst dertien straffen uitdeelden. Daarna volgde de Hongaarse Grand Prix met twaalf uitgedeelde straffen en de GP van Italië met acht straffen. Alleen in de Verenigde Staten hoefden de stewards niet in te grijpen. Opvallend is ook dat het geïnde bedrag aan boetes in 2021 bijna verdubbeld is ten opzichte van een jaar eerder. De 58.200 euro van 2020 werd 113.400 euro in het afgelopen seizoen, grotendeels te danken aan de 50.000 euro boete die Verstappen in Brazilië kreeg voor het aanraken van de achtervleugel van Lewis Hamilton.

Oppassen geblazen voor Tsunoda en Verstappen

In het afgelopen Formule 1-seizoen kwam niemand echter in de buurt van een race schorsing. Al die straffen leidden in totaal tot 69 strafpunten voor de diverse coureurs. Acht van die strafpunten kwamen op het conto van Yuki Tsunoda. Aangezien vier van die strafpunten pas in november vervallen, moet hij zeker in de eerste fase van 2022 ietwat op zijn tellen passen. Dat geldt ook voor Max Verstappen, die met zeven strafpunten op de tweede plaats staat qua strafpunten. Zijn eerste strafpunten worden pas in september geschrapt.

Ook Red Bull-teamgenoot Sergio Perez heeft zeven strafpunten verzameld in 2021 en daarmee bezetten drie Red Bull-rijders de eerste drie plekken in het strafpuntenklassement. Daarna volgen drie rijders met zes strafpunten: Sebastian Vettel, Nikita Mazepin en Nicholas Latifi. Vettel lijkt zich niet zozeer zorgen te hoeven maken, want de Aston Martin-coureur verzamelde vijf van zijn zes punten in de openingsrace van 2021 in Bahrein. Valtteri Bottas, Lance Stroll en Lando Norris beëindigden het jaar met vijf strafpunten, terwijl zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton slechts twee strafpunten had. Beide kreeg hij na het incident met Max Verstappen in Silverstone.

Vijf coureurs hebben zich in 2021 uitmuntend gedragen en sluiten het jaar af zonder strafpunten op hun superlicentie. Robert Kubica reed twee vlekkeloze races als invaller voor de met corona besmette Kimi Raikkonen, terwijl Daniel Ricciardo, Charles Leclerc, Carlos Sainz en Mick Schumacher het hele seizoen buiten de problemen bleven.

Coureur Strafpunten Grand Prix Punten Vergrijp Vervaldatum Yuki Tsunoda 8 Emilia-Romagna 1 Track limits 18-04-2022 Stiermarken 1 Hinderen 26-06-2022 Oostenrijk 1 Over witte lijn ingang pits rijden 07-07-2022 Oostenrijk 1 Over witte lijn ingang pits rijden 07-07-2022 Sao Paulo 2 Botsing 14-11-2022 Saudi-Arabië 2 Botsing 05-12-2022 Max Verstappen 7 Italië 2 Botsing 12-09-2022 Qatar 2 Negeren dubbel geel 21-11-2022 Saudi-Arabië 1 Voordeel buiten de baan 05-12-2022 Saudi-Arabië 2 Botsing 05-12-2022 Sergio Perez 7 Emilia-Romagna 2 Inhalen achter Safety Car 18-04-2022 Oostenrijk 2 Buiten de baan duwen 04-07-2022 Oostenrijk 2 Buiten de baan duwen 04-07-2022 Italië 1 Voordeel buiten de baan 12-09-2022 Sebastian Vettel 6 Bahrein 3 Negeren dubbel geel 28-03-2022 Bahrein 2 Botsing 28-03-2022 Oostenrijk 1 Hinderen 03-07-2022 Nicholas Latifi 6 Azerbeidzjan 3 Niet door pits rijden onder safety car 06-06-2022 Oostenrijk 3 Negeren gele vlag 04-07-2022 Nikita Mazepin 6 Portugal 1 Negeren blauwe vlaggen 02-05-2022 Spanje 1 Hinderen 08-05-2022 Oostenrijk 3 Negeren dubbel geel 04-07-2022 Italië 1 Botsing 12-09-2022 Valtteri Bottas 5 Stiermarken 2 Gevaarlijk rijden in pits 25-06-2022 Hongarije 2 Botsing 01-08-2022 Qatar 1 Negeren gele vlag 21-11-2022 Lando Norris 5 Azerbeidzjan 3 Niet naar pits onder rode vlag 05-06-2022 Oostenrijk 2 Buiten de baan duwen 04-07-2022 Lance Stroll 5 Emilia-Romagna 1 Voordeel buiten de baan 18-04-2022 Hongarije 2 Botsing 01-08-2022 Rusland 2 Botsing 26-09-2022 Pierre Gasly 3 Spanje 1 Verkeerde startpositie 09-05-2022 Turkije 2 Botsing 10-10-2022 Antonio Giovinazzi 3 Oostenrijk 2 Inhalen achter de safety car 04-07-2022 Italië 1 Onveilig terugkomen op de baan 12-09-2022 Lewis Hamilton 2 Groot-Brittannië 2 Botsing 18-07-2022 Fernando Alonso 2 Turkije 2 Botsing 10-10-2022 Kimi Raikkonen 2 Oostenrijk 2 Botsing 04-07-2022 Esteban Ocon 1 Italië 1 Botsing 12-09-2022 George Russell 1 Groot-Brittannië 1 Botsing 17-07-2022 Carlos Sainz 0 - Charles Leclerc 0 - Daniel Ricciardo 0 - Mick Schumacher 0 - Robert Kubica 0 -